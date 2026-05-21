कौन हैं अनिरुद्ध रविचंद्र? काव्या मारन के साथ है शादी की चर्चा, जानें कितनी है नेटवर्थ

अनिरुद्ध रविचंद्र अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ ही कई बार अपनी निजी जिंदगी की वजह से सर्खियों में रहे हैं. उनका नाम पहले भी कई एक्ट्रेसेस के साथ जोड़ा जा चुका है. ऐसे में अब एक बार फिर से वह काव्या मारन के साथ लिंकअप की खबरों की वजह से मीडिया की हेडलाइन्स में हैं. पिछले साल भी इसी समय दोनों की शादी की खबरें थीं. ऐसे में अब एक बार फिर से चर्चा जोरों पर है कि रूमर्ड कपल शादी करने वाले हैं. हालांकि, इसे लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है. ऐसे में चलिए बताते हैं अनिरुद्ध रविंचद्र के बारे में.

कौन हैं अनिरुद्ध रविचंद्र?

अनिरुद्ध रविचंद्र एक म्यूजिक कंपोजर हैं, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कई हिट फिल्मों के लिए म्यूजिक तैयार किए हैं. उन्हें उनके काम के लिए काफी पसंद किया जाता है. वो तमिल सिनेमा समेत तेलुगु फिल्मों में काम करते हैं. उन्हें दो बार फिल्मफेयर अवॉर्ड साउथ और 10 सिम्मा अवॉर्ड्स भी मिल चुके हैं.

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'वाय दिस कॉलावेरी डी' से किया था डेब्यू

गौरतलब है कि अनिरुद्ध रविचंद्र ने म्यूजिक की दुनिया में 'वाय दिस कॉलावेरी डी' से कदम रखा था. इसे साल 2012 में फिल्म 3 में फिल्माया गया था, जो कि रिलीज होते ही वायरल हो गया था. ये सॉन्ग उस साल का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला था. इसे ग्लोबली 450 मिलियन व्यूज यूट्यूब पर मिले थे. इसके बाद अनिरुद्ध की किस्मत पलट गई थी और फिर उन्हें ए आर मुरुगादास ने अपनी फिल्म 'काथी' (Kaththi 2014) के लिए म्यूजिक तैयार करने का ऑफर दिया था. इसमें विजय और सामंथा को कास्ट किया गया था.

इतना ही नहीं, अनिरुद्ध ने 'काथी' में 'सेल्फी पुल्ले' के लिए का म्यूजिक तैयार किया था और इसका साउंडट्रैक उनके करियर का हाईएस्ट साउंड ट्रैक बन गया था, जब तक कि राजनीकांत की 'पेट्टा' (2019) नहीं साइन कर ली.

अनिरुद्ध रविचंद्र की फैमिली और पढ़ाई

अनिरुद्ध रविचंद्र का जन्म तमिल ब्राह्मण फैमिली में हुआ था. उनके पिता इंडियन एक्टर रवि राघवेंद्र और क्लासिकल ड्रांसर लक्ष्मी रविचंद्र हैं. अगर उनकी पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने लोयोला कॉलेज चेन्नई से ग्रैजुएशन किया है. उन्होंने लंदन के ट्रिनिटी कॉलेज और म्यूजिक से पियानो भी सीखा है. वो फ्यूजन बैंड का भी हिस्सा रह चुके हैं. उन्होंने साउंड इंजीनियरिंग में भी डिप्लोमा किया है.

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रजनीकांत के परिवार से है खास कनेक्शन

गौरतलब है कि अनिरुद्ध रविचंद्र का रजनीकांत के परिवार से भी खास कनेक्शन है. रजनीकांत, अनिरुद्ध के अंकल हैं. वहीं, सौंदर्या और ऐश्वर्या रजनीकांत उनकी कजिन हैं. अनिरुद्ध के परदादा के सुब्रह्मन्यम 1930 के दशक में जाने माने डायरेक्टर और फिल्म मेकर थे.

कितनी है कि अनिरुद्ध रविचंद्र की नेटवर्थ?

फिल्मबीट और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अनिरुद्ध रविचंद्र के पास 50 करोड़ की संपत्ति है. इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स में ये भी बताया जाता है कि वो एक फिल्म के लिए म्यूजिक तैयार करने के लिए 8-10 करोड़ रुपये भी चार्ज करते हैं. हालांकि, इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है.