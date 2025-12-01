ओटीटी पर देखने के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ नया? देखे ये बेहतरीन सीरीज

ओटीटी पर नई और अच्छी सीरीज ढूंढना कई बार मुश्किल हो जाता है. ऐसे में हम सब वही शो देखना चाहते हैं जिनका हर एपिसोड दमदार हो और एक बार शुरू करने के बाद रुकने का मन न करे. इसलिए यहां हम आपको कुछ बेहतरीन ड्रामा सीरीज बता रहे हैं, जिनकी कहानी काफी इंट्रेस्टिंग है और आपको लास्ट तक बांधे रखती हैं. इन्हें आप अलग-अलग OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी आसानी से देख सकते हैं.

देखें ये 10 बेहतरीन सीरीज

'द वायर' (2002–2008)

‘द वायर’ (2002–2008) एक अमेरिकी क्राइम ड्रामा सीरीज़ है. यह बाल्टीमोर शहर में नशे का कारोबार, पुलिस और कानून, और लोगों की जिंदगी को बहुत असली तरीके से दिखाती है. इसे अक्सर टीवी की अब तक की सबसे बेहतरीन सीरीज़ में से एक माना जाता है. इसे आप ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉस्टार पर देख सकते हैं.





'द सोप्रानोस' (1999–2007)

यह एक बेहद मशहूर और खूब पसंद की गई अमेरिकी क्राइम-ड्रामा सीरीज है. इसकी कहानी माफिया बॉस टोनी सोप्रानो के आसपास घूमती है, जो अपने गैंगस्टर लाइफ और फैमिली लाइफ के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करता है. इस शो की खास बात यह है कि इसमें क्राइम के साथ-साथ रिश्तों को बहुत रियल तरीके से दिखाया गया है. इसे जियो हॉस्टार पर देखा जा सकता है.





'द लेफ्टओवर्स’ (2014–2017)

‘द लेफ्टओवर्स’ को एक बेहतरीन सीरीज़ इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका हर एपिसोड एक ही थीम पर टिका रहता है. शुरुआत में दुनिया से कुछ लोग अचानक गायब हो जाते हैं, लेकिन शो सिर्फ इसी घटना पर ध्यान नहीं देता. इसके बजाय, यह दिखाता है कि इस घटना के बाद लोगों की ज़िंदगी, उनके रिश्ते और उनकी स्थिति कैसे बदल जाती है. ये सिरीज जियो हॉस्टार पर देखने के लिए अवेलेबल है.





‘सक्सेशन’ (2018–2023)

‘सक्सेशन’ एक अमेरिकी कॉमेडी-ड्रामा सीरीज़ है जो कि एक अमीर मीडिया और एंटरटेनमेंट कंपनी के मालिक रॉय परिवार के सदस्यों के बीच पावर और कंपनी की कंट्रोल की लड़ाई दिखाती है. ये सिरीज जियो हॉस्टार पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल है.



'बेटर कॉल सॉल' (2015–2022)

'बेटर कॉल सॉल' एक क्राइम ड्रामा टीवी सीरीज़ है जो एक छोटे वकील, जिमी मैकगिल, के अपने धोखेबाज व्यक्तित्व, सॉल गुडमैन, में बदलने की कहानी बताती है. यह ब्रेकिंग बैड का एक प्रीक्वल और सीक्वल है, और इसे अपनी शानदार कहानी, और अभिनय के लिए खूब सराहा गया है. इसे नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है.





'बैंड ऑफ़ ब्रदर्स' 2001

बैंड ऑफ़ ब्रदर्स 2001 की अमेरिकी वॉर ड्रामा मिनीसीरीज़ है, जो दूसरे वर्ल्ड वॉर में ईज़ी कंपनी के सैनिकों की असली जिंदगी दिखाता है. हर एपिसोड अलग सैनिक की कहानी पर फोकस करता है, जिससे सीरीज़ का रिदम और कहानी बहुत नेचुरल लगती है. इसे जियो हॉस्टार पर देखा जा सकता है.





'द क्वीन्स गैम्बिट' (2020)

'द क्वीन्स गैम्बिट' (2020) एक शानदार ड्रामा मिनी-सीरीज़ है जो 1950-60 के दशक की एक युवा अनाथ लड़की की कहानी दिखाती है. वह शतरंज में बहुत ही टैलेंटेड है, लेकिन उसे नशे और शराब की आदतों से भी जूझना पड़ता है. शो में शतरंज का खेल, उस समय की महिलाओं की जिंदगी और फैशन बहुत अच्छे से दिखाया गया है. आलोचकों ने इसे बहुत पसंद किया और यह सीरीज़ हिट रही. ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल है.





‘ब्रेकिंग बैड’ (2008–2013)

‘ब्रेकिंग बैड’ एक अमेरिकी क्राइम-ड्रामा सीरीज़ है। यह कहानी वाल्टर व्हाइट नाम के एक हाई स्कूल के केमिस्ट्री टीचर की है, जिसे पता चलता है कि वह कैंसर से बीमार है. यह शो अपनी मजबूत कहानी, किरदारों की शानदार डेवेलपमेंट और बेहतरीन एक्टिंग के लिए बहुत मशहूर है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.





‘फ्लीबैग’ (2016–2019)

‘फ्लीबैग’ एक ब्रिटिश कॉमेडी-ड्रामा है. यह एक युवा महिला की कहानी दिखाती है, जो किसी दुखद घटना के बाद लंदन में अपनी ज़िंदगी और रिश्तों को संभालने की कोशिश करती है. इसमें खास बात यह है कि मुख्य किरदार कभी-कभी सीधे दर्शकों से बात करता है, जिससे कहानी और मज़ेदार लगती है. इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.





‘चेरनोबिल’ (2019)

‘चेरनोबिल’ एक मिनी-सीरीज़ है जो अप्रैल 1986 की परमाणु दुर्घटना और उसके बाद के बचाव प्रयासों की कहानी दिखाती है. यह पांच एपिसोड का शो है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे कई लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर आपदा को कंट्रोल करने की कोशिश की. इसे जियो हॉस्टार पर देखा जा सकता है.



