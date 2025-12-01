हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीओटीटी पर देखने के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ नया? देखे ये बेहतरीन सीरीज

ओटीटी पर देखने के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ नया? देखे ये बेहतरीन सीरीज

Top 10 Tv Drama Series: अगर आप ओटीटी पर कुछ इंट्रेस्टिंग देखना चाहते है तो हम आपके लिए बेस्ट 10 टीवी ड्रामा सीरीज की लिस्ट लेकर आए हैं. आइए देखते हैं कौन सी सीरीज हैं शामिल.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 01 Dec 2025 05:40 PM (IST)
Preferred Sources

ओटीटी पर नई और अच्छी सीरीज ढूंढना कई बार मुश्किल हो जाता है. ऐसे में हम सब वही शो देखना चाहते हैं जिनका हर एपिसोड दमदार हो और एक बार शुरू करने के बाद रुकने का मन न करे. इसलिए यहां हम आपको कुछ बेहतरीन ड्रामा सीरीज बता रहे हैं, जिनकी कहानी काफी इंट्रेस्टिंग है और आपको लास्ट तक बांधे रखती हैं. इन्हें आप अलग-अलग OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी आसानी से देख सकते हैं. 

देखें ये 10 बेहतरीन सीरीज

'द वायर' (2002–2008)
‘द वायर’ (2002–2008) एक अमेरिकी क्राइम ड्रामा सीरीज़ है. यह बाल्टीमोर शहर में नशे का कारोबार, पुलिस और कानून, और लोगों की जिंदगी को बहुत असली तरीके से दिखाती है. इसे अक्सर टीवी की अब तक की सबसे बेहतरीन सीरीज़ में से एक माना जाता है. इसे आप ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉस्टार पर देख सकते हैं.


ओटीटी पर देखने के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ नया? देखे ये बेहतरीन सीरीज

'द सोप्रानोस' (1999–2007)
यह एक बेहद मशहूर और खूब पसंद की गई अमेरिकी क्राइम-ड्रामा सीरीज है. इसकी कहानी माफिया बॉस टोनी सोप्रानो के आसपास घूमती है, जो अपने गैंगस्टर लाइफ और फैमिली लाइफ के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करता है. इस शो की खास बात यह है कि इसमें क्राइम के साथ-साथ रिश्तों को बहुत रियल तरीके से दिखाया गया है. इसे जियो हॉस्टार पर देखा जा सकता है.


ओटीटी पर देखने के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ नया? देखे ये बेहतरीन सीरीज

'द लेफ्टओवर्स’  (2014–2017)
‘द लेफ्टओवर्स’ को एक बेहतरीन सीरीज़ इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका हर एपिसोड एक ही थीम पर टिका रहता है. शुरुआत में दुनिया से कुछ लोग अचानक गायब हो जाते हैं, लेकिन शो सिर्फ इसी घटना पर ध्यान नहीं देता. इसके बजाय, यह दिखाता है कि इस घटना के बाद लोगों की ज़िंदगी, उनके रिश्ते और उनकी स्थिति कैसे बदल जाती है. ये सिरीज जियो हॉस्टार पर देखने के लिए अवेलेबल है.


ओटीटी पर देखने के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ नया? देखे ये बेहतरीन सीरीज

‘सक्सेशन’ (2018–2023)
‘सक्सेशन’ एक अमेरिकी कॉमेडी-ड्रामा सीरीज़ है जो कि एक अमीर मीडिया और एंटरटेनमेंट कंपनी के मालिक रॉय परिवार के सदस्यों के बीच पावर और कंपनी की कंट्रोल की लड़ाई दिखाती है. ये सिरीज जियो हॉस्टार पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल है.
ओटीटी पर देखने के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ नया? देखे ये बेहतरीन सीरीज

'बेटर कॉल सॉल' (2015–2022)
'बेटर कॉल सॉल' एक क्राइम ड्रामा टीवी सीरीज़ है जो एक छोटे वकील, जिमी मैकगिल, के अपने धोखेबाज व्यक्तित्व, सॉल गुडमैन, में बदलने की कहानी बताती है. यह ब्रेकिंग बैड का एक प्रीक्वल और सीक्वल है, और इसे अपनी शानदार कहानी, और अभिनय के लिए खूब सराहा गया है. इसे नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है.


ओटीटी पर देखने के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ नया? देखे ये बेहतरीन सीरीज

'बैंड ऑफ़ ब्रदर्स' 2001 
बैंड ऑफ़ ब्रदर्स 2001 की अमेरिकी वॉर ड्रामा मिनीसीरीज़ है, जो दूसरे वर्ल्ड वॉर में ईज़ी कंपनी के सैनिकों की असली जिंदगी दिखाता है. हर एपिसोड अलग सैनिक की कहानी पर फोकस करता है, जिससे सीरीज़ का रिदम और कहानी बहुत नेचुरल लगती है. इसे जियो हॉस्टार पर देखा जा सकता है.


ओटीटी पर देखने के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ नया? देखे ये बेहतरीन सीरीज

'द क्वीन्स गैम्बिट' (2020)
'द क्वीन्स गैम्बिट' (2020) एक शानदार ड्रामा मिनी-सीरीज़ है जो 1950-60 के दशक की एक युवा अनाथ लड़की की कहानी दिखाती है. वह शतरंज में बहुत ही टैलेंटेड है, लेकिन उसे नशे और शराब की आदतों से भी जूझना पड़ता है. शो में शतरंज का खेल, उस समय की महिलाओं की जिंदगी और फैशन बहुत अच्छे से दिखाया गया है. आलोचकों ने इसे बहुत पसंद किया और यह सीरीज़ हिट रही. ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल है.


ओटीटी पर देखने के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ नया? देखे ये बेहतरीन सीरीज

‘ब्रेकिंग बैड’ (2008–2013)
‘ब्रेकिंग बैड’ एक अमेरिकी क्राइम-ड्रामा सीरीज़ है। यह कहानी वाल्टर व्हाइट नाम के एक हाई स्कूल के केमिस्ट्री टीचर की है, जिसे पता चलता है कि वह कैंसर से बीमार है. यह शो अपनी मजबूत कहानी, किरदारों की शानदार डेवेलपमेंट और बेहतरीन एक्टिंग के लिए बहुत मशहूर है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.


ओटीटी पर देखने के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ नया? देखे ये बेहतरीन सीरीज

‘फ्लीबैग’ (2016–2019)
‘फ्लीबैग’ एक ब्रिटिश कॉमेडी-ड्रामा है. यह एक युवा महिला की कहानी दिखाती है, जो किसी दुखद घटना के बाद लंदन में अपनी ज़िंदगी और रिश्तों को संभालने की कोशिश करती है. इसमें खास बात यह है कि मुख्य किरदार कभी-कभी सीधे दर्शकों से बात करता है, जिससे कहानी और मज़ेदार लगती है. इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.


ओटीटी पर देखने के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ नया? देखे ये बेहतरीन सीरीज

‘चेरनोबिल’ (2019)
‘चेरनोबिल’ एक मिनी-सीरीज़ है जो अप्रैल 1986 की परमाणु दुर्घटना और उसके बाद के बचाव प्रयासों की कहानी दिखाती है. यह पांच एपिसोड का शो है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे कई लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर आपदा को कंट्रोल करने की कोशिश की. इसे जियो हॉस्टार पर देखा जा सकता है.


ओटीटी पर देखने के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ नया? देखे ये बेहतरीन सीरीज

और पढ़ें
Published at : 01 Dec 2025 05:40 PM (IST)
Tags :
Breaking Bad The Wire Fleabag
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'8.2 प्रतिशत की ग्रोथ रेट पर भारत को बधाई, पाकिस्तान को किस बात की बधाई दूं, आतंकवाद...', इंडिया की जीडीपी देखकर बोले PAK एक्सपर्ट
'8.2 प्रतिशत की ग्रोथ रेट पर भारत को बधाई, पाकिस्तान को किस बात की बधाई दूं, आतंकवाद...', इंडिया की जीडीपी देखकर बोले PAK एक्सपर्ट
बिहार
BJP नेता रामकृपाल ने सदन में तेजस्वी यादव को लगाया गले, एक समय में रहे हैं लालू यादव के खास
BJP नेता रामकृपाल ने सदन में तेजस्वी यादव को लगाया गले, एक समय में रहे हैं लालू यादव के खास
इंडिया
'तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जाइए...', संसद में धनखड़ के जिक्र पर खरगे और जेपी नड्डा के बीच जमकर बहस; Video
'तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जाइए...', संसद में धनखड़ के जिक्र पर खरगे और नड्डा के बीच बहस; Video
क्रिकेट
IND vs SA 2nd ODI: दूसरे वनडे में टीम इंडिया के लिए मुसीबत बन सकते हैं 4 दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी, अकेले पलट सकते हैं मैच का रुख
दूसरे वनडे में टीम इंडिया के लिए मुसीबत बन सकते हैं 4 दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी, अकेले पलट सकते हैं मैच का रुख
Advertisement

वीडियोज

Mukesh Chhabra Interview: जब Casting हो जाए Life का हिस्सा,और हर Artist Fit बैठे अपनी जगह
AatmaHaram Interview: Horror-Comedy Romance,जब Fame की भूख बुला लाई भूत और Influencer की जिंदगी बन गई Funny
Sameer Anjaan, Bollywood’s Music Industry, Lyrics की नई Direction पर खुलकर बातचीत
saas bahu aur sazish: अरमान अभिरा के साथ-साथ मन्नत विक्रांत भी होंगे अलग
UP Road Accident News: गाड़ियों की खौफनाक टक्कर, CCTV में कैद हुआ पूरा हादसा | Mau | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'8.2 प्रतिशत की ग्रोथ रेट पर भारत को बधाई, पाकिस्तान को किस बात की बधाई दूं, आतंकवाद...', इंडिया की जीडीपी देखकर बोले PAK एक्सपर्ट
'8.2 प्रतिशत की ग्रोथ रेट पर भारत को बधाई, पाकिस्तान को किस बात की बधाई दूं, आतंकवाद...', इंडिया की जीडीपी देखकर बोले PAK एक्सपर्ट
बिहार
BJP नेता रामकृपाल ने सदन में तेजस्वी यादव को लगाया गले, एक समय में रहे हैं लालू यादव के खास
BJP नेता रामकृपाल ने सदन में तेजस्वी यादव को लगाया गले, एक समय में रहे हैं लालू यादव के खास
इंडिया
'तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जाइए...', संसद में धनखड़ के जिक्र पर खरगे और जेपी नड्डा के बीच जमकर बहस; Video
'तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जाइए...', संसद में धनखड़ के जिक्र पर खरगे और नड्डा के बीच बहस; Video
क्रिकेट
IND vs SA 2nd ODI: दूसरे वनडे में टीम इंडिया के लिए मुसीबत बन सकते हैं 4 दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी, अकेले पलट सकते हैं मैच का रुख
दूसरे वनडे में टीम इंडिया के लिए मुसीबत बन सकते हैं 4 दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी, अकेले पलट सकते हैं मैच का रुख
ओटीटी
प्राइम वीडियो पर नवंबर में आईं ये 7 बवाल फिल्में, दिसंबर में देखने के लिए हैं बेस्ट
प्राइम वीडियो पर नवंबर में आईं ये 7 बवाल फिल्में, दिसंबर में देखने के लिए हैं बेस्ट
विश्व
पुतिन के टॉयलेट में लगा है इतना सोना, देखकर फटी रह जाएंगी आंखें... कितना आलीशान है 'फ्लाइंग क्रेमिलन'?
पुतिन के टॉयलेट में लगा है इतना सोना, देखकर फटी रह जाएंगी आंखें... कितना आलीशान है 'फ्लाइंग क्रेमिलन'?
लाइफस्टाइल
Tequila Shot Tips: टकीला शॉट मारते वक्त इन बातों का रखें ध्यान, 99 पर्सेंट लोग कर देते हैं गलती
टकीला शॉट मारते वक्त इन बातों का रखें ध्यान, 99 पर्सेंट लोग कर देते हैं गलती
नौकरी
अमेरिका में ट्रक ड्राइवर को कितना वेतन मिलता है, इस नौकरी के लिए किन-किन डॉक्युमेंट्स की पड़ती है जरूरत?
अमेरिका में ट्रक ड्राइवर को कितना वेतन मिलता है, इस नौकरी के लिए किन-किन डॉक्युमेंट्स की पड़ती है जरूरत?
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget