ओटीटी पर साउथ की फिल्मों का तहलका, वीकेंड वॉच लिस्ट के लिए ये है ऑप्शन

इस हफ्ते ओटीटी पर साउथ की कई शानदार फिल्में रिलीज हुई हैं, जिनमें रोमांस, कॉमेडी, सस्पेंस, स्पोर्ट्स और थ्रिलर का भरपूर तड़का देखने को मिलेगा. अगर आप इस वीकेंड घर बैठे एंटरटेनमेंट का मजा लेना चाहते हैं, इन फिल्मों को आप अपनी वॉच लिस्ट में जरूर शामिल कर सकते हैं.

गट्टा कुश्ती 2

3 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई 'गट्टा कुश्ती 2' एक तमिल भाषा की स्पोर्ट्स कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है, जिसे चेल्ला अय्यावु ने लिखा और निर्देशित किया है. विष्णु विशाल और ऐश्वर्या लक्ष्मी स्टारर ये फिल्म 31 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है. अगर आपको स्पोर्ट्स और कॉमेडी से भरपूर फिल्में पसंद हैं, तो 'गट्टा कुश्ती 2' आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है.

बालन: द बॉय

'बालन: द बॉय' एक मलयालम साइकोलॉजिकल सर्वाइवल ड्रामा फिल्म है, जो 31 जुलाई से जी5 पर स्ट्रीम हो रही है. फिल्म की कहानी एक मां और उसके बेटे के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने दर्दनाक अतीत से बचने के लिए नई पहचान के साथ भागते रहते हैं. सस्पेंस, सर्वाइवल और भावनाओं से भरी यह फिल्म आपको अंत तक बांधे रखेगी.

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राव बहादुर

अगर आपको डार्क कॉमेडी और थ्रिलर फिल्में पसंद हैं, तो 'राव बहादुर' आपके लिए शानदार ऑप्शन हो सकती है. सत्यदेव स्टारर ये साइकोलॉजिकल डार्क कॉमेडी 31 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है. फिल्म का निर्देशन वेंकटेश महा ने किया है. खास बात ये है कि इसे हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ समेत कई भाषाओं में देखा जा सकता है.

दीवाना

'दीवाना' एक तेलुगु फिल्म है, 31 जुलाई से अहा वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है. इस फिल्म का निर्देशन श्रीकांत संगीशेट्टी ने किया है. इसमें हर्षित आर, स्नेहा मणिमेघलाई, नरेश विजय कृष्णा और जीवन कुमार मुख्य भूमिकाओं में हैं. कहानी मुन्ना की है, जो एक बेरोजगार युवक है और बिना किसी लक्ष्य के अपनी जिंदगी जी रहा होता है. उसकी जिंदगी तब बदल जाती है, जब उसे अमूल्या से प्यार हो जाता है. इसके बाद उसकी जिंदगी में कई नए मोड़ आते हैं और यहीं से शुरू होती है दोनों की खूबसूरत प्रेम कहानी.

भुवनम गगनम

'भुवनम गगनम' एक कन्नड़ रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, ये फिल्मजो प्यार, रिश्तों और जिंदगी के खूबसूरत सफर को दिखाती है. फिल्म में पृथ्वी अंबर, प्रमोद पंजू, रेचल डेविड, पोन्नू अश्वथी और शरथ लोहितस्वा अहम भूमिकाओं में हैं. इसका निर्देशन गिरीश मुलिमनी ने किया है. ये फिल्म 31 जुलाई से जी5 पर स्ट्रीम हो रही है.

चिन्ना चिन्ना आसई

चिन्ना चिन्ना आसई एक मलयालम फिल्म है. इस फिल्म में इंद्रंस, मधु शाह, अपर्णा बालमुरली, थम्बी रमैया, काली वेंकट और विष्णु अगस्त्य अहम भूमिकाओं में नजर आए हैं. फिल्म की कहानी तंजावुर की रहने वाली लीला के इर्द-गिर्द घूमती है. ट्रैवल ग्रुप से बिछड़ने के बाद वो वाराणसी में अकेली रह जाती है. इसी दौरान उसकी मुलाकात केरल के एक खुशमिजाज स्कूल टीचर माधवन मास्टर से होती है, जो इस अनजान शहर में उसका सहारा बनते हैं. ये 28 जुलाई से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है.

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