ओटीटी पर साउथ की फिल्मों का तहलका, वीकेंड वॉच लिस्ट के लिए ये है ऑप्शन

#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीओटीटी पर साउथ की फिल्मों का तहलका, 'बालन द बॉय' से 'गट्टा कुश्ती' तक वीकेंड वॉच लिस्ट के लिए ये है बेस्ट ऑप्शन

ओटीटी पर साउथ की फिल्मों का तहलका, 'बालन द बॉय' से 'गट्टा कुश्ती' तक वीकेंड वॉच लिस्ट के लिए ये है बेस्ट ऑप्शन

ओटीटी लवर्स के लिए है वीकेंड काफी एंटरटेनिंग रहने वाला है. इस वीक ओटीटी पर साउथ की कई फिल्म रिलीज हुई हैं, जिन्हें आप अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 01 Aug 2026 12:22 PM (IST)
Preferred Sources

इस हफ्ते ओटीटी पर साउथ की कई शानदार फिल्में रिलीज हुई हैं, जिनमें रोमांस, कॉमेडी, सस्पेंस, स्पोर्ट्स और थ्रिलर का भरपूर तड़का देखने को मिलेगा. अगर आप इस वीकेंड घर बैठे एंटरटेनमेंट का मजा लेना चाहते हैं, इन फिल्मों को आप अपनी वॉच लिस्ट में जरूर शामिल कर सकते हैं.

गट्टा कुश्ती 2
3 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई 'गट्टा कुश्ती 2'  एक तमिल भाषा की स्पोर्ट्स कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है, जिसे चेल्ला अय्यावु ने लिखा और निर्देशित किया है. विष्णु विशाल और ऐश्वर्या लक्ष्मी स्टारर ये फिल्म 31 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है. अगर आपको स्पोर्ट्स और कॉमेडी से भरपूर फिल्में पसंद हैं, तो 'गट्टा कुश्ती 2' आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है.

ओटीटी पर साउथ की फिल्मों का तहलका, 'बालन द बॉय' से 'गट्टा कुश्ती' तक वीकेंड वॉच लिस्ट के लिए ये है बेस्ट ऑप्शन

बालन: द बॉय
'बालन: द बॉय' एक मलयालम साइकोलॉजिकल सर्वाइवल ड्रामा फिल्म है, जो 31 जुलाई से जी5 पर स्ट्रीम हो रही है. फिल्म की कहानी एक मां और उसके बेटे के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने दर्दनाक अतीत से बचने के लिए नई पहचान के साथ भागते रहते हैं. सस्पेंस, सर्वाइवल और भावनाओं से भरी यह फिल्म आपको अंत तक बांधे रखेगी.

ये भी पढ़ेंः शाहरुख खान की 'किंग' के म्यूजिक राइट्स के लिए मची होड़, मेकर्स कर रहे रिकॉर्ड ब्रेकिंग डील!

ओटीटी पर साउथ की फिल्मों का तहलका, 'बालन द बॉय' से 'गट्टा कुश्ती' तक वीकेंड वॉच लिस्ट के लिए ये है बेस्ट ऑप्शन

राव बहादुर
अगर आपको डार्क कॉमेडी और थ्रिलर फिल्में पसंद हैं, तो 'राव बहादुर' आपके लिए शानदार ऑप्शन हो सकती है. सत्यदेव स्टारर ये साइकोलॉजिकल डार्क कॉमेडी 31 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है. फिल्म का निर्देशन वेंकटेश महा ने किया है. खास बात ये है कि इसे हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ समेत कई भाषाओं में देखा जा सकता है.

ओटीटी पर साउथ की फिल्मों का तहलका, 'बालन द बॉय' से 'गट्टा कुश्ती' तक वीकेंड वॉच लिस्ट के लिए ये है बेस्ट ऑप्शन

दीवाना
'दीवाना' एक तेलुगु फिल्म है, 31 जुलाई से अहा वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है. इस फिल्म का निर्देशन श्रीकांत संगीशेट्टी ने किया है. इसमें हर्षित आर, स्नेहा मणिमेघलाई, नरेश विजय कृष्णा और जीवन कुमार मुख्य भूमिकाओं में हैं. कहानी मुन्ना की है, जो एक बेरोजगार युवक है और बिना किसी लक्ष्य के अपनी जिंदगी जी रहा होता है. उसकी जिंदगी तब बदल जाती है, जब उसे अमूल्या से प्यार हो जाता है. इसके बाद उसकी जिंदगी में कई नए मोड़ आते हैं और यहीं से शुरू होती है दोनों की खूबसूरत प्रेम कहानी.

ओटीटी पर साउथ की फिल्मों का तहलका, 'बालन द बॉय' से 'गट्टा कुश्ती' तक वीकेंड वॉच लिस्ट के लिए ये है बेस्ट ऑप्शन

भुवनम गगनम
'भुवनम गगनम' एक कन्नड़ रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, ये फिल्मजो प्यार, रिश्तों और जिंदगी के खूबसूरत सफर को दिखाती है. फिल्म में पृथ्वी अंबर, प्रमोद पंजू, रेचल डेविड, पोन्नू अश्वथी और शरथ लोहितस्वा अहम भूमिकाओं में हैं. इसका निर्देशन गिरीश मुलिमनी ने किया है. ये फिल्म 31 जुलाई से जी5 पर स्ट्रीम हो रही है.

ओटीटी पर साउथ की फिल्मों का तहलका, 'बालन द बॉय' से 'गट्टा कुश्ती' तक वीकेंड वॉच लिस्ट के लिए ये है बेस्ट ऑप्शन

चिन्ना चिन्ना आसई
चिन्ना चिन्ना आसई एक मलयालम फिल्म है. इस फिल्म में इंद्रंस, मधु शाह, अपर्णा बालमुरली, थम्बी रमैया, काली वेंकट और विष्णु अगस्त्य अहम भूमिकाओं में नजर आए हैं.  फिल्म की कहानी तंजावुर की रहने वाली लीला के इर्द-गिर्द घूमती है. ट्रैवल ग्रुप से बिछड़ने के बाद वो वाराणसी में अकेली रह जाती है. इसी दौरान उसकी मुलाकात केरल के एक खुशमिजाज स्कूल टीचर माधवन मास्टर से होती है, जो इस अनजान शहर में उसका सहारा बनते हैं. ये 28 जुलाई से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है.

ये भी पढ़ेंः Spider Man Brand New Day BO: दूसरे दिन 'स्पाइडर मैन' हुई 100 करोड़ के पार, तोडे 11 हॉलीवुड फिल्मों के रिकॉर्ड

और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
Read More
Published at : 01 Aug 2026 12:22 PM (IST)
Tags :
Deewana Balan The Boy Gatta Kusthi 2 Rao Bahadur
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
ओटीटी पर साउथ की फिल्मों का तहलका, 'बालन द बॉय' से 'गट्टा कुश्ती' तक वीकेंड वॉच लिस्ट के लिए ये है बेस्ट ऑप्शन
ओटीटी पर साउथ की फिल्मों का तहलका, वीकेंड वॉच लिस्ट के लिए ये है ऑप्शन
ओटीटी
Lock Upp 2: 'बात करने की तमीज नहीं है...', होस्ट फराह खान पर भड़के राम कपूर, यूजर्स ने लगाई फटकार
'लॉक अप 2' में होस्ट फराह खान पर भड़के राम कपूर, यूजर्स ने लगाई फटकार
ओटीटी
What To Watch: ओटीटी से थिएटर तक देखने लायक है ये 4 फिल्में 1 सीरीज, बाकी सब वेस्ट ऑफ टाइम!
ओटीटी से थिएटर तक देखने लायक है ये 4 फिल्में 1 सीरीज, बाकी सब वेस्ट ऑफ टाइम!
ओटीटी
कुशाल टंडन ने जैद दरबार को दी पप्पी, गौहर खान ने किया रिएक्ट, कहा- 'मजा आ गया...'
कुशाल टंडन ने जैद दरबार को दी पप्पी, गौहर खान ने किया रिएक्ट, कहा- 'मजा आ गया...'
Advertisement

वीडियोज

जंतर मंतर की पुलिस फाइल्स!
Nia Sharma ने किया Relationship Soft Launch? Sikander Singh संग Photos ने मचाई हलचल
Bollywood News: अभिषेक बच्चन से क्यों टूटी थी करिश्मा कपूर की सगाई? सालों बाद डायरेक्टर के इस बड़े दावे ने मचाया तहलका! (31.07.26)
Sairaab:😱Ishan-Nayanika के रिश्ते पर परिजनों का बवाल, मुश्किल घड़ी में बुरी तरह टूटी Nayanika #sbs
PM Modi Video | Gen-Alpha: Gen-Alpha की आवाज...मोदी हैं तो विकास मुमकिन | NEET Paper Leak
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
PM मोदी के वीडियो पर संजय सिंह का बयान, कहा- मेरी मां...मां नहीं?
PM मोदी के वीडियो पर संजय सिंह का बयान, कहा- मेरी मां...मां नहीं?
इंडिया
परीक्षा संशोधन बिल बन गया कानून, राष्ट्रपति ने लगाई मुहर
परीक्षा संशोधन बिल बन गया कानून, राष्ट्रपति ने लगाई मुहर
क्रिकेट
श्रीलंका सीरीज से पहले एमएस धोनी से मिलने पहुंचे ऋषभ पंत, देखें तस्वीर
श्रीलंका सीरीज से पहले एमएस धोनी से मिलने पहुंचे ऋषभ पंत, देखें तस्वीर
बॉलीवुड
'गंदी नाली के कीडे बन गए हैं', सीजेपी प्रोटेस्ट पर फूटा मुकेश खन्ना का गुस्सा, बोले- ‘ये स्पॉन्सर्ड आंदोलन था’
'गंदी नाली के कीडे बन गए हैं', सीजेपी प्रोटेस्ट पर फूटा मुकेश खन्ना का गुस्सा, युवाओं को दी चेतावनी
इंडिया
LPG सिलेंडर 200 रुपए सस्ता, कोलकाता-दिल्ली समेत कहां-कहां घटे दाम?
LPG सिलेंडर 200 रुपए सस्ता, कोलकाता-दिल्ली समेत कहां-कहां घटे दाम?
विश्व
4,000 फीट नीचे मौत का मंजर! पाकिस्तान की खदान में धमाके के बाद 32 शव बरामद
4,000 फीट नीचे मौत का मंजर! पाकिस्तान की खदान में धमाके के बाद 32 शव बरामद
शिक्षा
नौकरीपेशा भी कर सकेंगे ITI, यूपी में तीसरी शिफ्ट में होगी पढ़ाई
नौकरीपेशा भी कर सकेंगे ITI, यूपी में तीसरी शिफ्ट में होगी पढ़ाई
Home Tips
Centipedes In Home: मानसून में घर पर कनखजूरों की एंट्री? ऐसे करें बचाव
मानसून में घर पर कनखजूरों की एंट्री? ऐसे करें बचाव
ENT LIVE
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
ENT LIVE
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Embed widget