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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीकुशाल टंडन ने जैद दरबार को दी पप्पी, गौहर खान ने किया रिएक्ट, कहा- 'मजा आ गया...'

कुशाल टंडन ने जैद दरबार को दी पप्पी, गौहर खान ने किया रिएक्ट, कहा- 'मजा आ गया...'

Gauahar Khan on Kushal-Zaid: रियलिटी शो 'अलायंस' में कुशाल टंडन और जैद दरबार की दोस्ती ने सभी को चौंका दिया हैं. हाल ही में कुशाल ने जैद को किस किया, जिस पर गौहर खान ने मजेदार रिएक्शन दिया है.

Written By : श्रेया शर्मा |  Updated at : 31 Jul 2026 02:49 PM (IST)
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अमेजन प्राइम वीडियो का रियलिटी शो 'अलायंस' इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है. हाल ही में शो में जैद दरबार और कुशाल टंडन के बीच शानदार दोस्ती देखने को मिली, जिसने सभी को हैरान कर दिया. इसी बीच अब गौहर खान ने उनके बीच की दोस्ती को लेकर खुलकर बात की हैं. साथ ही दोनों के साथ अपने रिश्ते को लेकर खुलासे किए.  

गौहर ने की कुशाल और जैद की दोस्ती की तारीफ 

गौहर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर वीडियो शेयर कर कहा, 'जब अलायंस शुरू हुई थी, तब मीडिया और पूरी दुनिया हैरान थी कि जैद और कुशाल एक ही शो में होंगे. दोनों को सभी ने बहुत हेट दिया. एक इंसान का पास्ट और फॉरेवर कैसे एक शो में हो सकता है? लेकिन आज की पप्पी ने सभी को जवाब दे दिया है और जो चीजें सच नहीं है, उसके लिए बुरा क्यों मानना. जहां पर मैच्योरिटी है, वहां दोस्ती है भाई. मजा आ गया आज देख कर.' 

 
 
 
 
 
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डेजी और जैद की दोस्ती से खुश हैं गौहर 

वहीं गौहर ने जैद दरबार और डेजी शाह की दोस्ती पर कहा, 'अगर रियलिटी शो में रीयल पर्सनैलिटीज हो न, तो कितना अच्छा रहता है. अब मैं जैद की वाइफ हूं इसीलिए मुझे इतना प्राउड फील होता है. जब स्ट्रेटजी की कोई भी बात चल रही हो और डेजी के बारे में कोई कुछ भी बोल देता है, तो जैद तुरंत उसके लिए खड़े होते है और कहते है कि ऐसे मत बोलो क्योंकि वो मेरी दोस्त है.'

कुशाल टंडन ने जैद दरबार को दी पप्पी, गौहर खान ने किया रिएक्ट, कहा- 'मजा आ गया...

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कुशाल ने किया जैद को किस 

बता दें कि शो की जब शुरुआत हुई थी, तब जैद दरबार और कुशाल टंडन को एक साथ देखकर सभी हैरान हो गए थे, क्योंकि कुशाल और गौहर कई समय तक रिश्ते में थे. वहीं जैद और गौहर अब पति-पत्नी है. लोगों को लगा कि दोनों के बीच जोरदार टक्कर होगी और लड़ाई देखने को मिलेगी. हालांकि शो में आने के बाद से ही उनके बीच गहरी दोस्ती देखने को मिल रही है. इतना ही नहीं, हाल ही में कुशाल ने जैद को पप्पी की, जिसे देखकर गौहर खान भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई और जमकर तारीफ करने लगी. 

शो के कंटेस्टेंट्स 

वहीं शो अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहा है, जिसे बॉलीवुड एक्टर कुणाल खेमू होस्ट कर रहे हैं. शो में अभी कुशाल टंडन, जैद डारबार, अली गोनी, मिनी माथुर, वंशज सिंह, रुही दोसानी, नीति टेलर, सोहेल खान जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं, जिनके बीच दोस्ती, धोखे, गेम्स और स्ट्रेटजी देखने को मिल रही है.

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About the author श्रेया शर्मा

श्रेया शर्मा एबीपी लाइव में एंटरटेनमेंट बीट पर बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. वह बॉलीवुड, भोजपुरी और ओटीटी से जुड़ी खबरें लिखती हैं और उन्हें बेहद आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाती हैं. इससे पहले वह 'प्रभात खबर डिजिटल' में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं.
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Published at : 31 Jul 2026 02:49 PM (IST)
Tags :
Kushal Tandon Zaid Darbar Gauahar Khan Alliance Reality Show
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