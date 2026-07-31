कुशाल टंडन ने जैद दरबार को दी पप्पी, गौहर खान ने किया रिएक्ट, कहा- 'मजा आ गया...'

अमेजन प्राइम वीडियो का रियलिटी शो 'अलायंस' इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है. हाल ही में शो में जैद दरबार और कुशाल टंडन के बीच शानदार दोस्ती देखने को मिली, जिसने सभी को हैरान कर दिया. इसी बीच अब गौहर खान ने उनके बीच की दोस्ती को लेकर खुलकर बात की हैं. साथ ही दोनों के साथ अपने रिश्ते को लेकर खुलासे किए.

गौहर ने की कुशाल और जैद की दोस्ती की तारीफ

गौहर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर वीडियो शेयर कर कहा, 'जब अलायंस शुरू हुई थी, तब मीडिया और पूरी दुनिया हैरान थी कि जैद और कुशाल एक ही शो में होंगे. दोनों को सभी ने बहुत हेट दिया. एक इंसान का पास्ट और फॉरेवर कैसे एक शो में हो सकता है? लेकिन आज की पप्पी ने सभी को जवाब दे दिया है और जो चीजें सच नहीं है, उसके लिए बुरा क्यों मानना. जहां पर मैच्योरिटी है, वहां दोस्ती है भाई. मजा आ गया आज देख कर.'

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डेजी और जैद की दोस्ती से खुश हैं गौहर

वहीं गौहर ने जैद दरबार और डेजी शाह की दोस्ती पर कहा, 'अगर रियलिटी शो में रीयल पर्सनैलिटीज हो न, तो कितना अच्छा रहता है. अब मैं जैद की वाइफ हूं इसीलिए मुझे इतना प्राउड फील होता है. जब स्ट्रेटजी की कोई भी बात चल रही हो और डेजी के बारे में कोई कुछ भी बोल देता है, तो जैद तुरंत उसके लिए खड़े होते है और कहते है कि ऐसे मत बोलो क्योंकि वो मेरी दोस्त है.'

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कुशाल ने किया जैद को किस

बता दें कि शो की जब शुरुआत हुई थी, तब जैद दरबार और कुशाल टंडन को एक साथ देखकर सभी हैरान हो गए थे, क्योंकि कुशाल और गौहर कई समय तक रिश्ते में थे. वहीं जैद और गौहर अब पति-पत्नी है. लोगों को लगा कि दोनों के बीच जोरदार टक्कर होगी और लड़ाई देखने को मिलेगी. हालांकि शो में आने के बाद से ही उनके बीच गहरी दोस्ती देखने को मिल रही है. इतना ही नहीं, हाल ही में कुशाल ने जैद को पप्पी की, जिसे देखकर गौहर खान भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई और जमकर तारीफ करने लगी.

शो के कंटेस्टेंट्स

वहीं शो अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहा है, जिसे बॉलीवुड एक्टर कुणाल खेमू होस्ट कर रहे हैं. शो में अभी कुशाल टंडन, जैद डारबार, अली गोनी, मिनी माथुर, वंशज सिंह, रुही दोसानी, नीति टेलर, सोहेल खान जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं, जिनके बीच दोस्ती, धोखे, गेम्स और स्ट्रेटजी देखने को मिल रही है.

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