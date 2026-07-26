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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीकारगिल विजय दिवस: 'ऑपरेशन सफेद सागर' से 'कुरुक्षेत्र' तक, पर्दे पर जिंदा हुई कारगिल युद्ध की अनकही कहानियां

कारगिल विजय दिवस: 'ऑपरेशन सफेद सागर' से 'कुरुक्षेत्र' तक, पर्दे पर जिंदा हुई कारगिल युद्ध की अनकही कहानियां

Kargil Vijay Diwas: आज देश में कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है. तो आइए इस मौके पर देखते हैं कारगिल युद्ध की वो अनकही कहानी, जिन्हें फिल्मों और वेब सीरीज में शानदार तरीके से पेश किया गया है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Jul 2026 01:50 PM (IST)
Kargil Vijay Diwas: आज देश में कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है. तो आइए इस मौके पर देखते हैं कारगिल युद्ध की वो अनकही कहानी, जिन्हें फिल्मों और वेब सीरीज में शानदार तरीके से पेश किया गया है.

26 जुलाई यानी आज देश में कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है. इसी बीच अगर आप कारगिल युद्ध से जुड़ी कहानी और अपने देश के वीरजवानों की गाथा देखना चाहते हैं. तो हम लेकर आए है कुछ ऐसी कहानी, जो आपको स्क्रीन से बांधे रखेगी. आइए उन फिल्मों और वेब सीरीज की लिस्ट देखते है.

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ऑपरेशन सफेद सागर - 7 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली ये वेब सीरीज 1999 के कारगिल युद्ध की इंडियन एयर फोर्स की कहानी दिखाने वाली है. सीरीज में गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन ने इस जंग में अहम भूमिका निभाई और जीत में बड़ा योगदान दिया. सीरीज में जिमी शेरगिल, सिद्धार्थ, अभय वर्मा, मिहिर आहूजा, अर्नव भसीन, तारुक रैना, दिया मिर्जा और प्राजक्ता कोली जैसे कलाकार नजर आने वाले हैं.
ऑपरेशन सफेद सागर - 7 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली ये वेब सीरीज 1999 के कारगिल युद्ध की इंडियन एयर फोर्स की कहानी दिखाने वाली है. सीरीज में गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन ने इस जंग में अहम भूमिका निभाई और जीत में बड़ा योगदान दिया. सीरीज में जिमी शेरगिल, सिद्धार्थ, अभय वर्मा, मिहिर आहूजा, अर्नव भसीन, तारुक रैना, दिया मिर्जा और प्राजक्ता कोली जैसे कलाकार नजर आने वाले हैं.
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शेरशाह - साल 2021 में आई ये फिल्म कारगिल युद्ध के कैप्शन विक्रम बत्रा की कहानी दिखाती है, जिसमें उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी से दुश्मनों का सामना किया और जीत हासिल की. हालांकि अंत में उन्होंने अपनी जान गवां दी. फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी लीड रोल में थे, जिसमें दोनों की केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया.
शेरशाह - साल 2021 में आई ये फिल्म कारगिल युद्ध के कैप्शन विक्रम बत्रा की कहानी दिखाती है, जिसमें उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी से दुश्मनों का सामना किया और जीत हासिल की. हालांकि अंत में उन्होंने अपनी जान गवां दी. फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी लीड रोल में थे, जिसमें दोनों की केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया.
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एलओसी: कारगिल - निर्देशक जेपी दत्ता की ये फिल्म 2003 में रिलीज हुई थी, जिसमें ऑपरेशन विजय की कहानी दिखाई गई थी. जब पाकिस्तान से घुसपैठ कारगिल में आते है, तो सैनिकों ने एक बहुत बड़ी जंग लड़ी और उन्हें बाहर निकाला. अक्षय खन्ना, सैफ अली खान, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, अभिषेक बच्चन, अजय देवगन जैसे कलाकारों के अभिनय ने इस कहानी को जीवंत बना दिया.
एलओसी: कारगिल - निर्देशक जेपी दत्ता की ये फिल्म 2003 में रिलीज हुई थी, जिसमें ऑपरेशन विजय की कहानी दिखाई गई थी. जब पाकिस्तान से घुसपैठ कारगिल में आते है, तो सैनिकों ने एक बहुत बड़ी जंग लड़ी और उन्हें बाहर निकाला. अक्षय खन्ना, सैफ अली खान, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, अभिषेक बच्चन, अजय देवगन जैसे कलाकारों के अभिनय ने इस कहानी को जीवंत बना दिया.
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गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल - जाह्नवी कपूर स्टारर ये फिल्म एक एयर फोर्स ऑफिसर गुंजन सक्सेना के जीवन पर बनाई गई है, जो 2020 में रिलीज हुई थी. फिल्म में उन्होंने 900 से ज्यादा घायल सैनिकों की जान बचाई और जरूरी सामान पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.
गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल - जाह्नवी कपूर स्टारर ये फिल्म एक एयर फोर्स ऑफिसर गुंजन सक्सेना के जीवन पर बनाई गई है, जो 2020 में रिलीज हुई थी. फिल्म में उन्होंने 900 से ज्यादा घायल सैनिकों की जान बचाई और जरूरी सामान पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.
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टैंगो चार्ली - बॉबी देओल और अजय देवगन स्टारर या फिल्म 2005 में रिलीज हुई थी, जिसमें बीएसएफ जवान तरुण चौहान की कहानी देखने को मिली. उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में कई आतंकवाद और दंगों का सामना किया और देश की रक्षा के लिए अपनी बटालियन के साथ लड़ाई लड़ी.
टैंगो चार्ली - बॉबी देओल और अजय देवगन स्टारर या फिल्म 2005 में रिलीज हुई थी, जिसमें बीएसएफ जवान तरुण चौहान की कहानी देखने को मिली. उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में कई आतंकवाद और दंगों का सामना किया और देश की रक्षा के लिए अपनी बटालियन के साथ लड़ाई लड़ी.
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लक्ष्य - साल 2004 में आई इस फिल्म में ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा लीड रोल में थे. इसमें एक ऐसे इंसान की कहानी दिखाई गई है, जिसके लाइफ का कोई लक्ष्य नहीं होता. लेकिन बाद में वो सेना में भर्ती होता है और बहादुरी से कारगिल युद्ध में लड़ाई करता है और मिसाल पेश करता है.
लक्ष्य - साल 2004 में आई इस फिल्म में ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा लीड रोल में थे. इसमें एक ऐसे इंसान की कहानी दिखाई गई है, जिसके लाइफ का कोई लक्ष्य नहीं होता. लेकिन बाद में वो सेना में भर्ती होता है और बहादुरी से कारगिल युद्ध में लड़ाई करता है और मिसाल पेश करता है.
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कुरुक्षेत्र - मोहनलाल ये ये फिल्म 2006 में आई फिल्म 'कीर्ति चक्र' का सीक्वल है, जो 2009 में रिलीज हुई थी. फिल्म में कारगिल युद्ध के टोलोलिंग लड़ाई दिखाई गई, जिसमें कर्नल महादेवन और पाकिस्तानी सेना के कर्नल चेंगिज के संघर्ष को पर्दे पर उतारा गया.
कुरुक्षेत्र - मोहनलाल ये ये फिल्म 2006 में आई फिल्म 'कीर्ति चक्र' का सीक्वल है, जो 2009 में रिलीज हुई थी. फिल्म में कारगिल युद्ध के टोलोलिंग लड़ाई दिखाई गई, जिसमें कर्नल महादेवन और पाकिस्तानी सेना के कर्नल चेंगिज के संघर्ष को पर्दे पर उतारा गया.
Published at : 26 Jul 2026 01:50 PM (IST)
Tags :
Kargil Vijay Diwas Shershaah Loc Kargil Operation Safed Sagar

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