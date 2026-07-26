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कारगिल विजय दिवस: 'ऑपरेशन सफेद सागर' से 'कुरुक्षेत्र' तक, पर्दे पर जिंदा हुई कारगिल युद्ध की अनकही कहानियां
Kargil Vijay Diwas: आज देश में कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है. तो आइए इस मौके पर देखते हैं कारगिल युद्ध की वो अनकही कहानी, जिन्हें फिल्मों और वेब सीरीज में शानदार तरीके से पेश किया गया है.
26 जुलाई यानी आज देश में कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है. इसी बीच अगर आप कारगिल युद्ध से जुड़ी कहानी और अपने देश के वीरजवानों की गाथा देखना चाहते हैं. तो हम लेकर आए है कुछ ऐसी कहानी, जो आपको स्क्रीन से बांधे रखेगी. आइए उन फिल्मों और वेब सीरीज की लिस्ट देखते है.
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Published at : 26 Jul 2026 01:50 PM (IST)
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion