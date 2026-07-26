कारगिल विजय दिवस: 'ऑपरेशन सफेद सागर' से 'कुरुक्षेत्र' तक, पर्दे पर जिंदा हुई कारगिल युद्ध की अनकही कहानियां

ऑपरेशन सफेद सागर - 7 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली ये वेब सीरीज 1999 के कारगिल युद्ध की इंडियन एयर फोर्स की कहानी दिखाने वाली है. सीरीज में गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन ने इस जंग में अहम भूमिका निभाई और जीत में बड़ा योगदान दिया. सीरीज में जिमी शेरगिल, सिद्धार्थ, अभय वर्मा, मिहिर आहूजा, अर्नव भसीन, तारुक रैना, दिया मिर्जा और प्राजक्ता कोली जैसे कलाकार नजर आने वाले हैं.