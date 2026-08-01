दूसरे दिन भी 'स्पाइडर मैन' का बजा डंका, 100 करोड़ के पार हुई कमाई

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडSpider Man Brand New Day BO: दूसरे दिन 'स्पाइडर मैन' हुई 100 करोड़ के पार, तोडे 11 हॉलीवुड फिल्मों के रिकॉर्ड

Spider Man Brand New Day BO: दूसरे दिन 'स्पाइडर मैन' हुई 100 करोड़ के पार, तोडे 11 हॉलीवुड फिल्मों के रिकॉर्ड

Spider Man Brand New Day BO Collection Day 2: 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने रिलीज के दूसरे दिन भी ताबड़तोड़ कमाई की है. इतना ही नहीं ये दूसरे ही दिन 100 करोड़ क्लब में शामिल हो गई है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 01 Aug 2026 11:39 AM (IST)
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मार्वल्स की मच अवेटेड फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. यह मार्वल के स्पाइडर-मैन यूनिवर्स की चौथी फिल्म है और स्पाइडी के फ़ैन्स इस फिल्म में टॉम हॉलैंड को पीटर पार्कर के रोल में दोबारा देखने के लिए बेहद एक्साइटेड थे. इसीलिए फिल्म की भयंकर एडवांस बुकिंग हुई थी और इसी के साथ इसने ओपनिंग डे पर रिकॉर्डतोड़ कमाई की. वहीं रिलीज के दूसरे दिन भी 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने बॉक्स ऑफिस लूट लिया है साथ ही एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है. चलिए यहां जानते हैं इस फिल्म ने रिलीज के दूसरे दिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की है?

'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने दूसरे दिन कितना किया कलेक्शन?
'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे’ रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई है. इस फिल्म ने पहले दिन खूब नोट कूटे वहीं दूसरे दिन भी इसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इस सुपरहीरो फिल्म ने 60.60 करोड़ की ओपनिंग की थी.

  • वही सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने रिलीज के दूसरे दिन 49.35 करोड़ की कमाई की है.
  • जिसमे से इसने इंग्लिश में दूसरे दिन 28 करोड़ और हिंदी में 17 करोड़ रुपये कमाए.
  • वहीं तमिल में फिल्म का कलेक्शन 2.25 करोड़ तेलुगु में 2 करोड़ रुपये रहा.
  • जबकि कन्नड़ में इसने 0.03 करोड़ की कमाई की और मलयालम में इसका कलेक्शन 0.07 करोड़ रुपये रहा.
  • इसी के साथ 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' की 2 दिनों की कुल कमाई अब 109.95 करोड़ रुपये हो गई है.


Spider Man Brand New Day BO: दूसरे दिन 'स्पाइडर मैन' हुई 100 करोड़ के पार, तोडे 11 हॉलीवुड फिल्मों के रिकॉर्ड

ये भी पढ़ें:-'स्पाइडर-मैन' की एंट्री से 'द ओडिसी' को लगा झटका, गुरुवार को घटी कमाई, जानें कलेक्शन

'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने तोड़ा इन हॉलीवुड फिल्मों का रिकॉर्ड
'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने स्पाइडर मैन फार फ्रॉम होम के 85.7 करोड़ के भारत में लाइफटाइम कलेक्शन को मात दे दी है. इसके साथ ही इसने मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग, गॉडजिला गॉडज़िला x कॉन्ग: द न्यू एम्पायर सहित हॉलीवुड की 11 फिल्मो को मात दे दी है. और भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 16वीं सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म बन गई है. 

  1. फास्ट एक्स-108.83 करोड़
  2. मिशन: इम्पॉसिबल - द फ़ाइनल रेकनिंग- 106.9 करोड़
  3. गॉडज़िला x कॉन्ग: द न्यू एम्पायर -106 करोड़
  4. F1- 102.82 करोड़
  5. थॉर: लव एंड थंडर- 101.45 करोड़
  6. जुरासिक वर्ल्ड-  101 करोड़
  7. जुरासिक वर्ल्ड रिबर्थ- 100.56 करोड़
  8. द फेट ऑफ़ द फ्यूरियस- 86 करोड़
  9. स्पाइडर-मैन: फार फ्रॉम होम- 85.7 करोड़
  10. ऑब्सेशन- 84.65 करोड़
  11. कैप्टन मार्वल- 84.2 करोड़

 

 
 
 
 
 
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फिल्म के बारे में
डेस्टिन डैनियल क्रेटन की डायरेक्ट की गई फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' पीटर पार्कर की कहानी है. इसमें दिखाया गया है कि कैसे दुनिया के उसे भुला देने के बाद वह अपनी ज़िंदगी को फिर से बनाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक खतरनाक नया दुश्मन सामने आ जाता है. फिल्म में टॉम हॉलैंड, जेंडया, जैकब बैटलन, जॉन बर्नथल और सैडी सिंक अहम भूमिकाओं में हैं. 

  ये भी पढ़ें:-अल्लू अर्जुन की Raaka की मार्केट में तगड़ी डिमांड, OTT और Theatrical Rights के लिए मेकर्स ने मांगी रिकॉर्ड कीमत

 

Published at : 01 Aug 2026 10:57 AM (IST)
Tags :
Tom Holland BOX OFFICE COLLECTION Spider Man Brand New Day
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