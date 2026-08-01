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Centipedes In Home: मानसून में घर पर कनखजूरों की एंट्री? ऐसे करें बचाव

Pest Prevention Tips: घरों में नमी बढ़ने लगती है और इसके साथ ही कई तरह के कीड़े-मकोड़े भी नजर आने लगते हैं. इन्हीं में से एक है कनखजूरा, जिसे देखते ही ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं.

Written By : सोनम |  Updated at : 01 Aug 2026 10:28 AM (IST)
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How To Get Rid Of Centipedes In Monsoon: मानसून शुरू होते ही घरों में नमी बढ़ने लगती है और इसके साथ ही कई तरह के कीड़े-मकोड़े भी नजर आने लगते हैं. इन्हीं में से एक है कनखजूरा, जिसे देखते ही ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं. हालांकि कनखजूरा आमतौर पर इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन अगर यह बार-बार घर में दिखाई देने लगे तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. कई बार इसकी मौजूदगी इस बात का संकेत होती है कि घर में जरूरत से ज्यादा नमी है या फिर दूसरे कीड़े-मकोड़ों की संख्या बढ़ रही है. अगर आपके घर में भी बारिश के मौसम में कनखजूरे दिखाई देने लगे हैं, तो कुछ आसान उपाय अपनाकर उनकी एंट्री रोकी जा सकती है.

आखिर मानसून में घर के अंदर क्यों आते हैं कनखजूरे?

कनखजूरे शिकार करने वाले जीव होते हैं. ये चींटियां, कॉकरोच, मकड़ियां, सिल्वरफिश और दूसरे छोटे कीड़ों को खाते हैं. इसलिए अगर घर में पहले से ऐसे कीड़े मौजूद हैं तो कनखजूरे भी उनकी तलाश में अंदर आने लगते हैं. इसके अलावा बारिश के मौसम में घर के बाथरूम, किचन, बेसमेंट और स्टोर रूम जैसी जगहों पर नमी ज्यादा हो जाती है. ऐसी नम और अंधेरी जगहें कनखजूरों के लिए सबसे पसंदीदा ठिकाना होती हैं. यही वजह है कि मानसून के दौरान इनकी संख्या बढ़ती हुई नजर आती है.

कैसे पहचानें कि घर में समस्या बढ़ रही है?

अगर कभी-कभार एक कनखजूरा दिखाई दे जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर लगातार कई दिनों तक ये अलग-अलग जगहों पर दिखने लगें, तो यह संकेत हो सकता है कि घर में इनकी संख्या बढ़ रही है. बार-बार कनखजूरे दिखना, घर के किसी एक कोने में कई कनखजूरों का एक साथ नजर आना या फिर कॉकरोच और चींटियों जैसे दूसरे कीड़ों की संख्या बढ़ जाना इस बात की ओर इशारा करता है कि अब आपको तुरंत कदम उठाने की जरूरत है.

सबसे पहले दूसरे कीड़ों को खत्म करें

कनखजूरे खुद भोजन की तलाश में घर में आते हैं. इसलिए अगर घर में कॉकरोच, चींटियां या दूसरे छोटे कीड़े मौजूद होंगे, तो उन्हें रोकना मुश्किल होगा. रोजाना झाड़ू-पोंछा लगाएं, खाने के टुकड़े फर्श पर न छोड़ें और किचन को हमेशा साफ रखें. नियमित सफाई से दूसरे कीड़ों की संख्या कम होगी और कनखजूरों के आने की संभावना भी घट जाएगी.


Centipedes In Home: मानसून में घर पर कनखजूरों की एंट्री? ऐसे करें बचाव

घर की दरारों को तुरंत बंद करें

कनखजूरे बहुत छोटी दरारों और गैप से भी आसानी से घर के अंदर आ सकते हैं. दरवाजों और खिड़कियों के किनारों, दीवारों की दरारों, पाइपलाइन के आसपास बने खाली हिस्सों और फर्श की टूट-फूट को ध्यान से जांचें. अगर कहीं भी गैप दिखाई दे तो उसे सीलेंट या सीमेंट की मदद से बंद कर दें. इससे सिर्फ कनखजूरे ही नहीं बल्कि दूसरे कीड़े भी घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे.

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घर में नमी कम रखें

बारिश के मौसम में नमी बढ़ना सामान्य बात है, लेकिन यही नमी कनखजूरों को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है. बाथरूम और किचन में पर्याप्त वेंटिलेशन रखें. अगर किसी पाइप से पानी रिस रहा है तो उसे तुरंत ठीक करवाएं. जहां संभव हो वहां एग्जॉस्ट फैन या डीह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें. घर जितना सूखा रहेगा, कनखजूरों के रहने की संभावना उतनी ही कम होगी.

बेकार सामान जमा न होने दें

कनखजूरे अंधेरी और कम इस्तेमाल होने वाली जगहों में छिपना पसंद करते हैं. इसलिए पुराने अखबार, गत्ते, कपड़ों के ढेर, लकड़ियां या लंबे समय से पड़ा बेकार सामान घर में जमा न होने दें. स्टोर रूम, बेसमेंट और बेड के नीचे की जगह की समय-समय पर सफाई करते रहें. जितनी कम छिपने की जगह होगी, उतनी ही कम संभावना होगी कि कनखजूरे वहां अपना ठिकाना बनाएं.


Centipedes In Home: मानसून में घर पर कनखजूरों की एंट्री? ऐसे करें बचाव

दरवाजों और खिड़कियों की जांच करते रहें

अगर दरवाजों या खिड़कियों की रबर स्ट्रिप खराब हो गई है तो उसे समय रहते बदल दें. बारिश के दौरान इन्हीं छोटे-छोटे गैप से कीड़े-मकोड़े आसानी से घर में घुस आते हैं. अच्छी सीलिंग घर को सुरक्षित रखने में मदद करती है.

कब लें एक्सपर्ट की मदद?

अगर सभी उपाय अपनाने के बाद भी घर में लगातार कनखजूरे दिखाई दे रहे हैं या उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, तो इसे हल्के में न लें.  ऐसी स्थिति में किसी प्रोफेशनल पेस्ट कंट्रोल सर्विस की मदद लेना बेहतर रहेगा. एक्सपर्ट घर की पूरी जांच करके यह पता लगा सकते हैं कि कनखजूरे कहां से आ रहे हैं और उन्हें हमेशा के लिए रोकने का सही तरीका क्या है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 01 Aug 2026 10:28 AM (IST)
Tags :
Centipedes In Home How To Prevent Centipedes Monsoon Pest Control
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