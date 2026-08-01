#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीपेशा भी कर सकेंगे ITI, यूपी में तीसरी शिफ्ट में होगी पढ़ाई

नौकरीपेशा भी कर सकेंगे ITI, यूपी में तीसरी शिफ्ट में होगी पढ़ाई

UP ITI Admission 2026: उत्तर प्रदेश ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए आईटीआई में तीसरी शिफ्ट फिर से शुरू करने का फैसला किया है. इससे ऐसे अभ्यर्थियों को फायदा मिलेगा, जो दिन में नौकरी करते हैं.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 01 Aug 2026 11:59 AM (IST)
Preferred Sources

UP ITI Admission 2026: उत्तर प्रदेश में नौकरीपेशा युवाओं के लिए इस बार आईआईटी एडमिशन प्रक्रिया में बड़ी राहत दी गई है. राज्य सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए सरकारी और प्राइवेट आईटीआई में तीसरी शिफ्ट फिर से शुरू करने का फैसला किया है. इससे ऐसे अभ्यर्थियों को फायदा मिलेगा, जो दिन में नौकरी करते हैं और साथ ही तकनीकी शिक्षा भी हासिल करना चाहते हैं.

तीसरी शिफ्ट दोपहर 2:00 बजे से रात 10:00 बजे तक संचालित होगी.‌ महानिदेशक कौशल विकास विभाग से तीसरी शिफ्ट को मंजूरी मिलने के बाद अब संस्थाओं का विवरण नेशनल इंस्ट्रक्टर मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है. 7अगस्त तक यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद तीसरी शिफ्ट में उपलब्ध ट्रेड और सीटों की जानकारी जारी की जाएगी. 

14 अगस्त तक कर सकेंगे आवेदन 

आईटीआई में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 14 अगस्त तय की गई है. वहीं ड्यूल सिस्टम ट्रेनिंग के तहत प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को 30 सितंबर तक आवेदन करने का मौका मिलेगा. इस व्यवस्था में छात्रों को संस्थान के साथ-साथ उद्योगों में भी प्रशिक्षण दिया जाएगा.

तीसरी शिफ्ट पहले क्यों हुई थी बंद? 

2 वर्ष पहले आईआईटी में ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग को लागू करने के लिए तीसरी शिफ्ट शुरू की गई थी. इस व्यवस्था के तहत छात्रों को 30 प्रतिशत प्रशिक्षण संस्थान में और 70 प्रतिशत परीक्षण उद्योगों में दिया जाना था, हालांकि अधिकांश संस्थान उद्योगों के साथ आवश्यक समझौता नहीं कर सके, जिसके चलते तीसरी शिफ्ट को बंद करने का फैसला लिया गया. बाद में प्राइवेट आईटीआई इंस्टीट्यूट की ओर से इसे फिर शुरू करने की मांग की गई. इसके बाद महानिदेशक ने सत्र 2026-27 के लिए विशेष छूट देते हुए तीसरी शिफ्ट को 1 वर्ष के लिए बहाल करने की अनुमति दे दी है.

ये भी पढ़ें-तेलंगाना पुलिस में 7437 पदों पर भर्ती, कॉन्स्टेबल से लेकर SI तक निकली वैकेंसी

प्रवेश प्रक्रिया में भी हुए कई बदलाव 

इस बार आईटीआई प्रवेश प्रक्रिया में भी कई संशोधन किए गए. प्रवेश हाई स्कूल के अंकों की मेरिट के आधार पर होगा. राज्य और जिला स्तर के साथ-साथ ब्लॉक और तहसील स्तर पर भी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी. स्थानीय विद्यार्थियों को बढ़ावा देने के लिए 25 प्रतिशत सीट से संबंधित क्षेत्र की अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेंगे. वहीं रिक्त सीटों को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त मेरिट लिस्ट जारी करने की व्यवस्था भी लागू रहेगी.

प्रदेश में आईटीआई और सीटों की स्थिति 

उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 305 सरकारी और करीब 3,300 प्राइवेट आईटीआई संचालित हो रहे हैं. सरकारी संस्थानों में 1,34,575 सीटें हैं जबकि प्राइवेट आईटीआई में 3,71,732 सीटें उपलब्ध है. कुल मिलाकर प्रदेश में 500 से ज्यादा सीटों पर तकनीकी प्रशिक्षण की सुविधा मौजूद हैं.

ये भी पढ़ें-UPSSSC एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट परीक्षा की एग्जाम सिटी स्लिप जारी

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 01 Aug 2026 11:59 AM (IST)
Tags :
ITI UP ITI Admission 2026 Uttar Pradesh ITI Admission ITI Third Shift
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
नौकरीपेशा भी कर सकेंगे ITI, यूपी में तीसरी शिफ्ट में होगी पढ़ाई
नौकरीपेशा भी कर सकेंगे ITI, यूपी में तीसरी शिफ्ट में होगी पढ़ाई
शिक्षा
बाहर से दिल्ली आकर पढ़ना कितना महंगा, लोकल स्टूडेंट्स के मुकाबले कितना बढ़ रहा खर्च?
बाहर से दिल्ली आकर पढ़ना कितना महंगा, लोकल स्टूडेंट्स के मुकाबले कितना बढ़ रहा खर्च?
शिक्षा
UPSSSC एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट परीक्षा की एग्जाम सिटी स्लिप जारी
UPSSSC एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट परीक्षा की एग्जाम सिटी स्लिप जारी
शिक्षा
तेलंगाना पुलिस में 7437 पदों पर भर्ती, कॉन्स्टेबल से लेकर SI तक निकली वैकेंसी
तेलंगाना पुलिस में 7437 पदों पर भर्ती, कॉन्स्टेबल से लेकर SI तक निकली वैकेंसी
Advertisement

वीडियोज

जंतर मंतर की पुलिस फाइल्स!
Nia Sharma ने किया Relationship Soft Launch? Sikander Singh संग Photos ने मचाई हलचल
Bollywood News: अभिषेक बच्चन से क्यों टूटी थी करिश्मा कपूर की सगाई? सालों बाद डायरेक्टर के इस बड़े दावे ने मचाया तहलका! (31.07.26)
Sairaab:😱Ishan-Nayanika के रिश्ते पर परिजनों का बवाल, मुश्किल घड़ी में बुरी तरह टूटी Nayanika #sbs
PM Modi Video | Gen-Alpha: Gen-Alpha की आवाज...मोदी हैं तो विकास मुमकिन | NEET Paper Leak
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
PM मोदी के वीडियो पर संजय सिंह का बयान, कहा- मेरी मां...मां नहीं?
PM मोदी के वीडियो पर संजय सिंह का बयान, कहा- मेरी मां...मां नहीं?
इंडिया
परीक्षा संशोधन बिल बन गया कानून, राष्ट्रपति ने लगाई मुहर
परीक्षा संशोधन बिल बन गया कानून, राष्ट्रपति ने लगाई मुहर
क्रिकेट
श्रीलंका सीरीज से पहले एमएस धोनी से मिलने पहुंचे ऋषभ पंत, देखें तस्वीर
श्रीलंका सीरीज से पहले एमएस धोनी से मिलने पहुंचे ऋषभ पंत, देखें तस्वीर
बॉलीवुड
'गंदी नाली के कीडे बन गए हैं', सीजेपी प्रोटेस्ट पर फूटा मुकेश खन्ना का गुस्सा, बोले- ‘ये स्पॉन्सर्ड आंदोलन था’
'गंदी नाली के कीडे बन गए हैं', सीजेपी प्रोटेस्ट पर फूटा मुकेश खन्ना का गुस्सा, युवाओं को दी चेतावनी
इंडिया
LPG सिलेंडर 200 रुपए सस्ता, कोलकाता-दिल्ली समेत कहां-कहां घटे दाम?
LPG सिलेंडर 200 रुपए सस्ता, कोलकाता-दिल्ली समेत कहां-कहां घटे दाम?
विश्व
4,000 फीट नीचे मौत का मंजर! पाकिस्तान की खदान में धमाके के बाद 32 शव बरामद
4,000 फीट नीचे मौत का मंजर! पाकिस्तान की खदान में धमाके के बाद 32 शव बरामद
टेक्नोलॉजी
Bulb Fuse Reason: बार-बार फ्यूज हो जाता है बल्ब, बस कर लें ये काम
बार-बार फ्यूज हो जाता है बल्ब, बस कर लें ये काम
हेल्थ
Sleeping With Earplugs: कान में ईयरप्लग लगाकर सोते हैं तो हो जाएं सावधान, बढ़ सकता है खतरा
कान में ईयरप्लग लगाकर सोते हैं तो हो जाएं सावधान, बढ़ सकता है खतरा
ENT LIVE
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
ENT LIVE
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Embed widget