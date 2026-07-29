अगर विक्रांत मैसी की 'मुसाफिर कैफे' ने छू लिया दिल, तो जरूर देखें ये 8 लव ट्रायंगल फिल्में

'मेरे हसबैंड की बीवी' एक मजेदार लव ट्रायंगल फिल्म है. इसमें अर्जुन कपूर, भूमि पेडनेकर और रकुल प्रीत सिंह लीड रोल में हैं. कहानी में ट्विस्ट तब आता है, जब तलाक के बाद भूमि अपनी याददाश्त खो देती हैं और भूल जाती हैं कि उनका अर्जुन से तलाक हो चुका है. इसके बाद अर्जुन दोनों के बीच फंस जाता है. इसे आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.