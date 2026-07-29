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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीअगर विक्रांत मैसी की 'मुसाफिर कैफे' ने छू लिया दिल, तो जरूर देखें ये 8 लव ट्रायंगल फिल्में

अगर विक्रांत मैसी की 'मुसाफिर कैफे' ने छू लिया दिल, तो जरूर देखें ये 8 लव ट्रायंगल फिल्में

अगर आपको लव ट्रायंगल वाली फिल्में पसंद हैं, तो ये 8 फिल्में आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए. इन फिल्मों में प्यार, इमोशंस और रिश्तों की ऐसी कहानी देखने को मिलेगी, जो आपको आखिर तक बांधे रखेगी.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 29 Jul 2026 05:05 PM (IST)
अगर आपको लव ट्रायंगल वाली फिल्में पसंद हैं, तो ये 8 फिल्में आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए. इन फिल्मों में प्यार, इमोशंस और रिश्तों की ऐसी कहानी देखने को मिलेगी, जो आपको आखिर तक बांधे रखेगी.

बॉलीवुड में एक्शन, ड्रामा, रोमांस, थ्रिलर और हॉरर जैसी कई तरह की फिल्में बनती हैं, लेकिन लव ट्रायंगल वाली फिल्में हमेशा लोगों को पसंद आती हैं. अगर आपको भी प्यार और रिश्तों की उलझनों वाली कहानियां देखना अच्छा लगता है, तो आइए जानते हैं 8 ऐसी फिल्मों के बारे में, जिन्हें आप मिस नहीं कर सकते.

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सबसे पहले बात करते हैं वेब सीरीज 'मुसाफिर कैफे' की, जो 24 जुलाई 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है. इसमें विक्रांत मैसी, वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना लीड रोल में हैं. इस सीरीज की कहानी भी लव ट्रायंगल पर आधारित है, जिसमें प्यार, रिश्तों और इमोशंस की उलझनों को दिखाया गया है.
सबसे पहले बात करते हैं वेब सीरीज 'मुसाफिर कैफे' की, जो 24 जुलाई 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है. इसमें विक्रांत मैसी, वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना लीड रोल में हैं. इस सीरीज की कहानी भी लव ट्रायंगल पर आधारित है, जिसमें प्यार, रिश्तों और इमोशंस की उलझनों को दिखाया गया है.
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'कॉकटेल 2' भी लव ट्रायंगल पर आधारित फिल्म है. इसमें शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन लीड रोल में नजर आएंगे. फिल्म की कहानी तीन किरदारों के रिश्तों, प्यार और इमोशनल उलझनों के इर्द-गिर्द घूमेगी. ये फिल्म जल्द ही नेटफ्लिक्स पर दस्तक देगी.
'कॉकटेल 2' भी लव ट्रायंगल पर आधारित फिल्म है. इसमें शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन लीड रोल में नजर आएंगे. फिल्म की कहानी तीन किरदारों के रिश्तों, प्यार और इमोशनल उलझनों के इर्द-गिर्द घूमेगी. ये फिल्म जल्द ही नेटफ्लिक्स पर दस्तक देगी.
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'दिल तो पागल है' में शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर लीड रोल में हैं. कहानी में राहुल, निशा और पूजा के बीच प्यार और दोस्ती की उलझन दिखाई गई है. जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, तीनों के रिश्ते नया मोड़ लेते हैं. इस फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
'दिल तो पागल है' में शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर लीड रोल में हैं. कहानी में राहुल, निशा और पूजा के बीच प्यार और दोस्ती की उलझन दिखाई गई है. जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, तीनों के रिश्ते नया मोड़ लेते हैं. इस फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
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'मुझसे दोस्ती करोगे!' में ऋतिक रोशन, रानी मुखर्जी और करीना कपूर लीड रोल में हैं. कहानी तीन बचपन के दोस्तों के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां गलतफहमियों और अनकहे प्यार की वजह से रिश्ते उलझ जाते हैं. आगे चलकर तीनों की जिंदगी में कई इमोशनल मोड़ आते हैं. अमेजन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म उपलब्ध है.
'मुझसे दोस्ती करोगे!' में ऋतिक रोशन, रानी मुखर्जी और करीना कपूर लीड रोल में हैं. कहानी तीन बचपन के दोस्तों के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां गलतफहमियों और अनकहे प्यार की वजह से रिश्ते उलझ जाते हैं. आगे चलकर तीनों की जिंदगी में कई इमोशनल मोड़ आते हैं. अमेजन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म उपलब्ध है.
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'बाजीराव मस्तानी' भी एक शानदार लव ट्रायंगल फिल्म है. इसमें रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा लीड रोल में हैं. फिल्म में बाजीराव की शादी काशीबाई से होती है, लेकिन बाद में उन्हें मस्तानी से प्यार हो जाता है, जिसके बाद उनकी जिंदगी में कई मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं. ये फिल्म प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.
'बाजीराव मस्तानी' भी एक शानदार लव ट्रायंगल फिल्म है. इसमें रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा लीड रोल में हैं. फिल्म में बाजीराव की शादी काशीबाई से होती है, लेकिन बाद में उन्हें मस्तानी से प्यार हो जाता है, जिसके बाद उनकी जिंदगी में कई मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं. ये फिल्म प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.
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करण जौहर की फिल्म 'कुछ कुछ होता है' बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर लव ट्रायंगल फिल्मों में से एक है. इसमें शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी लीड रोल में हैं. फिल्म में अंजलि, राहुल से प्यार करती है, लेकिन राहुल टीना से प्यार करता है, जिसके बाद कहानी नया मोड़ लेती है. इस फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
करण जौहर की फिल्म 'कुछ कुछ होता है' बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर लव ट्रायंगल फिल्मों में से एक है. इसमें शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी लीड रोल में हैं. फिल्म में अंजलि, राहुल से प्यार करती है, लेकिन राहुल टीना से प्यार करता है, जिसके बाद कहानी नया मोड़ लेती है. इस फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
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'कॉकटेल' बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा लव ट्रायंगल फिल्मों में से एक है. इसमें सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी लीड रोल में हैं. फिल्म में गौतम पहले वेरोनिका के साथ रिश्ते में होता है, लेकिन बाद में उसे मीरा से प्यार हो जाता है, जिससे तीनों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आ जाता है. ये फिल्म ZEE5 और प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.
'कॉकटेल' बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा लव ट्रायंगल फिल्मों में से एक है. इसमें सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी लीड रोल में हैं. फिल्म में गौतम पहले वेरोनिका के साथ रिश्ते में होता है, लेकिन बाद में उसे मीरा से प्यार हो जाता है, जिससे तीनों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आ जाता है. ये फिल्म ZEE5 और प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.
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'मेरे हसबैंड की बीवी' एक मजेदार लव ट्रायंगल फिल्म है. इसमें अर्जुन कपूर, भूमि पेडनेकर और रकुल प्रीत सिंह लीड रोल में हैं. कहानी में ट्विस्ट तब आता है, जब तलाक के बाद भूमि अपनी याददाश्त खो देती हैं और भूल जाती हैं कि उनका अर्जुन से तलाक हो चुका है. इसके बाद अर्जुन दोनों के बीच फंस जाता है. इसे आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
'मेरे हसबैंड की बीवी' एक मजेदार लव ट्रायंगल फिल्म है. इसमें अर्जुन कपूर, भूमि पेडनेकर और रकुल प्रीत सिंह लीड रोल में हैं. कहानी में ट्विस्ट तब आता है, जब तलाक के बाद भूमि अपनी याददाश्त खो देती हैं और भूल जाती हैं कि उनका अर्जुन से तलाक हो चुका है. इसके बाद अर्जुन दोनों के बीच फंस जाता है. इसे आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
Published at : 29 Jul 2026 05:05 PM (IST)
Tags :
Cocktail 2 Musafir Cafe Love Triangle Movies

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