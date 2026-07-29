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अगर विक्रांत मैसी की 'मुसाफिर कैफे' ने छू लिया दिल, तो जरूर देखें ये 8 लव ट्रायंगल फिल्में
अगर आपको लव ट्रायंगल वाली फिल्में पसंद हैं, तो ये 8 फिल्में आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए. इन फिल्मों में प्यार, इमोशंस और रिश्तों की ऐसी कहानी देखने को मिलेगी, जो आपको आखिर तक बांधे रखेगी.
बॉलीवुड में एक्शन, ड्रामा, रोमांस, थ्रिलर और हॉरर जैसी कई तरह की फिल्में बनती हैं, लेकिन लव ट्रायंगल वाली फिल्में हमेशा लोगों को पसंद आती हैं. अगर आपको भी प्यार और रिश्तों की उलझनों वाली कहानियां देखना अच्छा लगता है, तो आइए जानते हैं 8 ऐसी फिल्मों के बारे में, जिन्हें आप मिस नहीं कर सकते.
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Published at : 29 Jul 2026 05:05 PM (IST)
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion