'लॉक अप 2' में होस्ट फराह खान पर भड़के राम कपूर, यूजर्स ने लगाई फटकार

Lock Upp 2: 'बात करने की तमीज नहीं है...', होस्ट फराह खान पर भड़के राम कपूर, यूजर्स ने लगाई फटकार
रियलिटी शो 'लॉकअप 2' में फिनाले से पहले बड़ा ड्रामा देखने को मिला. एक टास्क के दौरान राम कपूर और होस्ट फराह खान के बीच तीखी बहस हो गई, जिसके बाद एक्टर सोशल मीडिया पर यूजर्स के निशाने पर आ गए.
नेटफ्लिक्स के पॉपुलर रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' सीजन 2 अपने फिनाले हफ्ते की तरफ बढ़ रहा है. ऐसे में शो के अंदर मुकाबला लगातार मुश्किल होता जा रहा है. हाल ही के एक एपिसोड में एक टास्क के दौरान एक्टर राम कपूर और होस्ट फराह खान के बीच तीखी बहस देखने को मिली.
टास्क के दौरान हुआ विवाद
टास्क के दौरान मशहूर एक्टर राम कपूर होस्ट फराह खान पर चिल्ला पड़े, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया है. हालिया एपिसोड में कंटेस्टेंट्स को एलिमिनेशन से बचने का एक और मौका दिया गया. इस टास्क में कंटेस्टेंट्स के सपोर्टर्स भी शामिल हुए थे. इसी दौरान राम कपूर अपनी पत्नी गौतमी कपूर से बार-बार कह रहे थे कि वो कंटेस्टेंट आकांक्षा चौधरी को टारगेट न करें.
ram ji feel bad for akanksha 🥺❤️— . (@diljaaneyaa) July 30, 2026
nd the way he cooked farah #akankshachaudhary pic.twitter.com/CKPzMDW269
फराह खान पर भड़के राम कपूर
राम कपूर को बार-बार दखल देते देख फराह खान ने उनसे सवाल किया कि वो आकांक्षा के लिए अलग रवैया क्यों अपना रहे हैं. फराह ने कहा, 'तो एक काम करना, ट्रॉफी उसे अभी दे दो. शिल्पा के लिए ऐसा क्यों नहीं कहा था, जब सब लोग उसके खिलाफ थे?' इस पर राम कपूर ने तेज आवाज में जवाब दिया, 'क्योंकि शिल्पा मेरी दुश्मन है, वो नहीं. मैं वही कह रहा हूं जो सच है.' राम कपूर का ये अंदाज दर्शकों को बिल्कुल पसंद नहीं आया.
the problem is farah and riteish never call out ram for his problematic behaviour even when he’s is being rude to them, if this was yogesh they would’ve disqualified him from the game #lockupp #lockupp2 pic.twitter.com/Jf3Q1YWRle— z. saw bts 💜 (@zanabbbbb) July 30, 2026
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राम कपूर पर सोशल मीडिया पर भड़के लोग
फराह खान ने उस समय मामले को ज्यादा नहीं बढ़ाया, लेकिन जैसे ही यह क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई, नेटिजन्स ने राम कपूर की क्लास लगानी शुरू कर दी. कई यूजर्स का कहना है कि उन्हें शो की होस्ट फराह खान से इस तरह ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए थी. एक यूजर ने लिखा, 'राम कपूर फराह खान पर चिल्ला दिए? और फराह ने सह भी लिया? यही काम अगर किसी जूनियर कंटेस्टेंट ने किया होता तो सब उसकी वाट लगा देते.'
Akanksha Chamola to Ram Kapoor: “You cannot make any girl feel unsafe like that.” 👀— KBKE Update 👁️ (@kahanibollyki) July 31, 2026
Ram Kapoor apologized and realized his mistake. #ramkapoor #AkankshaChamola #yogeshrawat #kbke#LockUpp2 #LockUpp
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इसे बात करने की तमीज ही नहीं है...
एक अन्य यूजर ने लिखा, 'दिक्कत ये है कि फराह और रितेश कभी राम को उनके खराब बर्ताव के लिए टोकते नहीं हैं, चाहे वो कितने भी बदतमीज हो जाएं.' एक ने लिखा, 'इसे बात करने की तमीज ही नहीं है.' बता दें कि इससे पहले भी शो के दौरान राम कपूर और फराह खान के बीच बहस हो चुकी है.
What the! #RamKapoor just screamed at #FarahKhan! And Farah took it also? Yahi kisi junior contestant ne kiya hota to sab uski band Baja dete!#LockUpp #LockUpp2— Rant with Typos (@RantwithoutR) July 30, 2026
'लॉक अप: सच या सजा' का ग्रैंड फिनाले 5 अगस्त को
रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है. शो का ग्रैंड फिनाले 5 अगस्त 2026 को रात 8 बजे नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया जाएगा. ग्रैंड फिनाले में शिवांगी जोशी, श्रेया कालरा, योगेश रावत, शिल्पा शिंदे और राम कपूर ने अपनी जगह बनाई है. अब इन पांचों फाइनलिस्ट के बीच ट्रॉफी जीतने की कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी.
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