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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीकौन हैं शाहनील गिल? क्रिकेटर शुभमन गिल की बहन की अब रियलिटी शो 'द ट्रेटर 2' में एंट्री

कौन हैं शाहनील गिल? क्रिकेटर शुभमन गिल की बहन की अब रियलिटी शो 'द ट्रेटर 2' में एंट्री

इंडियन क्रिकेटर शुभमन गिल की बहन शाहनील गिल भी शो 'द ट्रेटर 2' में नजर आने वाली हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि को क्या करती हैं. उन्होंने अपनी पढ़ाई-लिखाई कहां से पूरी की है.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 31 Jul 2026 12:48 PM (IST)
इंडियन क्रिकेटर शुभमन गिल की बहन शाहनील गिल भी शो 'द ट्रेटर 2' में नजर आने वाली हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि को क्या करती हैं. उन्होंने अपनी पढ़ाई-लिखाई कहां से पूरी की है.

करण जौहर के शो 'द ट्रेटर' का दूसरा सीजन जल्द ही दर्शकों को एंटरटेन करने आ रहा है. शो में 21 कंटेस्टेंट एक साथ नजर आने वाले हैं. इंडियन क्रिकेटर शुभमन गिल की बहन शाहनील गिल भी शो का हिस्सा हैं. आइए जानते हैं कि को क्या करती हैं.

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शाहनील गिल क्रिकेटर शुभमन गिल की बड़ी बहन हैं. शाहनील गिल ने अपनी स्कूली पढ़ाई मानव मंगल स्मार्ट स्कूल मोहाली से की है.
शाहनील गिल क्रिकेटर शुभमन गिल की बड़ी बहन हैं. शाहनील गिल ने अपनी स्कूली पढ़ाई मानव मंगल स्मार्ट स्कूल मोहाली से की है.
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शाहनील गिल ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई मेहर चंद महाजन डीएवी महिला कॉलेज चंडीगढ़ से पूरी की है. आगे कि पढ़ाई के लिए वो कनाडा गई और वहां उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्लोमा किया.
शाहनील गिल ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई मेहर चंद महाजन डीएवी महिला कॉलेज चंडीगढ़ से पूरी की है. आगे कि पढ़ाई के लिए वो कनाडा गई और वहां उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्लोमा किया.
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प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक, शाहनील गिल एक फूड डिलीवरी कंपनी में सक्सेस स्पेशलिस्ट के तौर पर काम कर चुकी हैं.
प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक, शाहनील गिल एक फूड डिलीवरी कंपनी में सक्सेस स्पेशलिस्ट के तौर पर काम कर चुकी हैं.
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शाहनील गिल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और इंस्टाग्राम पर उनके 449k फॉलोअर्स हैं.
शाहनील गिल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और इंस्टाग्राम पर उनके 449k फॉलोअर्स हैं.
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वो अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज शेयर करती रहती हैं. शाहनील गिल अपने भाई शुभमन गिल के साथ खास बॉन्ड शेयर करती नजर आती हैं.
वो अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज शेयर करती रहती हैं. शाहनील गिल अपने भाई शुभमन गिल के साथ खास बॉन्ड शेयर करती नजर आती हैं.
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बता दें, 30 जुलाई को हुए एक ग्रैंड इवेंट में मेकर्स ने 'द ट्रेटर्स सीजन 2' के 21 कंटेस्टेंट्स के नामों का खुलासा कर दिया है.
बता दें, 30 जुलाई को हुए एक ग्रैंड इवेंट में मेकर्स ने 'द ट्रेटर्स सीजन 2' के 21 कंटेस्टेंट्स के नामों का खुलासा कर दिया है.
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शाहनील गिल के अलावा शो में मल्लिका शेरावत, श्वेता तिवारी, क्रिस्टल डिसूजा और मुनव्वर फारूकी समेत कई पॉपुलर चेहरे नजर आने वाले हैं. शो 13 अगस्त से अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगा.
शाहनील गिल के अलावा शो में मल्लिका शेरावत, श्वेता तिवारी, क्रिस्टल डिसूजा और मुनव्वर फारूकी समेत कई पॉपुलर चेहरे नजर आने वाले हैं. शो 13 अगस्त से अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगा.
Published at : 31 Jul 2026 12:48 PM (IST)
Tags :
Shahneel Gill The Traitors 2

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