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कौन हैं शाहनील गिल? क्रिकेटर शुभमन गिल की बहन की अब रियलिटी शो 'द ट्रेटर 2' में एंट्री
इंडियन क्रिकेटर शुभमन गिल की बहन शाहनील गिल भी शो 'द ट्रेटर 2' में नजर आने वाली हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि को क्या करती हैं. उन्होंने अपनी पढ़ाई-लिखाई कहां से पूरी की है.
करण जौहर के शो 'द ट्रेटर' का दूसरा सीजन जल्द ही दर्शकों को एंटरटेन करने आ रहा है. शो में 21 कंटेस्टेंट एक साथ नजर आने वाले हैं. इंडियन क्रिकेटर शुभमन गिल की बहन शाहनील गिल भी शो का हिस्सा हैं. आइए जानते हैं कि को क्या करती हैं.
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Published at : 31 Jul 2026 12:48 PM (IST)
Tags :Shahneel Gill The Traitors 2
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