कौन हैं शाहनील गिल? क्रिकेटर शुभमन गिल की बहन की अब रियलिटी शो 'द ट्रेटर 2' में एंट्री

शाहनील गिल ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई मेहर चंद महाजन डीएवी महिला कॉलेज चंडीगढ़ से पूरी की है. आगे कि पढ़ाई के लिए वो कनाडा गई और वहां उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्लोमा किया.