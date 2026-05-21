ओटीटी की क्वीन हैं शेफाली शाह, एक बार जरूर देखें एक्ट्रेस की ये 5 दमदार फिल्में और सीरीज

बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस शेफाली शाह किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने अपनी बेहतरीन एक्टिंग के दम पर इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है. शेफाली 22 मई को अपना 53वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीवी से की थी और फिर बड़े पर्दे पर भी खूब काम किया. हालांकि, उन्हें पहचान ओटीटी से मिली. यही वजह है कि शेफाली शाह को ओटीटी की क्वीन भी कहा जाता है. आइए शेफाली की उन 5 सीरीज-फिल्मों पर एक नजर डालते हैं, जिन्हें आप ओटीटी पर एंजॉय कर सकते हैं.

'डार्लिंग्स'

शेफाली शाह की फिल्म 'डार्लिंग्स' को काफी पसंद किया गया था. इस डार्क कॉमेडी फिल्म में आलिया भट्ट और विजय वर्मा भी लीड रोल में नजर आए थे. फिल्म में शेफाली ने आलिया की मां का रोल प्ले किया था. ये फिल्म 5 अगस्त, 2022 को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी. फिल्म में शेफाली ने अपनी उम्दा अकादारी से फैंस का दिल जीत लिया था. इस फिल्म के डायरेक्टर जसमीत के. रीन हैं.

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'ह्यूमन'

शेफाली शाह की वेब सीरीज 'ह्यूमन' को 14 जनवरी, 2022 को जियो हॉटस्टार पर रिलीज किया गया था. इस मेडिकल थ्रिलर सीरीज में एक्ट्रेस ने डॉ. गौरी नाथ का किरदार निभाया था और उनकी एक्टिंग लोगों को बहुत पसंद आई. इस सीरीज में कीर्ति कुल्हारी, विशाल जेठवा, राम कपूर और मोहन अगाशे जैसे एक्टर्स नजर आए.

'जलसा'

सुरेश त्रिवेणी के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'जलसा' को काफी पसंद किया गया था. ये फिल्म 18 मार्च, 2022 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी. फिल्म में शेफाली ने रुखसाना मोहम्मद का किरदार निभाया था. फिल्म में विद्या बालन ने भी मुख्य भूमिका निभाई थी. फिल्म 'जलसा' की गिनती शेफाली की बेस्ट मूवीज की होती है.

'अजीब दास्तां'

इस लिस्ट में चौथा नाम फिल्म 'अजीब दास्तां' का है, जो 16 अप्रैल, 2021 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी. शेफाली ने इस एंथोलॉजी फिल्म में नताशा नाम की शादीशुदा महिला का रोल प्ले किया था, जो अपनी बेटी की समस्या के बीच एक फोटोग्राफर के प्यार में पड़ जाती है. इस फिल्म में मानव कौल भी नजर आए थे.

'दिल्ली क्राइम'

'दिल्ली क्राइम' शेफाली की बेस्ट वेब सीरीज में से एक है. इसमें उन्होंने एक भारतीय पुलिस ऑफिसर प्रोसीजरल का किरदार निभाया था. इसे रिची मेहता ने लिखा और निर्देशित किया है.

इस सीरीज़ में रसिका दुगल, आदिल हुसैन और राजेश तैलंग भी मुख्य भूमिकाओं में हैं. ये सीरीज शेफाली के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई. इस सीरीज के अब तक तीन सीजन आ चुके हैं, जिन्हें आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

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