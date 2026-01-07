शेफाली शाह का 26 साल बाद छलका दर्द, पहली शादी को बताया 'जहर', बोलीं- काफी टॉर्चर हुईं

बॉलीवुड की एक्ट्रेस शेफाली शाह ने अपनी शेफाली शाह ने अपनी पहली शादी में झेले गए इमोशनल अब्यूज पर बेबाकी से बात की. अब तलाक के 26 साल उन्होंने बताया कि पहले पति एक्टर हर्ष छाया संग उनका रिश्ता इतना मुश्किल हो गया था. उनकी पहली शादी उन्हें 'जहर' जैसी लगने लगी थी. अगर वह इस शादी से इससे बाहर नहीं निकलतीं तो यह बिल्कुल टूट जातीं.

इंसान मुश्किलों से गुजरकर ही सीखता

शेफाली शाह ने जूम से बातचीत में अपने तलाक और एक्स हसबैंड के बारे में बात की. इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें कभी यह नहीं बताया गया कि वह खुद में ही पूरी हैं. अच्छे रिश्ते हों तो ठीक, लेकिन अगर नहीं हों तो सामने वाले को आपकी अहमियत समझ नहीं आती. उन्होंने कहा कि इंसान मुश्किलों से गुजरकर ही सीखता है और एक पल ऐसा आता है, जब एहसास होता है कि अब और सहना मुमकिन नहीं.

'मुझे खत्म कर देता ये रिश्ता'

शेफाली शाह ने आगे बताया कि एक्स पति हर्ष छाया उनके काफी टॉर्चर किया करते थे. वह इस शादी में मर रही थीं. रिपोर्ट के अनुसार, शेफाली ने कहा, 'एक वक्त ऐसा आता है, जब अपने ही साथ सब कुछ दांव पर लग जाता है या तो तुम खुद को बचाओ या टूट जाओ. तभी ये समझ आता है.

शायद ये एहसास तो हर दिन होता है. एक ऐसा पल जरूर आता है, जब लगता है कि ये रिश्ता मुझे खत्म कर सकता है. मैं अब इसमें नहीं रह सकती. मुझे इससे बाहर निकलना ही होगा और ये समझ मुझे मेरी पहली शादी के बाद आई.

शेफाली ने कहा- मैं पिज्जा नहीं हूं

शेफाली यहीं नहीं रुकती हैं वह आगे कहती हैं, 'मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने लिए जिऊंगी. मैं ऐसे रिश्ते में नहीं रह सकती, जो मुझे खुशी, सम्मान या आत्मविश्वास न दें. इससे बेहतर अकेले रहना है. जैसे‑जैसे उम्र बढ़ती है, आप हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़ देते हैं. मैं पिज्जा नहीं हूं. हर किसी को खुश नहीं रख सकती.

शेफाली शाह और हर्ष छाया ने 1994 में शादी की थी. शादी के 6 साल बाद 2000 दोनों का तलाक हो गया. हर्ष को तलाक देने के बाद शेफाली ने साल 2000 में फिल्ममेकर विपुल शाह से शादी की. अब इस शादी से उनके 2 बेटे हैं.