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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडआयुष्मान खुराना ने इंडियन आइडल में किया लाइव परफॉर्म, हुए इमोशनल, बोले- पहले इसी स्टेज ने रिजेक्ट किया

आयुष्मान खुराना ने इंडियन आइडल में किया लाइव परफॉर्म, हुए इमोशनल, बोले- पहले इसी स्टेज ने रिजेक्ट किया

आयुष्मान खराना फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' में नजर आए हैं. उन्होंने फिल्म का जबरदस्त तरीके से प्रमोशन किया. वो फिल्म प्रमोशन के लिए इंडियन आइडल भी पहुंचे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 21 May 2026 03:21 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना ने MTV रोडीज से अपने करियर की शुरुआत की थी. उन्होंने सेकंड सीजन जीता था. इसके बाद उन्होंने 2012 में फिल्म विक्की डोनर से डेब्यू किया था. इसके बाद उन्होंने कई शानदार हिट्स दी है. इन दिनों एक्टर फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' में नजर आ रहे हैं. 

इंडियन आइडल में आयुष्मान खुराना ने किया परफॉर्म

वो फिल्म प्रमोशन के लिए रियलिटी शो इंडियन आइडल में पहुंचे. यहां एक्टर ने लाइव सिंगिंग की. उन्होंने फिल्म का गाना दिल वाले चोर परफॉर्म किया. आयुष्मान की सिंगिंग ने श्रेया घोषाल और विशाल ददलानी को इंप्रेस किया.

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आयुष्मान ने शो से जुड़ा एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. इस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'ये दिल वाले चोर  का एक्सटेंडेड वर्जन है. मैंने इसे इंडियन आइडल में परफॉर्म किया. ये वो ही स्टेज है जिसने मुझे एक बार रिजेक्ट किया था, मेरे स्ट्रग्लिंग डेज में. गाने को पसंद करने के लिए थैंक्यू. फिल्म को पसंद करने के लिए थैंक्यू. पति पत्नी और वो दो सिनेमा में सक्सेसफुली चल रही है.'

 
 
 
 
 
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ये भी पढ़ें- Drishyam 3 Review: दिमाग घुमा देगी मोहनलाल की ये फिल्म, इस बार वो होगा जो सोच नहीं सकते

बता दें कि आयुष्मान के साथ-साथ इस दौरान शो में एक्ट्रेस वामिका गब्बी, सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह भी नजर आए. आयुष्मान के वीडियो पर फैंस ने लुटाया प्यार. फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' की बात करें तो फिल्म 15 मई को रिलीज हुई. फिल्म को मिक्स रिस्पॉन्स मिला. अभी तक फिल्म ने वर्ल्डवाइड 32 करोड़ और इंडिया में नेट 27 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

अब एक्टर को सूरज बड़जात्या की फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' में देखा जाएगा. इस फिल्म में शरवरी वाघ लीड रोल में हैं. फिल्म 27 नवंबर 2026 को रिलीज होने वाली है. इस फिल्म को लेकर फैंस बहुत एक्साइटेड ैहं.

Published at : 21 May 2026 03:21 PM (IST)
Tags :
Indian Idol Ayushmann Khurrana
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