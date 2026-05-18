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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडशेफाली शाह संग टूटे रिश्ते पर हर्ष छाया ने दिया बड़ा बयान, बोले- 'तलाक कोई बड़ी बात नहीं है...'

शेफाली शाह संग टूटे रिश्ते पर हर्ष छाया ने दिया बड़ा बयान, बोले- 'तलाक कोई बड़ी बात नहीं है...'

हर्ष छाया ने हाल ही में शेफाली शाह संग अपने तलाक और रिश्ते पर खुलकर बात की. साथ ही बताया कि उन्हें कुछ महीने पहले ही अहसास हो गया था कि शादी ज्यादा समय तक नहीं चलेगी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 18 May 2026 07:21 PM (IST)
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एक्टर हर्ष छाया इन दिनों अपने पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने और एक्स वाइफ शेफाली शाह संग रिश्ते और तलाक पर खुलकर बात की हैं. साथ ही बताया कि उन्हें 8-9 महीने पहले ही अहसास हो गया था कि अब ये शादी ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगी और मैंने खुद को तैयार कर लिया था. 

पहले ही खुद को तैयार कर लिया था 

ईटी टाइम्स के साथ इंटरव्यू में हर्ष छाया ने कहा, 'मुझे पहले ही दिखाई देने लगा था कि हमारा रिश्ता डेड एंड की तरफ जा रहा है. जब मुझे कहा गया कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, उससे कई महीने पहले ही मैंने खुद को मेंटली तैयार कर लिया था. उस मुश्किल समय को मैंने खुद पर हावी नहीं होने दिया और काम को अहमियत दी. मैंने दिल्ली से मुंबई आकर अपने करियर को बनाया था, इसीलिए मैं खुद को टूटने नहीं देना चाहता था.'

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तलाक के बाद डेट्स पर गए हर्ष 

इसके आगे उन्होंने कहा कि ऐसे मुश्किल समय में खुद को मजबूत दिखाने की जरूरत नहीं थी. जो महसूस हो रहा है, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए. मैंने 5-6 महीने तक दुख महसूस किया, गुस्सा किया और कई चीजों पर पछतावा भी हुआ. तलाक के बाद मैंने 2-3 महीनों में कई डेट्स कीं. इससे मुझे खुद को संभालने और आगे बढ़ने में मदद मिली. जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए समय देना जरूरी होता है.' साथ ही उन्होंने कहा कि तलाक कोई बड़ी बात नहीं है. उन्होंने और शेफाली ने चीजों को ज्यादा खींचने से पहले ही सहमति से अलग होने का फैसला ले किया. 

जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं शेफाली और हर्ष 

बता दें कि 'हसरतें' के सेट पर शेफाली और हर्ष की मुलाकात हुई थी और दोनों के बीच प्यार हुआ था. इसके बाद 1994 में दोनों ने शादी कर ली, हालांकि उनकी शादी कामयाब नहीं हो पाई और दोनों 2000 में अलग हो गए. तलाक के बाद शेफाली ने विपुल अमृतलाल शाह से शादी की और उनके दो बेटे हैं, आर्यमान और मौर्य. वहीं हर्ष ने भी सुनीता सेनगुप्ता से शादी कर ली और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया. 

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Published at : 18 May 2026 07:21 PM (IST)
Tags :
Shefali Shah Harsh Chhaya
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