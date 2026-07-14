सूफी मोतीवाला को दो बार आया था सुसाइड का ख्याल, फिर डर से कदम खींच लिए पीछे

हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं, जिनके बारे में खुलकर बात करना आसान नहीं होता. लेकिन जब कोई अपने सबसे मुश्किल दौर को दुनिया के सामने रखता है, तो वे कई लोगों के लिए हिम्मत की मिसाल बन जाता है. आइए जानते हैं कैसे सूफी मोतीवाला ने अपनी पहचान, मेंटल हेल्थ और जिंदगी के सबसे दर्दनाक एक्सपीरियंस पर खुलकर बात की.



लॉक अप में सूफी मोतीवाला ने सुनाई अपनी दर्दभरी कहानी

डिजिटल कंटेंट क्रिएटर सूफी मोतीवाला इन दिनों लगातार चर्चा में बने हुए हैं. हाल ही में वे रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' में नजर आए, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर के बारे में खुलकर बात की. आज सूफी अपनी पहचान को बिना किसी डर या झिझक को एक्सेप्ट करते हैं. उनका कहना है कि अब उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे या उन्हें जज करेंगे. उनके लिए सबसे जरूरी चीज खुद को एक्सेप्ट करना है.

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दो बार आया सुसाइड का ख्याल, लेकिन एक डर ने रोक लिया

शो के दौरान सूफी ने एक बेहद भावुक खुलासा किया. उन्होंने बताया कि जिंदगी में दो बार उनके मन में आत्महत्या करने का ख्याल आया था. हालांकि, वे ऐसा कदम नहीं उठा सके. इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें हमेशा ये डर सताता था कि अगर उनके साथ कुछ हो गया तो लोग उनकी लाश को देखकर क्या सोचेंगे. यही डर उन्हें उस फैसले से पीछे खींच लाता था. सूफी की ये बात सुनकर शो में मौजूद सभी लोग इमोशनल हो गए.

सूफी ने अपनी मेंटल हेल्थ और एंग्जायटी पर भी खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि जब उन्हें ये समझ नहीं थी कि समलैंगिक (गे) होना क्या होता है, तब उन्हें लगता था कि शायद उनमें ही कोई कमी है. बाद में वे अपने नाना के साथ एक काउंसलर के पास गए, जहां उन्हें अपनी पहचान के बारे में सही जानकारी मिली. लेकिन जब ये बात परिवार तक पहुंची तो घर का माहौल बदल गया. शुरुआत में परिवार के लोग उन्हें समझ नहीं पाए, क्योंकि उनकी उनसे कुछ अलग उम्मीदें थीं. हालांकि समय के साथ हालात बदले और रिश्तों में भी धीरे-धीरे सुधार आया.

क्या शो से होगी सूफी की विदाई?

इसी बीच ऐसी चर्चाएं भी हैं कि 'लॉक अप: सच या सजा' से सूफी मोतीवाला और माधुरी ग्रोवर की छुट्टी हो सकती है. हालांकि, इसे लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है.

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मेंटल हेल्थ पर बात करना क्यों है जरूरी?



सूफी की कहानी सिर्फ उनकी निजी जिंदगी का किस्सा नहीं है, बल्कि ये मेंटल हेल्थ को लेकर जागरूक होने का भी एक मजबूत मेसेज देती है. आज भी भारत में मेंटल हेल्थ, एंग्जायटी और इमोशनल स्ट्रगल्स पर खुलकर बात करने से लोग हिचकते हैं. लेकिन जरूरी है कि इन विषयों को छिपाने के बजाय उन पर खुलकर बातचीत की जाए. सही समय पर परिवार, दोस्तों या किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करना कई जिंदगियां बचा सकता है. मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि खुद को संभालने की सबसे बड़ी ताकत है.