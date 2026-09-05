'लस्ट स्टोरीज 3' की रिलीज डेट हुई ऑफिशियली कंफर्म, नेटफ्लिक्स पर इस दिन होगा प्रीमियर

नेटफ्लिक्स की पॉपुलर सीरीज 'लस्ट स्टोरीज' एक बार फिर अपने सीजन 3 के साथ लौट रही है. इस फिल्म में चार अलग-अलग फिल्ममेकर्स विक्रमादित्य मोटवानी, किरण राव, शकुन बत्रा और विशाल भारद्वाज चार अलग कहानियां लेकर आए हैं. ये चारों कहानियां प्यार, चाहत, रिश्तों और दबे हुए जज्बातों को आज के समय और अलग-अलग नजरिए से दिखाती हैं. इसकी रिलीज डेट कंफर्म हो गई है.

'लस्ट स्टोरीज' की रिलीज डेट हुई कंफर्म

'लस्ट स्टोरीज 3' का प्रीमियर 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर होगा. RSVP और Flying Unicorn Entertainment के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म में राधिका आप्टे, कोंकणा सेन शर्मा, अदिति राव हैदरी, राधिका मदान, सना थंपी, विजय वर्मा, अभिषेक बनर्जी, सिद्धार्थ, अली फजल और गुरफतेह पीरजादा जैसे कलाकार नजर आएंगे.

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डायरेक्टर रुचिका कपूर शेख ने कही ये बात

इस एंथोलॉजी की वापसी को लेकर नेटफ्लिक्स इंडिया की ओरिजिनल फिल्म्स की डायरेक्टर रुचिका कपूर शेख ने कहा, 'लस्ट स्टोरीज की सबसे खास बात ये है कि ये हर बार खुद को एक नए तरीके से पेश करती है. हर कहानी एक आम इंसानी भावना से शुरू होती है, लेकिन आखिर में एक बिल्कुल अलग एहसास और सच्चाई सामने आती है. यहां चाहत के जरिए ताकत, कमजोरी, अपनी मर्जी से फैसले लेने की आजादी, समझौते और उन बातों को दिखाया गया है, जिन्हें लोग खुलकर कह नहीं पाते.

उन्होंने आगे कहा, 'चार बेहतरीन डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवानी, किरण राव, शकुन बत्रा और विशाल भारद्वाज चार अलग-अलग नजरिए लेकर आए हैं, लेकिन सभी का मकसद एक ही है दर्शकों को इन रिश्तों को अपनी जिंदगी और अपने अनुभवों के नजरिए से समझने का मौका देना.'

बता दें, फिल्म की हर कहानी रिश्तों और एक-दूसरे के करीब आने के अलग-अलग पहलुओं को दिखाती है. हर डायरेक्टर ने इसे अपने अलग अंदाज में दिखाया है. इन कहानियों में प्यार, रिश्तों की उलझन और लोगों के बीच के जज्बातों को आसान तरीके से दिखाया गया है. इसका पहला पार्ट साल 2018 में आया था.

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