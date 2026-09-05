Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'लस्ट स्टोरीज 3' की रिलीज डेट हुई ऑफिशियली कंफर्म, नेटफ्लिक्स पर इस दिन होगा प्रीमियर

'लस्ट स्टोरीज 3' की रिलीज डेट हुई ऑफिशियली कंफर्म, नेटफ्लिक्स पर इस दिन होगा प्रीमियर

सीरीज 'लस्ट स्टोरीज' अपने दो सफल सीजन के बाद अब तीसरे सीजन के साथ लौट रही है. मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट भी ऑफिशियली कंफर्म कर दी है, तो आइए जानते हैं ये नेटफ्लिक्स पर कब रिलीज होगी.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 05 Sep 2026 05:57 PM (IST)
Preferred Sources

नेटफ्लिक्स की पॉपुलर सीरीज 'लस्ट स्टोरीज' एक बार फिर अपने सीजन 3 के साथ लौट रही है. इस फिल्म में चार अलग-अलग फिल्ममेकर्स विक्रमादित्य मोटवानी, किरण राव, शकुन बत्रा और विशाल भारद्वाज चार अलग कहानियां लेकर आए हैं. ये चारों कहानियां प्यार, चाहत, रिश्तों और दबे हुए जज्बातों को आज के समय और अलग-अलग नजरिए से दिखाती हैं. इसकी रिलीज डेट कंफर्म हो गई है.

'लस्ट स्टोरीज' की रिलीज डेट हुई कंफर्म
'लस्ट स्टोरीज 3' का प्रीमियर 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर होगा. RSVP और Flying Unicorn Entertainment के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म में राधिका आप्टे, कोंकणा सेन शर्मा, अदिति राव हैदरी, राधिका मदान, सना थंपी, विजय वर्मा, अभिषेक बनर्जी, सिद्धार्थ, अली फजल और गुरफतेह पीरजादा जैसे कलाकार नजर आएंगे.

ये भी पढ़ेंः 'हनुमान अंश' आई पसंद? तो ओटीटी पर देख डालें भक्ति से भरी ये 5 फिल्में

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Netflix India (@netflix_in)

डायरेक्टर रुचिका कपूर शेख ने कही ये बात
इस एंथोलॉजी की वापसी को लेकर नेटफ्लिक्स इंडिया की ओरिजिनल फिल्म्स की डायरेक्टर रुचिका कपूर शेख ने कहा, 'लस्ट स्टोरीज की सबसे खास बात ये है कि ये हर बार खुद को एक नए तरीके से पेश करती है. हर कहानी एक आम इंसानी भावना से शुरू होती है, लेकिन आखिर में एक बिल्कुल अलग एहसास और सच्चाई सामने आती है. यहां चाहत के जरिए ताकत, कमजोरी, अपनी मर्जी से फैसले लेने की आजादी, समझौते और उन बातों को दिखाया गया है, जिन्हें लोग खुलकर कह नहीं पाते.

उन्होंने आगे कहा,  'चार बेहतरीन डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवानी, किरण राव, शकुन बत्रा और विशाल भारद्वाज चार अलग-अलग नजरिए लेकर आए हैं, लेकिन सभी का मकसद एक ही है दर्शकों को इन रिश्तों को अपनी जिंदगी और अपने अनुभवों के नजरिए से समझने का मौका देना.'

बता दें, फिल्म की हर कहानी रिश्तों और एक-दूसरे के करीब आने के अलग-अलग पहलुओं को दिखाती है. हर डायरेक्टर ने इसे अपने अलग अंदाज में दिखाया है. इन कहानियों में प्यार, रिश्तों की उलझन और लोगों के बीच के जज्बातों को आसान तरीके से दिखाया गया है. इसका पहला पार्ट साल 2018 में आया था. 

ये भी पढ़ेंः 'तुमने 'बॉर्डर 2' क्यों खराब कर दी?', समय रैना ने जमकर किया वरुण धवन को रोस्ट

और पढ़ें
Published at : 05 Sep 2026 05:57 PM (IST)
Tags :
Lust Stories 3
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
'हनुमान अंश' आई पसंद? तो ओटीटी पर देख डालें भक्ति से भरी ये 5 फिल्में
'हनुमान अंश' आई पसंद? तो ओटीटी पर देख डालें भक्ति से भरी ये 5 फिल्में
ओटीटी
'तुमने 'बॉर्डर 2' क्यों खराब कर दी?', समय रैना ने जमकर किया वरुण धवन को रोस्ट
समय रैना ने की वरुण धवन की जमकर खिंचाई, 'बॉर्डर 2' पर भी ली चुटकी
ओटीटी
कौन हैं इश्वाक सिंह? 'गांधारी' में तापसी पन्नू के पति बनकर बटोर रहे सुर्खियां
कौन हैं इश्वाक सिंह? 'गांधारी' में तापसी पन्नू के पति बनकर बटोर रहे सुर्खियां
ओटीटी
अजय देवगन की 'धमाल 4' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें?
अजय देवगन की 'धमाल 4' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें?
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: सितारों के सिर चढ़ा जन्माष्टमी का खुमार! तस्वीरों में दिखा भक्ति का रंग तो एथनिक लुक से लगा ग्लैमर का तड़का (05.09.2026)
Bareilly Ke Bacchan: 🤗Bachchan's के झोल से जीती Sangam, Krishna संग नैन मटक्का और फूटी मटकी! #sbs
MYSTERY NEWS: रेगिस्तान में अचानक बर्फबारी, प्रलय या मौसम का अनोखा खेल? |ABPLIVE
Bollywood News: बॉलीवुड से नहीं मिला साथ, अब विदेशों में छाप छोड़ेगी ‘हनुमान अंश’ (04.09.26)
Shehnaaz Gill और Gippy Grewal का मजेदार Interview | Pyaar, Regret और Singh VS Kaur पर खुलकर बात
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गाजियाबाद जासूसी मामले में NIA का एक्शन, 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
गाजियाबाद जासूसी मामले में NIA का एक्शन, 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
राजस्थान
धौलपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, पानी से गुजरते वक्त पोखर में पलटी कार, 4 की मौत
धौलपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, पानी से गुजरते वक्त पोखर में पलटी कार, 4 की मौत
स्पोर्ट्स
'यौन उत्पीड़न, फेक तस्वीरें और...', सिल्वर मेडल विजेता केया बनर्जी ने सुनाई आपबीती
'यौन उत्पीड़न, फेक तस्वीरें और...', सिल्वर मेडल विजेता केया बनर्जी ने सुनाई आपबीती
बॉलीवुड
सीएम पुष्कर सिंह धामी का तोहफा, उत्तराखंड में ‘हनुमान अंश’ होगी टैक्स फ्री
सीएम पुष्कर सिंह धामी का तोहफा, उत्तराखंड में ‘हनुमान अंश’ होगी टैक्स फ्री
इंडिया
Live: एक दिन की पुलिस कस्टडी में स्वतंत्र भारद्वाज, CJP कार्यकर्ता के वकील ने उठाए सवाल
Live: एक दिन की पुलिस कस्टडी में स्वतंत्र भारद्वाज, CJP कार्यकर्ता के वकील ने उठाए सवाल
विश्व
अमेरिका ने ईरान के ऑयल टैंकर पर किया अटैक, खार्ग आइलैंड के पास धमाके
अमेरिका ने ईरान के ऑयल टैंकर पर किया अटैक, खार्ग आइलैंड के पास धमाके
ट्रेंडिंग
ऐसा कौन करता है? सांप को साबुन लगाकर नहला रहा था बच्चा, वीडियो वायरल
ऐसा कौन करता है? सांप को साबुन लगाकर नहला रहा था बच्चा, वीडियो वायरल
नौकरी
UPSSSC में कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती, 28 सितंबर तक करें आवेदन
UPSSSC में कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती, 28 सितंबर तक करें आवेदन
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget