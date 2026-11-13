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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीतमिल, तेलुगु और मलयालम तक, फ्राइडे को OTT पर साउथ की 8 फिल्मों-सीरीज का धमाका, देखें लिस्ट

तमिल, तेलुगु और मलयालम तक, फ्राइडे को OTT पर साउथ की 8 फिल्मों-सीरीज का धमाका, देखें लिस्ट

Friday South OTT Release: ओटीटी पर साउथ की धमाकेदार फिल्मों को रिलीज किया गया है, जिसमें 'जेलर 2' समेत 8 धांसू मूवीज के नाम शामिल हैं. देखिए लिस्ट.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 13 Nov 2026 07:30 PM (IST)
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ओटीटी पर हर हिंदी और हॉलीवुड के अलावा साउथ की भी धांसू फिल्में रिलीज की गई हैं, जिसमें तमिल से लेकर तेलुगु और मलयालम की फिल्में भी शामिल हैं. इसमें एक्शन से लेकर रोमांस और क्राइम थ्रिलर फिल्मों तक के नाम शामिल हैं. ऐसे में चलिए बताते हैं. छठ के मौके पर आप घर बैठे किन साउथ फिल्मों का आनंद उठा सकते हैं. देखिए लिस्ट...

कौरिबुरी: द कर्सड टेंपल

आप अगर हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं तो वेब सीरीज 'कौरिबुरी: द कर्सड टेंपल' को देख सकते हैं. इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है. ये एक वेब शो है, जिसमें 6 एपिसोड्स हैं. इसे तेलुगु तमिल के साथ ही हिंदी में भी देख सकते हैं. 

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महेंद्रगिरि वाराही

'महेंद्रगिरि वाराही' एक तेलुगु एडवेंचर-थ्रिलर और सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म, जिसे साल 2026 में रिलीज किया गया था. इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. इसमें सुमंत (सिद्धार्थ की भूमिका में), सिद्धू जोनालागड्डा, ऐश्वर्या राजेश जैसे अन्य कलाकार भी अहम रोल में हैं.

रणबाली

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की फ्लॉप फिल्म 'रणबाली' को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है. इसे हिंदी समेत साउथ की अन्य भाषाओं में भी रिलीज किया गया है. आपको बता दें कि इस फिल्म के जरिए शादी के बाद पहली बार विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की जोड़ी पर्दे पर देखा गया है. इसमें 1870s के दशक के ब्रिटिश इंडिया और संघर्षों की कहानी को दिखाया गया है.

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द थर्ड मर्डर

अगर आप क्राइम थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं ऊपर से साउथ फिल्म देखना पसंद करते हैं तो ये वीकेंड आपके लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है. ओटीटी प्लेटफॉर्म मनोरमामैक्स पर मर्डर मिस्ट्री मलयालम फिल्म 'द थर्ड मर्डर' देख सकते हैं. इसमें एक वकील की कहानी देखने के लिए मिलने वाली है, जो ऐसे केस में उलझा होता है, जिसका मुजरिम पहले ही सारे अपराध कुबूल कर चुका होता है.

पुष्पक विमानम

तेलुगु फिल्म 'पुष्पक विमानम' एक बेहतरीन फिल्म हैं. इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर रिलीज किया जा चुका है फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर रिलीज किया जाएगा. इसमें एक स्कूल टीचर की कहानी देखने के लिए मिलती है, जिसकी पत्नी भाग जाती है. ये तेलुगु की कॉमेडी और इनवेस्टिगेटिव फिल्म है.

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जेलर 2

रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' को थिएटर के बाद ओटीटी पर भी रिलीज किया जा चुका है. इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो से रिलीज किया गया है. आपको बता दें कि ये तमिल और रजनीकांत की पहली 800 करोड़ी फिल्म है. फिल्म में रजनीकांत के साथ विद्या बालन, मिथुन चक्रवर्ती जैसे कलाकारों की टोली है. 

 
 
 
 
 
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क्रेजी कल्याणम

तेलुगू कॉमेडी-फैमिली ड्रामा फिल्म 'क्रेजी कल्याणम' को भी इसी हफ्ते फ्राइडे को ओटीटी फ्लेटफॉर्म आहा पर रिलीज किया गया है. इसमें अनुपमा परमेश्वरन और तरुण भाष्कर जैसे कलाकार अहम लोल में हैं. इसमें पिता और बेटी की शानदार कहानी देखने के लिए मिलती है.

बांद्रा

मलयालम फिल्म 'बांद्रा' को ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर रिलीज कर दिया गया है. इस फिल्म में दिलीप और तमन्ना भाटिया लीड रोल में हैं. इसमें सस्पेंस से भरी मर्डर मिस्ट्री दमदार कहानी देखने के लिए मिलती है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Live में सीनियर कॉपी एडिटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. उन्हें डिजिटल और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 साल से ज्यादा का अनुभव है. 
साउथ सिनेमा के साथ-साथ भोजपुरी सिनेमा पर उनकी मजबूत पकड़ और गहरी समझ है. वे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के ट्रेंड्स, फिल्मों और कलाकारों से जुड़ी खबरों की खास कवरेज करते हैं. एबीपी से पहले राहुल 'राजस्थान पत्रिका', 'दैनिक भास्कर', 'जनसत्ता' और 'न्यूज़18 हिंदी' जैसे प्रतिष्ठित मीडिया घरानों में काम कर चुके हैं. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से जनसंचार में एमए (MA in Mass Communication) किया है.
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Published at : 13 Nov 2026 07:16 PM (IST)
Tags :
OTT Release
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