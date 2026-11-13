पहले सीन से ही बढ़ेगा खौफ, आखिरी ट्विस्ट उड़ा देगा होश, OTT पर देखें ये तमिल क्राइम थ्रिलर

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हर हफ्ते कई नई फिल्में रिलीज होती हैं, लेकिन कुछ फिल्में अपनी कहानी और सस्पेंस के दम पर दर्शकों का ध्यान खींच लेती हैं. ऐसी ही एक फिल्म इन दिनों खूब चर्चा में है, जो शुरुआत से ही आपको डराने और कहानी से बांधे रखने का दम रखती है.

इस फिल्म की कहानी एक रहस्यमयी हत्या से शुरू होती है, जिसके बाद कई ऐसे मोड़ आते हैं जो सस्पेंस को और गहरा कर देते हैं. फिल्म का क्लाइमैक्स भी काफी चौंकाने वाला है. अगर आपको क्राइम थ्रिलर पसंद हैं, तो यह फिल्म आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकती है. आइए जानते हैं ये कौन सी फिल्म है और इसे आप ओटीटी पर कहां देख सकते हैं.

कौन सी हैं ये फिल्म?

इस फिल्म का नाम 'मार्गन' है, जिसमें विजय एंटनी मुख्य भूमिका निभाते हुए शानदार अभिनय किया है. उनके अलावा अजय धीशन, दीपशिखा, अर्चना और कई कलाकार नजर आ रहे हैं. साल 2025 में रिलीज हुई ये एक तमिल क्राइम थ्रिलर और सुपरनैचुरल मर्डर मिस्ट्री फिल्म है.

फिल्म की कहानी

फिल्म की कहानी एक छोटी बच्ची की रहस्यमयी और डरावनी हत्या से शुरू होती है. उसका शव काला पड़ जाता है. पहले ही सीन से फिल्म ऐसा खौफनाक माहौल बनाती है कि दर्शक आखिरी खुलासे तक इससे जुड़े रहते हैं.

जैसे ही पुलिस इस मामले की जांच शुरू करती है, उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिलता. इस वजह से पुलिस भी हैरान रह जाती है और मामला लगातार उलझता चला जाता है. फिल्म के हर अगले सीन के साथ सस्पेंस और गहराता जाता है. आखिर तक कातिल की पहचान एक रहस्य बनी रहती है. फिल्म का आखिरी ट्विस्ट चौंकाने वाला होने के साथ-साथ दर्शकों को संतुष्ट भी करता है.

ओटीटी पर कहां देखें फिल्म?

लियो जॉन पॉल के निर्देशन और लेखन में बनी ये फिल्म फिलहाल ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है. IMDb पर फिल्म को 10 में से 6.8 की रेटिंग मिली है.