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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीपहले सीन से ही बढ़ेगा खौफ, आखिरी ट्विस्ट उड़ा देगा होश, OTT पर देखें ये तमिल क्राइम थ्रिलर

पहले सीन से ही बढ़ेगा खौफ, आखिरी ट्विस्ट उड़ा देगा होश, OTT पर देखें ये तमिल क्राइम थ्रिलर

अगर आप मर्डर मिस्ट्री और सस्पेंस से भरी फिल्में देखना पसंद करते हैं, तो ये क्राइम थ्रिलर आपके लिए है. पहले सीन से ही खौफ पैदा करने वाली इस फिल्म का आखिरी ट्विस्ट आपके होश उड़ा देगा.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 13 Nov 2026 01:29 PM (IST)
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ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हर हफ्ते कई नई फिल्में रिलीज होती हैं, लेकिन कुछ फिल्में अपनी कहानी और सस्पेंस के दम पर दर्शकों का ध्यान खींच लेती हैं. ऐसी ही एक फिल्म इन दिनों खूब चर्चा में है, जो शुरुआत से ही आपको डराने और कहानी से बांधे रखने का दम रखती है.

इस फिल्म की कहानी एक रहस्यमयी हत्या से शुरू होती है, जिसके बाद कई ऐसे मोड़ आते हैं जो सस्पेंस को और गहरा कर देते हैं. फिल्म का क्लाइमैक्स भी काफी चौंकाने वाला है. अगर आपको क्राइम थ्रिलर पसंद हैं, तो यह फिल्म आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकती है. आइए जानते हैं ये कौन सी  फिल्म है और इसे आप ओटीटी पर कहां देख सकते हैं.

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कौन सी हैं ये फिल्म?
इस फिल्म का नाम 'मार्गन' है, जिसमें विजय एंटनी मुख्य भूमिका निभाते हुए शानदार अभिनय किया है. उनके अलावा अजय धीशन, दीपशिखा, अर्चना और कई कलाकार नजर आ रहे हैं. साल 2025 में रिलीज हुई ये एक तमिल क्राइम थ्रिलर और सुपरनैचुरल मर्डर मिस्ट्री फिल्म है.

पहले सीन से ही बढ़ेगा खौफ, आखिरी ट्विस्ट उड़ा देगा होश, OTT पर देखें ये तमिल क्राइम थ्रिलर

फिल्म की कहानी
फिल्म की कहानी एक छोटी बच्ची की रहस्यमयी और डरावनी हत्या से शुरू होती है. उसका शव काला पड़ जाता है. पहले ही सीन से फिल्म ऐसा खौफनाक माहौल बनाती है कि दर्शक आखिरी खुलासे तक इससे जुड़े रहते हैं.

जैसे ही पुलिस इस मामले की जांच शुरू करती है, उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिलता. इस वजह से पुलिस भी हैरान रह जाती है और मामला लगातार उलझता चला जाता है. फिल्म के हर अगले सीन के साथ सस्पेंस और गहराता जाता है. आखिर तक कातिल की पहचान एक रहस्य बनी रहती है. फिल्म का आखिरी ट्विस्ट चौंकाने वाला होने के साथ-साथ दर्शकों को संतुष्ट भी करता है.

ओटीटी पर कहां देखें फिल्म?
लियो जॉन पॉल के निर्देशन और लेखन में बनी ये फिल्म फिलहाल ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है. IMDb पर फिल्म को 10 में से 6.8 की रेटिंग मिली है.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एबीपी लाइव में बतौर कंसल्टेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. वे मुख्य रूप से ओटीटी, फैशन और लाइफस्टाइल बीट पर ट्रेंडिंग व तथ्यपरक खबरें लिखती हैं. 
इसके साथ ही वे डिजिटल पॉडकास्ट कंटेंट को कवर करने में गहरी रुचि रखती हैं. पूर्व में एबीपी न्यूज़ में ही एक साल की संपादकीय इंटर्नशिप कर चुकीं मयूरी ने 
इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन (BJMC) किया है.
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Published at : 13 Nov 2026 01:29 PM (IST)
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