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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'तुमने 'बॉर्डर 2' क्यों खराब कर दी?', समय रैना ने जमकर किया वरुण धवन को रोस्ट

'तुमने 'बॉर्डर 2' क्यों खराब कर दी?', समय रैना ने जमकर किया वरुण धवन को रोस्ट

'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' में इस बार वरुण धवन की जमकर खिंचाई देखने को मिली. समय रैना ने एक्टर को रोस्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ा, वहीं वरुण भी उनकी बातों पर हंसते नजर आए.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 05 Sep 2026 12:28 PM (IST)
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कॉमेडियन समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' का नया एपिसोड रिलीज हो चुका है. इस बार शो में बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन बतौर गेस्ट नजर आए. उनके साथ कॉमेडियन शेरॉन वर्मा, कॉमेडियन निशांत वर्मा और '12th फेल' एक्ट्रेस मेधा शंकर भी पैनल का हिस्सा थीं. शो के दौरान समय और शेरॉन ने वरुण की जमकर खिंचाई की, जिसे एक्टर ने भी हंसते हुए एंजॉय किया. एपिसोड के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

समय रैना ने वरुण धवन को किया रोस्ट
एक वायरल क्लिप में समय रैना अपने शो पर बड़े सेलेब्स के आने की बात करते हुए वरुण से मजाक करते नजर आए. उन्होंने कहा, 'एफआईआर के बाद मुझे इतने बड़े स्टार मिले- आलिया भट्ट और अब वरुण धवन, शो लगातार नीचे जा रहा है.' समय की इस बात पर वरुण जोर से हंसने लगे.

इसके बाद वरुण ने बताया कि वो इस शो के फैन हैं और इसे अकेले में देखते हैं. हालांकि, उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें पहले से पता था कि यहां कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होगी. इस पर समय ने तुरंत मजाक करते हुए कहा, 'कुछ गड़बड़ हो गई है, आप यहां हैं.'

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'बॉर्डर 2' को लेकर समय रैना ने ली चुटकी
एक और क्लिप में कंटेस्टेंट ने पैनलिस्ट्स से 1 से 5 के बीच कोई नंबर चुनने को कहा. वरुण ने 1 नंबर चुना और कहा, 'मुझे 1 पसंद है.' इसके बाद समय ने उनकी फिल्म 'बॉर्डर 2' को लेकर मजाक करते हुए कहा, 'फिर आपने 'बॉर्डर 2' क्यों खराब कर दी?' इसके बाद समय ने वरुण से उनकी पिछली फिल्म का नाम पूछा. वरुण ने 'है जवानी तो इश्क होना है' का नाम लिया, जिसके बाद समय ने फिल्म के टाइटल के साथ भी मजाक कर दिया और कहा, 'है पापा डायरेक्टर तो एक्टर तो होना ही है.'

समय रैना ने उतारी वरुण धवन की नकल
शो के दौरान समय रैना ने वरुण धवन की वायरल हो चुकी ट्रेडमार्क 'साइड-स्माइल' की भी जबरदस्त नकल उतारी है. 
वरुण ने भी इस रोस्ट को बिल्कुल दिल पर नहीं लिया और हंसते हुए समय के साथ उसी तरह की टेढ़ी मुस्कान वाला एक्सप्रेशन बनाकर उनका साथ दिया. वरुण का यह अंदाज देखकर वहां मौजूद दर्शक और जज भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए. बता दें कि 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' का ये एपिसोड 4 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ है.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 05 Sep 2026 11:59 AM (IST)
Tags :
Varun Dhawan Samay Raina
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