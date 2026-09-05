कॉमेडियन समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' का नया एपिसोड रिलीज हो चुका है. इस बार शो में बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन बतौर गेस्ट नजर आए. उनके साथ कॉमेडियन शेरॉन वर्मा, कॉमेडियन निशांत वर्मा और '12th फेल' एक्ट्रेस मेधा शंकर भी पैनल का हिस्सा थीं. शो के दौरान समय और शेरॉन ने वरुण की जमकर खिंचाई की, जिसे एक्टर ने भी हंसते हुए एंजॉय किया. एपिसोड के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

समय रैना ने वरुण धवन को किया रोस्ट

एक वायरल क्लिप में समय रैना अपने शो पर बड़े सेलेब्स के आने की बात करते हुए वरुण से मजाक करते नजर आए. उन्होंने कहा, 'एफआईआर के बाद मुझे इतने बड़े स्टार मिले- आलिया भट्ट और अब वरुण धवन, शो लगातार नीचे जा रहा है.' समय की इस बात पर वरुण जोर से हंसने लगे.

Samay brutally roasted Varun Dhawan💀 pic.twitter.com/aeznBqEHsd — Abhishek (@unfav_abhishek3) September 4, 2026

इसके बाद वरुण ने बताया कि वो इस शो के फैन हैं और इसे अकेले में देखते हैं. हालांकि, उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें पहले से पता था कि यहां कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होगी. इस पर समय ने तुरंत मजाक करते हुए कहा, 'कुछ गड़बड़ हो गई है, आप यहां हैं.'

Didn't see what is coming 😭💀 Varun Dhawan & Samay Raina really broke the timeline with this AI edit lmaooo ft. Nishant Tanwar getting his hair back. pic.twitter.com/TyRqHH6ntL — ᴅᴇᴀᴅ ᴋɪʟʟᴇʀ (@ReignOfBateman) September 5, 2026

ये भी पढ़ें:- 'जब आपका भरोसा टूटता है तो...', 'बिग बॉस 20' में बादशाह की एक्स-वाइफ ईशा रिखी की एंट्री

'बॉर्डर 2' को लेकर समय रैना ने ली चुटकी

एक और क्लिप में कंटेस्टेंट ने पैनलिस्ट्स से 1 से 5 के बीच कोई नंबर चुनने को कहा. वरुण ने 1 नंबर चुना और कहा, 'मुझे 1 पसंद है.' इसके बाद समय ने उनकी फिल्म 'बॉर्डर 2' को लेकर मजाक करते हुए कहा, 'फिर आपने 'बॉर्डर 2' क्यों खराब कर दी?' इसके बाद समय ने वरुण से उनकी पिछली फिल्म का नाम पूछा. वरुण ने 'है जवानी तो इश्क होना है' का नाम लिया, जिसके बाद समय ने फिल्म के टाइटल के साथ भी मजाक कर दिया और कहा, 'है पापा डायरेक्टर तो एक्टर तो होना ही है.'

Varun Dhawan wanted to see the rumour about Samay Raina and him from latent Show.



I mean he begged for it man 😭 crazyy cwazzzy cwazyyy. pic.twitter.com/jHZ3u9icCF — Gagan Choudhary (@trigguuuu) September 5, 2026

समय रैना ने उतारी वरुण धवन की नकल

शो के दौरान समय रैना ने वरुण धवन की वायरल हो चुकी ट्रेडमार्क 'साइड-स्माइल' की भी जबरदस्त नकल उतारी है.

वरुण ने भी इस रोस्ट को बिल्कुल दिल पर नहीं लिया और हंसते हुए समय के साथ उसी तरह की टेढ़ी मुस्कान वाला एक्सप्रेशन बनाकर उनका साथ दिया. वरुण का यह अंदाज देखकर वहां मौजूद दर्शक और जज भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए. बता दें कि 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' का ये एपिसोड 4 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ है.

When Varun Dhawan abuses Samay, that’s where the real fun begins. 😂 pic.twitter.com/UQShm33CHH — Mangal™ (@TheMartianGuy7) September 4, 2026

ये भी पढ़ें:- सिद्धार्थ निगम ने रिवील किया गर्लफ्रेंड रिया ठक्कर का चेहरा, शेयर की रोमांटिक तस्वीर