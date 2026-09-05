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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox Office: दूसरे दिन भी 'मिर्जापुर द मूवी' का भौकाल, 12 बजे तक 27 करोड़ के हुई पार

Box Office: दूसरे दिन भी 'मिर्जापुर द मूवी' का भौकाल, 12 बजे तक 27 करोड़ के हुई पार

'मिर्जापुर द मूवी' ने धांसू ओपनिंग की है. वहीं अब दूसरे दिन भी ये गर्दा काटती नजर आ रही है. यहां इसके सेकेंड डे के कलेक्शन के हर घंटे के लाइव आंकड़े और ऑक्यूपेंसी जान सकते हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 05 Sep 2026 12:46 PM (IST)
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प्राइम वीडियो की हिट वेब सीरीज 'मिर्जापुर' ने बड़े पर्दे पर 'मिर्जापुर द मूवी' के तौर पर भी दस्तक दी है. उम्मीद के मुताबिक 'मिर्जापुर द मूवी' ने भी रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धुआं उड़ा दिया. फिल्म की सोशल मीडिया पर काफी तारीफ हो रही है. इसी के साथ इसने धमाकेदार ओपनिंग की है. क्या दूसरे दिन भी फिल्म अपनी रफ्तार बरकारर रख पाएगी? चलिए यहां जान लेते हैं कि 'मिर्जापुर द मूवी' दूसरे दिन कितना कलेक्शन कर रही है. 

'मिर्जापुर द मूवी' ने कितने करोड़ से की ओपनिंग? 

  • 'मिर्जापुर द मूवी' ने रिलीज के पहले दिन 25.15 करोड़ की नेट कमाई के साथ खाता खोला.
  • इसमें से इसने हिंदी वर्जन में 25 करोड़ की बंपर कमाई की है.
  • वही तेलुगु वर्जन में इसने 0.15 करोड़ कमाए. 
  • इसी के साथ 'मिर्जापुर द मूवी' का भारत में पहले दिन की ग्रॉस कमाई 30.8 करोड़ रुपये रही है. 

'मिर्जापुर द मूवी' दूसरे दिन कितनी कर रही कमाई? (Mirzapur The Movie Box Office Day 2 Live Updates)

मिर्जापुर द मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन  ऑक्यूपेंसी
डे 2 1.93 करोड़ (12 बजे तक) 22.9%
कुल कलेक्शन  27.08 करोड़  

नोट: ये आंकड़े सैकनिल्क से लिए गए हैं और रात 10.30 बजे के बाद ही फाइनल आंकड़े पता चल पाएंगे. 

'मिर्जापुर द मूवी' कास्ट और क्रू
'मिर्जापुर द मूवी' 2026 की एक भारतीय हिंदी-भाषा की एक्शन-क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसे गुरमीत सिंह ने डायरेक्ट किया है और पुनीत कृष्णा ने लिखा है. एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर द्वारा प्रोड्यूस की गई  हैं. यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो की सीरीज़ 'मिर्जापुर' (2018) पर बेस्ड है.

ये भी पढ़ें:-'धमाल 4' से 'GDN' तक, फ्राइडे को ओटीटी पर रिलीज हुई ये 8 धांसू फिल्में-सीरीज, वीकेंड पर करें बिंज वॉच

'मिर्जापुर द मूवी' कास्ट
अली फज़ल, पंकज त्रिपाठी और दिव्येंदु के अलावा, फिल्म में जीतेंद्र कुमार सोनल चौहान और रवि किशन की नई एंट्री है. फिल्म में अभिषेक बनर्जी, रसिका दुगल, शीबा चड्ढा, राजेश तैलंग, श्रिया पिलगांवकर, हर्षिता शेखर गौड़ और श्वेता त्रिपाठी ने अपनी-अपनी भूमिकाओं में कमबैक कियाहै. 

'मिर्जापुर द मूवी' का आएगा सीक्वल
'मिर्जापुर द मूवी' के सीक्वल के आने का भी हिंट मिल रहा है. दरअसल फिल्म के एंड में पोस्ट क्रेडिट सीन में दिव्येंदु और अली फजल का लव ट्राएंगल  दिखाया गया है. दोनों ही स्वीटी के प्यार में हैं. यही सीक्वल का बेस बन सकता है. हालांकि मेकर्स ने अभी 'मिर्जापुर द मूवी' के पार्ट 2 को ऑफिशियल कंफर्म नहीं किया है. 

 

ये भी पढ़ें:-फ्राइडे को 'मिर्जापुर द मूवी' ने काटा बवाल, 'हनुमान अंश' की भी रही धूम, 'टॉक्सिक' ने तोड़ दिया दम, जानें- कलेक्शन

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Published at : 05 Sep 2026 10:46 AM (IST)
Tags :
मिर्जापुर: द फिल्म
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