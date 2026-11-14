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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरFish Farming:मछली पालकों को सरकार दे रही 40% सब्सिडी, ऐसे कराएं तालाब का बीमा

Fish Farming:मछली पालकों को सरकार दे रही 40% सब्सिडी, ऐसे कराएं तालाब का बीमा

Fish Farming Insurance: मछली पालन में नुकसान होने पर अब किसानों को आर्थिक सहारा मिल सकती है. सरकार बीमा प्रीमियम पर 40 फीसदी सब्सिडी दे रही है. यहां जानें कैसे इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं.

Written By : ईशा |  Updated at : 14 Nov 2026 07:36 AM (IST)
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Matsya Kisan Samridhi Yojana: मछली पालन का काम करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है. अब मछलियों को नुकसान होने पर मत्स्य पालकों को आर्थिक मदद मिल सकती है. इसके लिए सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना के तहत एक्वाकल्चर इंश्योरेंस यानी मछली पालन का बीमा कराने की सुविधा दी जा रही है. 

इसकी सबसे खास बात यह है कि, बीमा कराने के लिए चुकाए जाने वाले प्रीमियम पर सरकार 40 फीसदी सब्सिडी भी देगी. इससे मछली पालकों को बीमा कराने में कम पैसा खर्च करना पड़ेगा और नुकसान होने पर आर्थिक सहारा मिल सकेगा.

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मछली पालन का बीमा कराने पर मिलेगी मदद

मछली पालन में कई तरह के जोखिम रहते हैं. कभी मछलियों में बीमारी फैल जाती है तो कभी पानी की खराब स्थिति या दूसरी वजहों से मछलियों को नुकसान हो जाता है. ऐसे में मत्स्य पालकों को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है. इसी परेशानी को कम करने के लिए योजना के तहत बीमा की सुविधा दी जा रही है. बीमा पॉलिसी की शर्तों के अनुसार नुकसान होने पर बीमा कंपनी से भरपाई मिल सकती है. हालांकि, हर तरह के नुकसान पर पैसा मिलेगा या नहीं, यह बीमा पॉलिसी में तय शर्तों पर निर्भर करेगा.

बीमा प्रीमियम पर मिलेगी 40 फीसदी सब्सिडी

  • इस योजना में बीमा कराने के खर्च का पूरा बोझ मत्स्य पालकों को नहीं उठाना होगा. 
  • बीमा प्रीमियम की रकम पर सरकार 40 फीसदी सब्सिडी देगी. 

उदाहरण के तौर पर, अगर एक हेक्टेयर में मछली पालन का बीमा कराने का खर्च करीब 25 हजार रुपये आता है तो इस पर 40 फीसदी यानी 10 हजार रुपये की सरकारी मदद बनती है. इस हिसाब से मत्स्य पालक को करीब 15 हजार रुपये देने होंगे. 

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कैसे कराएं मछली पालन का बीमा?

योजना का फायदा लेने के लिए सबसे पहले मत्स्य पालकों को नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी NFDP पर अपना पंजीकरण कराना होगा. जिन लोगों का पहले से रजिस्ट्रेशन है, वे अपने खाते में लॉगिन करके एक्वाकल्चर इंश्योरेंस का विकल्प चुन सकते हैं. आवेदन के दौरान यह जानकारी देनी होगी कि कितने क्षेत्र में मछली पालन किया जा रहा है और तालाब में किस प्रजाति की मछलियां पाली जा रही हैं. इसके बाद बीमा कंपनी की वेबसाइट पर जाकर आगे की प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

आवेदन के लिए कौन-से दस्तावेज जरूरी?

बीमा के लिए आवेदन करते समय आधार कार्ड, बैंक खाते की जानकारी, तालाब की तस्वीरें और उससे जुड़े जमीन के दस्तावेज देने होंगे. अगर किसान अपने निजी तालाब में मछली पालन कर रहा है तो जमीन की खतौनी मांगी जा सकती है. वहीं, पट्टे पर लिए गए तालाब के लिए पट्टे से जुड़े कागजात देने होंगे. आवेदन करने से पहले सभी दस्तावेज तैयार रखें और बीमा पॉलिसी की शर्तें ध्यान से पढ़ें. इससे बाद में बीमा क्लेम के समय परेशानी नहीं होगी.

यह भी पढ़ें: क्या KCC से पशुपालन और मछली पालन के लिए भी मिलता है कर्ज, जानें नियम

About the author ईशा

ईशा फिलहाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर रही हैं और एग्रीकल्चर कैटिगरी की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. ईशा बेहद आसान भाषा में खेती-किसानी से जुड़ी खबरों को पेश करती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 2.5 साल से ज्यादा का अनुभव है. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान वह समाचार न्यूज, विहान टीवी, इंडिया न्यूज और न्यूज 18 जैसे मीडिया संस्थानों के साथ काम कर चुकी हैं. इन संस्थानों में उन्होंने अलग-अलग जिम्मेदारियां संभालते हुए खबरों की रिसर्च, लेखन, कॉपी एडिटिंग और डिजिटल कंटेंट तैयार करने का काम किया है.

ईशा ने अपने पत्रकारिता करियर में सेहत, खेती-किसानी, लाइफस्टाइल, एस्ट्रो और एंटरटेनमेंट जैसे अलग-अलग विषयों पर काम किया है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज, नोएडा से जर्नलिज्म में बैचलर की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 14 Nov 2026 07:36 AM (IST)
Tags :
Agriculture News ABP LIVE Matsya Kisan Samriddhi Yojana
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