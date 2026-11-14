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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में आज गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट, इन जिलों में छाएगा कोहरा

यूपी में आज गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट, इन जिलों में छाएगा कोहरा

उत्तर प्रदेश में आज से मौसम बदलने जा रहा हैं. मौसम विभाग ने आज सहारनपुर, बागपत, मेरठ व आसपास के इलाको में बारिश होने का अनुमान जताया है. अगले एक हफ्ते में तापमान में गिरावट आएगी.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 14 Nov 2026 07:01 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में आज से मौसम एक बार फिर से करवट बदल सकता है. प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, जिसकी वजह से पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती हैं. जबकि पूर्वांचल संभाग में मौसम शुष्क रहेगा लेकिन सुबह के समय धुंध और कोहरे का असर देखने का मिलेगा. मौसम में आए इस बदलाव की वजह से आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ेगी. 

मौसम विभाग के मुताबिक़ यूपी के पश्चिमी संभाग में आज कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ हल्की-फुल्की बारिश की बौछारें पड़ने का अनुमान जताया गया है. इस दौरान सहारनपुर, मुज़फ़्फ़रनगर, बागपत, शामली, बिजनौर और मेरठ में एक या दो जगहों पर बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है. 15 नवंबर को बारिश की रफ़्तार में तेजी आएगी और नोएडा-गाजियाबाद समेत 13 जिलों में बारिश की बौछारें पड़ने का अनुमान है. 

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इन जिलों में छाया रहेगा कोहरा 

पूर्वांचल संभाग में आज दिनभर मौसम शुष्क ही रहने का अनुमान जताया गया है. हालांकि यहां सुबह के समय हल्की धुंध और कोहरा छाया रहेगा. लेकिन, दिन चढ़ने के साथ धूप निकलेगी और दिन में मौसम सामान्य रहेगा. मौसम विभाग ने आज कहीं कोई चेतावनी नहीं दी है. आज प्रदेश के सभी जिलों को ग्रीन ज़ोन में रखा गया है.  

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लखनऊ में आज कैसा रहेगा मौसम

राजधानी लखनऊ में भी आज दिन भर मौसम शुष्क रहने का अनुमान हैं. सुबह के समय धुंध का साया रहेगा. इस दौरान दृश्यता घटकर 200 मीटर तक रहने का अनुमान है. हालांकि दिन चढ़ने के साथ कोहरा छँट जाएगा और खिली-खिली धूप निकलेगी. वहीं बाराबंकी, सीतापुर, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या में भी सुबह से समय छिछला से मध्यम कोहरा रहने का अनुमान हैं. पूर्वांचल में 18 नवंबर तक मौसम शुष्क ही रहेगा. 

यूपी में अब धीरे-धीरे सर्दी बढ़ना शुरू हो गई हैं. अगले सात दिनों में प्रदेश के अघिकतर तापमान में धीरे-धीरे 2-4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आएगी. वहीं अगले 3-4 दिनों में न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा, इसके बाद 3-5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की संभावना है. 

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 14 Nov 2026 07:01 AM (IST)
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