'हनुमान अंश' आई पसंद? तो ओटीटी पर देख डालें भक्ति से भरी ये 5 फिल्में

फिल्म 'हनुमान अंश' इन दिनों दर्शकों के बीच काफी चर्चा में है. फिल्म में आध्यात्मिक गुरु नीम करोली बाबा की जिंदगी और उनके भगवान हनुमान के प्रति समर्पण को दिखाया गया है. फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिलने के साथ-साथ बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार कमाई कर रही है. अगर आपको 'हनुमान अंश' पसंद आई है और आप आध्यात्मिकता से जुड़ी कुछ और फिल्में देखना चाहते हैं, तो ओटीटी पर मौजूद ये 5 फिल्में आपकी लिस्ट में जरूर होनी चाहिए.

जय संतोषी माता

साल 1975 में रिलीज हुई विजय शर्मा की 'जय संतोषी माता' हिंदी सिनेमा की सबसे मशहूर भक्ति फिल्मों में से एक है. सतराम रोहरा के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म में कनन कौशल ने सत्यवती, आशीष कुमार ने बिरजराम और अनीता गुहा ने संतोषी माता का किरदार निभाया था. फिल्म की कहानी संतोषी माता की भक्त सत्यवती के इर्द-गिर्द घूमती है. शादी के बाद जब उसके पति बिरजराम को मृत मान लिया जाता है, तब सत्यवती की आस्था की परीक्षा होती है. ये फिल्म जी5 पर देखी जा सकती है.

कांतारा

ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा' आस्था, भगवान और प्रकृति से जुड़ी कहानी है. फिल्म में गांव के लोगों की अपने देवी-देवताओं के प्रति आस्था को दिखाया गया है. इसमें भूत कोला की परंपरा भी देखने को मिलती है, जो फिल्म का काफी खास हिस्सा है. फिल्म में ऐसी शक्तियों की बात की गई है, जिन्हें हर चीज की तरह समझाया नहीं जा सकता. 'कांतारा' के दो पार्ट हैं और दोनों ही नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो पर देखे जा सकते हैं.

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मुक्ति भवन

अगर आप आध्यात्मिकता पर बनी कोई शांत और दिल को छू लेने वाली फिल्म देखना चाहते हैं, तो 'मुक्ति भवन' एक अच्छा ऑप्शन है. साल 2016 में आई इस फिल्म की कहानी 77 साल के एक बुजुर्ग की है, जिन्हें लगता है कि उनकी मौत करीब है. इसके बाद वो अपने बेटे के साथ वाराणसी जाते हैं, ताकि मोक्ष पा सकें और बार-बार जन्म लेने के चक्र से बाहर निकल सकें. 'मुक्ति भवन' फिलहाल जियोहॉटस्टार पर देख सकते हैं.

पीके

राजकुमार हिरानी की साल 2014 में आई फिल्म 'पीके' धर्म और आस्था को एक अलग तरीके से दिखाती है. फिल्म में आमिर खान और अनुष्का शर्मा लीड रोल में हैं. कहानी एक एलियन की है, जो धरती पर आता है और यहां के धर्मों और रीति-रिवाजों को देखकर कई सवाल पूछने लगता है. फिल्म किसी की आस्था का मजाक उड़ाने के बजाय अंधविश्वास और धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करने वालों पर सवाल उठाती है. 'पीके' को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

ओएमजी 2

अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी की 'ओएमजी 2' भी भगवान और इंसान के रिश्ते को एक अलग अंदाज में दिखाती है. फिल्म की कहानी कांति शरण मुदगल की है, जिनकी जिंदगी तब पूरी तरह बदल जाती है जब उनके बेटे को एक आपत्तिजनक हरकत के चलते स्कूल से निकाल दिया जाता है. कांति भगवान शिव के भक्त हैं और इस मुश्किल समय में वह भगवान शिव से मदद मांगते हैं. 'ओएमजी 2' को नेटफ्लिक्स और जियोहॉटस्टार पर देख सकते हैं.

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