'रामायण' के तूफान के आगे भी 'दृश्यम 3' कर रही कमाई, जानें- 43 दिनों का प्रॉफिट

सिनेमाघरों में इन दिनों रणबीर कपूर की माइथोलॉजिकल फिल्म 'रामायण' छाई हुई है. वहीं इस नई फिल्म के आगे भी अजय देवगन और तबू की एक महीने से ज्यादा पुरानी 'दृश्यम 3' भी बॉक्स ऑफिस पर जमी हुई है. सिनेमाघरों में अपने सातवें हफ्ते में होने के बावजूद ये क्राइम थ्रिलर खूब नोट कमा रही है. चलिए यहां 'दृश्यम 3' का 43वें दिन का कलेक्शन जानते हैं.

'दृश्यम 3' ने 43वें दिन कितनी की कमाई?

अजय देवगन की इस फिल्म ने 43वें दिन भारत में 12 लाख रुपये (नेट) और 14 लाख रुपये (ग्रॉस) की कमाई की. फिल्म अभी अपने सातवें सप्ताह में चल रही है. इसी के साथ इसकी कुल घरेलू नेट कमाई 380.31 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, जबकि भारत में इसका कुल ग्रॉस कलेक्शन 455.35 करोड़ रुपये है. विदेशी बाजारों की कमाई को मिलाकर, इसका दुनिया भर का कुल कलेक्शन अब 588.55 करोड़ रुपये हो गया है। सैकनिल्क के मुताबिक, यह फिल्म एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई है.

'दृश्यम 3' ने 43 दिनों में कितना कमा लिया मुनाफा?

बता दें कि 'दृश्यम 3' 110 करोड़ के बजट में बनी है और इसने अपनी लागत से कई गुना ज्यादा कमाई कर डाली है. 'दृश्यम 3' ने 270.32 करोड़ का मुनाफा कमा लिया है जो कि प्रतिशत में 245.75% होता है.

'दृश्यम 3' स्टार कास्ट

दृश्यम' फ्रेंचाइजी की नई फिल्म में अजय देवगन एक बार फिर विजय सालगांवकर के किरदार में नजर आ रहे हैं. तबू मीरा देशमुख के रोल में वापस लौटी हैं, जबकि श्रिया सरन, इशिता दत्ता और मृणाल जाधव ने भी अपने किरदारों को दोहराया है. इनके अलावा, फिल्म की कास्ट में रजत कपूर, प्रकाश राज और जयदीप अहलावत भी शामिल हैं.

'दृश्यम 3' की कहानी क्या है?

कहानी विजय सालगांवकर के इर्द-गिर्द घूमती है, जो कानून से सफलतापूर्वक बचने के सालों बाद एक नई चुनौती का सामना कर रहा है. अपने परिवार को सुरक्षित रखने की उसकी कोशिशों के सामने तब नई मुश्किलें आ खड़ी होती हैं, जब मामले की जांच फिर से जोर पकड़ लेती है. मीरा देशमुख की भी वापसी होती है, लेकिन अब उनका मकसद न्याय पाना नहीं, बल्कि बदला लेना है.



'दृश्यम 3' का निर्देशन अभिषेक पाठक ने किया है, और इसे कुमार मंगत पाठक, अभिषेक पाठक, अजीत अंधारे तथा आलोक जैन ने पैनोरमा स्टूडियोज़ और स्टार स्टूडियो18 के बैनर तले प्रोड्यूस किया है.