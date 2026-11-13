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शनाया कपूर का करियर की शुरुआत में डबल धमाका, मुश्किल सीन शूट करने में छूटे पसीने

'स्टूडेंट ऑफ द ईयर: आफ्टर डार्क' में शनाया कपूर पहली बार डबल रोल में नजर आई हैं. सीरीज में उन्होंने जुड़वां बहनों का किरदार निभाया है.

Written By : आईएएनएस |  Updated at : 13 Nov 2026 02:12 PM (IST)
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एक्ट्रेस शनाया कपूर ने 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर: आफ्टर डार्क' सीरीज में अपने करियर की शुरुआत में ही डबल रोल निभाने की चुनौतियों के बारे में बताया. एक्ट्रेस ने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हुए बताया कि इस प्रोजेक्ट ने उन्हें अपनी एक्टिंग की क्षमताओं को और बेहतर ढंग से परखने का मौका दिया, जबकि शूटिंग के दौरान उन्हें कई मुश्किल चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा.

डबल रोल निभाने का मिला मौका

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शनाया ने सोशल मीडिया पर फिल्म डायरेक्टर करण जौहर को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उन्हें डबल रोल निभाने का मौका दिया, जिससे उन्हें अपनी एक्टिंग के अलग-अलग पहलुओं को दिखाने का अवसर मिला. एक्ट्रेस ने निर्देशक रीमा सेन का भी शुक्रिया जताया, जिन्होंने उन्हें अपने क्रिएटिव सुझाव शेयर करने की पूरी छूट दी.

शनाया ने उन मुश्किल एक्शन और अंडरवॉटर सीन्स के बारे में भी बताया, जिन्हें करना उनकी सोच से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण था. उन्होंने मुश्किल पलों में डायरेक्शन और मदद देने के लिए एक्शन टीम और अंडरवॉटर टीम को धन्यवाद दिया. एक्ट्रेस ने कहा कि शूटिंग के दौरान कुछ दिन बहुत कठिन थे, लेकिन उनके आसपास मौजूद लोगों के भरोसे और साथ ने उन्हें इन चुनौतियों से पार पाने में मदद की.

सेट से कुछ 'बिहाइंड-द-सीन्स' (पर्दे के पीछे की) तस्वीरें शेयर करते हुए 'आंखों की गुस्ताखियां' फेम एक्ट्रेस ने लिखा, यह शो मेरे लिए सब कुछ है, और यह पूरी शानदार, बेहतरीन और कमाल की टीम के बिना मुमकिन नहीं हो पाता. मैं करण जौहर को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने मुझे इतनी खास फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने का मौका दिया. मेरे करियर की शुरुआत में ही मुझे डबल रोल निभाने का अवसर मिला, जिससे मैं एक एक्ट्रेस के तौर पर अपनी रेंज दिखा सकी. मुझ पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद. उम्मीद है कि मैं आपके भरोसे पर कड़ी उतरूंगी 

उन्होंने कहा कि एक्शन डायरेक्टर बंटी सर से लेकर सुकेश सर नेतृत्व वाली टीम तक आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद. आपने मुझे उन सीमाओं से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, जहां तक ​​पहुंचने के बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था. कुछ दिन बहुत मुश्किल थे, और अगर आप लोगों को मुझ पर भरोसा न होता, तो मैं इनमें से कुछ भी नहीं कर पाती. सबसे चुनौतीपूर्ण अंडरवॉटर शॉट्स के दौरान आपने मेरा हाथ थामे रखा. धन्यवाद.

उन्होंने आगे कहा, 'पूरी क्रू टीम का धन्यवाद इस सीरीज की शूटिंग करना काफी चुनौतीपूर्ण था, और मुझे पता है कि हर दिन, हर मिनट और हर सेकंड बहुत अहम था. आप सभी के बिना यह मुमकिन नहीं हो पाता.'

13 नवंबर को रिलीज हुई सीरीज

शनाया ने सभी से शो देखने की अपील की और लिखा, 'कृपया कल जियोहॉटस्टार पर हमारा शो ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर: आफ्टर डार्क’ जरूर देखें. इसे आप लोगों के लिए बहुत मेहनत, खून-पसीना और आंसुओं (सचमुच!) के साथ बनाया गया है. आप सभी को बहुत प्यार.'

'स्टूडेंट ऑफ द ईयर: आफ्टर डार्क' 2012 की कैंपस-रोमांस फ्रेंचाइजी को एक सस्पेंस से भरी मर्डर मिस्ट्री के रूप में पेश करती है. इस सीरीज के साथ शनाया कपूर ओटीटी पर डेब्यू कर रही हैं, जिसमें वह जुड़वां बहन आयशा और अदिति मलिक के डबल रोल में नजर आएंगी. करण जौहर द्वारा प्रोड्यूस की गई यह हिंदी थ्रिलर सीरीज 13 नवंबर को जियोहॉटस्टार पर रिलीज हो गई है.

 
 
 
 
 
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Published at : 13 Nov 2026 02:12 PM (IST)
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Shanaya Kapoor
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