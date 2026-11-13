कुणाल खेमू की एक्शन-कॉमेडी 'वाइब' ने सिनेमाघरों में रिलीज के बाद खास परफॉर्म नहीं कर पाई. इस फिल्म में एक्शन, कॉमेडी, रोमांस और म्यूजिक का ब्लेंड देखने को मिलता है. वहीं फैंस को इस फिल्म की ओटीटी रिलीज का बेसब्री से इंतजार था. फाइनली 'वाइब' चुपचाप ओटीटी पर रिलीज हो गई है. जानते हैं इसे किस प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं?

'वाइब' ओटीटी पर कहां हुई रिलीज?

जिन लोगों ने 'वाइब' को सिनेमाघरों में नहीं देखा, वे अब इसे घर बैठे ओटीटी पर देख सकते हैं. बता दें कि ये फिल्म 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अब ये फाइनली डिजिटल प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम करने के लिए अवेलेबल है.

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'वाइब' की क्या है कहानी ?

यह कहानी दो पक्के दोस्तों, हार्दिक (कुणाल खेमू) और बग्स (स्पर्श श्रीवास्तव) की है. उनकी ज़िंदगी में तब एक बड़ा और अनचाहा मोड़ आता है, जब उन्हें देश को एक बड़े ख़तरे से बचाने की ज़िम्मेदारी सौंपी जाती है. वे दोनों इस मिशन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते और जल्द ही कई तरह की उलझनों और गड़बड़ियों में फंस जाते हैं.

मैडम एच (प्रीति जी. ज़िंटा) जो एक बेहद ताकतवर ऑपरेटिव हैं उन्हें यह अहम और मुश्किल काम सौंपती हैं. इसके बाद कई हैरान करने वाली घटनाएं और मज़ेदार गड़बड़ियां सामने आती हैं. जैसे-जैसे हार्दिक और बग्स अपना मिशन पूरा करने की कोशिश करते हैं, उनकी दोस्ती और मुश्किल हालात में जिंदा रहने की उनकी काबिलियत का इम्तिहान होता है. इस फिल्म में एक्शन के साथ-साथ कॉमेडी, रोमांस और म्यूजिक का भी तड़का है.

'वाइब' स्टार कास्ट

कुणाल द्वारा लिखी और निर्देशित इस फिल्म में प्रीति जी. जिंटा, स्पर्श श्रीवास्तव और वंशिका धीर मुख्य भूमिकाओं में हैं. इनके अलावा, यशपाल शर्मा और दिनेश लाल यादव भी फिल्म की कास्ट का हिस्सा हैं.