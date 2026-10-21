Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीRise And Fall 2 Episode 26 Review: पवन सिंह की एंट्री से मचा धमाल, जशवंत-ऋषभ को लगा झटका

Rise And Fall 2 Episode 26 Review: पवन सिंह की एंट्री से मचा धमाल, जशवंत-ऋषभ को लगा झटका

Rise And Fall 2 Episode 26 Review: 'राइज एंड फॉल 2' के एपिसोड 26 में भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने धमाकेदार एंट्री की. उनके आते ही शो में मस्ती और डांस का माहौल बन गया.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 21 Oct 2026 01:59 PM (IST)
Preferred Sources

अमेजन प्राइम वीडियो के पॉपुलर रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' में हर दिन कुछ नया देखने को मिल रहा है. कभी कंटेस्टेंट्स के बीच तीखी बहस होती है, तो कभी गेम में बाजी पलटने से घर के अंदर नए विवाद शुरू हो जाते हैं. ऐसे में शो का हर एपिसोड दर्शकों के लिए दिलचस्प होता जा रहा है.

'राइज एंड फॉल 2' के एपिसोड 26 में भी दर्शकों को खूब ड्रामा देखने को मिला. कंटेस्टेंट्स अपने-अपने ग्रुप बनाकर गेम में आगे बढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं और शो जीतने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं. लेटेस्ट एपिसोड में 'अल्टीमेट एंटरटेनमेंट नाइट' रखी गई, जिसमें भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने धमाकेदार एंट्री मारी.

'राइज एंड फॉल 2' में पवन सिंह ने मचाया धमाल

जैसे-जैसे 'राइज एंड फॉल 2' आगे बढ़ रहा है, शो में जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है. इस बीच लेटेस्ट एपिसोड में कॉमेडी और मस्ती का तड़का लगा. भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह ने शो में एंट्री की और अपने स्वैग से पूरी लाइमलाइट लूट ली.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by MX Player by Prime Video (@mxbyprimevideo)

निहारिका तिवारी और जशवंत बोपन्ना की केमिस्ट्री ने जीता दिल

सबसे पहले पवन सिंह पेंटहाउस पहुंचे, जहां उन्होंने कंटेस्टेंट्स के साथ पार्टी एंजॉय की. इस दौरान निहारिका तिवारी और जशवंत बोपन्ना की केमिस्ट्री ने फैंस का ध्यान खींचा. वहीं, करण पटेल और ऋषभ जायसवाल ने दूसरे कंटेस्टेंट्स की मिमिक्री कर सभी को खूब हंसाया. इस पार्टी को स्वरा भास्कर और शहजाद पूनावाला ने होस्ट किया. इसके बाद पवन सिंह ने पेंटहाउस में रूलर्स के साथ अपने हिट गानों पर जमकर डांस किया.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by MX Player by Prime Video (@mxbyprimevideo)

पवन सिंह ने बेसमेंट में गुजारी एक रात

इसके बाद पवन सिंह बेसमेंट में पहुंचे, जहां उन्होंने प्रियंका चाहर चौधरी, गौतम गुलाटी, मनीष कश्यप और सोनम मलिक के साथ जमकर मस्ती की और डांस किया. उन्होंने बेसमेंट में एक रात भी बिताई और चारों कंटेस्टेंट्स के साथ बातचीत कर खूब एंजॉय किया.

जशवंत बोपन्ना और ऋषभ जायसवाल बेसमेंट के लिए नॉमिनेट

शो में नया मोड़ तब आया, जब दो रूलर्स को वर्कर्स बनना पड़ा. शहजाद पूनावाला, ऋषभ जायसवाल और इरिना ने आपसी सहमति से जशवंत बोपन्ना को बेसमेंट के लिए नॉमिनेट किया. इसके बाद स्वरा भास्कर, करण पटेल और जशवंत बोपन्ना ने मिलकर ऋषभ जायसवाल को बेसमेंट भेजने के लिए नॉमिनेट किया. 

और पढ़ें

About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
Read More
Published at : 21 Oct 2026 01:59 PM (IST)
Tags :
Rise And Fall 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
OTT Releases This Week: 'सुमो दीदी' से 'गजब रात' तक, फेस्टिव वीक में ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का मेला
'सुमो दीदी' से 'गजब रात' तक, फेस्टिव वीक में ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का मेला
ओटीटी
विजय देवरकोंडा से 1 साल तक शादी के लिए पूछती रही थीं रश्मिका मंदाना, 'कॉफी विद करण' में खोले राज
विजय देवरकोंडा से 1 साल तक शादी के लिए पूछती रही थीं रश्मिका मंदाना, 'कॉफी विद करण' में खोले राज
ओटीटी
ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे नानी की 'द पैराडाइज'? रिलीज डेट आई सामने
ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे नानी की 'द पैराडाइज'? रिलीज डेट आई सामने
ओटीटी
400 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी अजय देवगन की 'दृश्यम 3' OTT पर कब और कहां होगी रिलीज? आ गई डिटेल्स
अजय देवगन की 'दृश्यम 3' OTT पर कब और कहां होगी रिलीज? आ गई डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

Sansani : साजिश की श्रद्धा....खेल खत्म ! | ABP
Ravana Dahan 2026 : विजयादशमी की धूम..देशभर में जश्न | Vijayadashami | Delhi | Ramlila Maidan
Janhit with Chitra Tripathi: फ्रांस की तरह भारत में भी 'आगजनी' की साजिश थी? | Rahul Gandhi | GenZ
Bharat ki Baat | UP Politics: राम के नाम से 2027 में किसकी 'विजय'? | UP News | Breaking | Akhilesh
Sandeep Chaudhary: यूरोप में विरोध का मंजर...भागवत को काहे का डर? | Delhi | Rahul Gandhi | Protest
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आंध्र के चुनाव में धांधली के आरोपों पर SC का अहम आदेश, 'उम्मीदवारों की सूची पब्लिश न करें'
आंध्र के चुनाव में धांधली के आरोपों पर SC का अहम आदेश, 'उम्मीदवारों की सूची पब्लिश न करें'
महाराष्ट्र
फडणवीस कैबिनेट में बिश्नोई गैंग शामिल? संजय राउत बोले- 'एकनाथ शिंदे को CM नहीं बनाया तो...'
फडणवीस कैबिनेट में बिश्नोई गैंग शामिल? संजय राउत बोले- 'एकनाथ शिंदे को CM नहीं बनाया तो...'
इंडिया
जयशंकर की कूटनीति से अमेरिका के सामने आया 26/11 का सच, रूबियो को सुनाई ताज हमले की कहानी
जयशंकर की कूटनीति से अमेरिका के सामने आया 26/11 का सच, रूबियो को सुनाई ताज हमले की कहानी
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी का भौकाल, NZ टीम में है डर का माहौल, आया कप्तान मिचेल सैंटनर का बयान
वैभव सूर्यवंशी का भौकाल, NZ टीम में है डर का माहौल, आया कप्तान मिचेल सैंटनर का बयान
बॉलीवुड
कौन हैं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, जिन्होंने भरे मंच पर दलेर मेहंदी को लताड़ा?
कौन हैं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, जिन्होंने भरे मंच पर दलेर मेहंदी को लताड़ा?
इंडिया
अभिजीत दीपके ने उद्धव ठाकरे को कहा- थैंक्यू, आशुतोष और सौरव केस में क्या है अपडेट?
अभिजीत दीपके ने उद्धव ठाकरे को कहा- थैंक्यू, आशुतोष और सौरव केस में क्या है अपडेट?
बिहार
कटिहार: दुर्गा पूजा पर कार्यक्रम में पप्पू यादव को आया चक्कर, लोगों ने ऐसे संभाला
कटिहार: दुर्गा पूजा पर कार्यक्रम में पप्पू यादव को आया चक्कर, लोगों ने ऐसे संभाला
टेक्नोलॉजी
हर साल इतने मोबाइल और टैब हो रहे खराब, लगातार आ रहीं शिकायतें
हर साल इतने मोबाइल और टैब हो रहे खराब, लगातार आ रहीं शिकायतें
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget