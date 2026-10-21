अमेजन प्राइम वीडियो के पॉपुलर रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' में हर दिन कुछ नया देखने को मिल रहा है. कभी कंटेस्टेंट्स के बीच तीखी बहस होती है, तो कभी गेम में बाजी पलटने से घर के अंदर नए विवाद शुरू हो जाते हैं. ऐसे में शो का हर एपिसोड दर्शकों के लिए दिलचस्प होता जा रहा है.

'राइज एंड फॉल 2' के एपिसोड 26 में भी दर्शकों को खूब ड्रामा देखने को मिला. कंटेस्टेंट्स अपने-अपने ग्रुप बनाकर गेम में आगे बढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं और शो जीतने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं. लेटेस्ट एपिसोड में 'अल्टीमेट एंटरटेनमेंट नाइट' रखी गई, जिसमें भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने धमाकेदार एंट्री मारी.

'राइज एंड फॉल 2' में पवन सिंह ने मचाया धमाल

जैसे-जैसे 'राइज एंड फॉल 2' आगे बढ़ रहा है, शो में जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है. इस बीच लेटेस्ट एपिसोड में कॉमेडी और मस्ती का तड़का लगा. भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह ने शो में एंट्री की और अपने स्वैग से पूरी लाइमलाइट लूट ली.

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निहारिका तिवारी और जशवंत बोपन्ना की केमिस्ट्री ने जीता दिल

सबसे पहले पवन सिंह पेंटहाउस पहुंचे, जहां उन्होंने कंटेस्टेंट्स के साथ पार्टी एंजॉय की. इस दौरान निहारिका तिवारी और जशवंत बोपन्ना की केमिस्ट्री ने फैंस का ध्यान खींचा. वहीं, करण पटेल और ऋषभ जायसवाल ने दूसरे कंटेस्टेंट्स की मिमिक्री कर सभी को खूब हंसाया. इस पार्टी को स्वरा भास्कर और शहजाद पूनावाला ने होस्ट किया. इसके बाद पवन सिंह ने पेंटहाउस में रूलर्स के साथ अपने हिट गानों पर जमकर डांस किया.

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पवन सिंह ने बेसमेंट में गुजारी एक रात

इसके बाद पवन सिंह बेसमेंट में पहुंचे, जहां उन्होंने प्रियंका चाहर चौधरी, गौतम गुलाटी, मनीष कश्यप और सोनम मलिक के साथ जमकर मस्ती की और डांस किया. उन्होंने बेसमेंट में एक रात भी बिताई और चारों कंटेस्टेंट्स के साथ बातचीत कर खूब एंजॉय किया.

जशवंत बोपन्ना और ऋषभ जायसवाल बेसमेंट के लिए नॉमिनेट

शो में नया मोड़ तब आया, जब दो रूलर्स को वर्कर्स बनना पड़ा. शहजाद पूनावाला, ऋषभ जायसवाल और इरिना ने आपसी सहमति से जशवंत बोपन्ना को बेसमेंट के लिए नॉमिनेट किया. इसके बाद स्वरा भास्कर, करण पटेल और जशवंत बोपन्ना ने मिलकर ऋषभ जायसवाल को बेसमेंट भेजने के लिए नॉमिनेट किया.