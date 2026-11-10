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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीHBO की 'हैरी पॉटर एंड द फिलॉसफर्स स्टोन' सीरीज की रिलीज डेट आई सामने, इस दिन होगी स्ट्रीम

HBO की 'हैरी पॉटर एंड द फिलॉसफर्स स्टोन' सीरीज की रिलीज डेट आई सामने, इस दिन होगी स्ट्रीम

HBO की मोस्ट अवेटेड 'हैरी पॉटर' सीरीज का इंतजार अब खत्म होने वाला है. मेकर्स ने इसके पहले सीजन की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है, आइए जानते हैं इसे कहां स्ट्रीम कर सकेंगे.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 10 Nov 2026 06:01 PM (IST)
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HBO की मोस्ट अवेटेड 'हैरी पॉटर' सीरीज की रिलीज डेट का आखिरकार ऐलान हो गया है. इस टीवी सीरीज के पहले सीजन का नाम 'हैरी पॉटर एंड द फिलॉसफर्स स्टोन' होगा.

इसमें नई स्टारकास्ट नजर आएगी और एक बार फिर हैरी पॉटर की मशहूर कहानी पर्दे पर दिखाई जाएगी.

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'हैरी पॉटर' सीरीज ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज?
जेके राउलिंग की बेस्टसेलिंग बुक सीरीज पर आधारित HBO की ये नई सीरीज 25 दिसंबर 2026 को दुनियाभर में HBO Max पर प्रीमियर होगी. हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में दर्शक इसे एक दिन बाद यानी 26 दिसंबर को जियो हॉटस्टार पर देख सकेंगे.

रिलीज की जानकारी देते हुए जियो हॉटस्टार इंटरनेशनल ने इंस्टाग्राम पर पोस्टर शेयर किया और लिखा, 'अपनी जादुई छड़ियां तैयार रखें. HBO की ओरिजिनल सीरीज 'हैरी पॉटर एंड द फिलॉसफर्स स्टोन' का प्रीमियर 25 दिसंबर को HBO Max पर जियो हॉटस्टार के साथ होगा.' 

सीरीज के पहले सीजन में कुल 8 एपिसोड होंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसके सभी एपिसोड एक साथ स्ट्रीम किए जा सकते हैं. ये सीरीज जेके राउलिंग की पहली किताब की कहानी पर आधारित होगी. इसमें हैरी पॉटर के सफर को दिखाया जाएगा कि कैसे एक आम जिंदगी जीने वाला लड़का अपनी जादुई शक्तियों और असली पहचान के बारे में जानता है.

 
 
 
 
 
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बता दें कि मेकर्स ने 2 सितंबर को 'हैरी पॉटर एंड द फिलॉसफर्स स्टोन' सीरीज का ऑफिशियल टीजर जारी किया था. इसमें दर्शकों को विजार्डिंग वर्ल्ड के कई पसंदीदा किरदारों की झलक देखने को मिली थी. इनमें हैरी पॉटर, हर्माइनी ग्रेंजर और प्रोफेसर सेवेरस स्नेप जैसे किरदार शामिल हैं. नीचे देखें सीरीज का टीजर.

सीरीज में कौन बनेगा हैरी पॉटर?
HBO की इस नई सीरीज में कई नए चेहरे नजर आएंगे. इसमें डोमिनिक मैकलॉघलिन हैरी पॉटर का किरदार निभाएंगे. वहीं, अरबेला स्टैंटन हर्माइनी ग्रेंजर और एलिस्टेयर स्टाउट रॉन वीस्ली के रोल में दिखाई देंगे.

इन तीनों के अलावा सीरीज में कई जाने-माने कलाकार भी नजर आएंगे. जॉन लिथगो एल्बस डंबलडोर, जेनेट मैकटीर प्रोफेसर मिनर्वा मैकगोनागल, पापा एस्सिएडू सेवेरस स्नेप और निक फ्रॉस्ट रुबियस हैग्रिड का किरदार निभाएंगे.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एबीपी लाइव में बतौर कंसल्टेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. वे मुख्य रूप से ओटीटी, फैशन और लाइफस्टाइल बीट पर ट्रेंडिंग व तथ्यपरक खबरें लिखती हैं. 
इसके साथ ही वे डिजिटल पॉडकास्ट कंटेंट को कवर करने में गहरी रुचि रखती हैं. पूर्व में एबीपी न्यूज़ में ही एक साल की संपादकीय इंटर्नशिप कर चुकीं मयूरी ने 
इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन (BJMC) किया है.
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Published at : 10 Nov 2026 06:01 PM (IST)
Tags :
Harry Potter
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