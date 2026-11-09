'जेलर 2' से 'रणबाली' तक, इस हफ्ते OTT पर साउथ की 6 फिल्में, एक्शन-मर्डर मिस्ट्री का लगेगा तड़का

ओटीटी पर हर हफ्ते फिल्मों और धमाकेदार सीरीज देखने के लिए मिलती है. इसमें हिंदी से लेकर साउथ और हॉलीवुड तक शामिल होती हैं. सिनेमा प्रेमियों को भी हर हफ्ते नए शोज और फिल्मों का इंतजार होता है. ऐसे में अब पोस्ट दिवाली और छठ पर्व वीक पर रिलीज होने वाली साउथ की धमाकेदार फिल्मों के बारे में बता रहे हैं. इस वीक साउथ में एक्शन से लेकर मर्डर मिस्ट्री तक का तड़का लगने वाला है.

इस हफ्ते ओटीटी पर 'जेलर 2' और 'रणबाली' समेत साउथ की 6 धमाकेदार फिल्में रिलीज होने वाली हैं, जिसमें एक्शन से लेकर मर्डर मिस्ट्री और रोमांटिक थ्रिलर तक कई बेहतरीन फिल्में शामिल हैं. देखिए लिस्ट...

जेलर 2

ओटीटी प्लेटफॉर्म- अमेजन प्राइम वीडियो

रिलीज डेट- 12 नवंबर

रजनीकांत और तमिल की पहली 800 करोड़ कमाने वाली फिल्म 'जेलर 2' भी इसी हफ्ते ओटीटी पर रिलीज होने वाली है. ये 2023 में आई फिल्म 'जेलर' का सीक्वल है, जिसमें रजनीकांत के साथ विद्या बालन, मिथुन चक्रवर्ती जैसे कलाकारों की टोली है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा दी थी. ऐसे में अब ये एक्शन से भरपूर रजनीकांत स्टारर फिल्म ओटीटी पर भी आने वाली है.

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रणबाली

ओटीटी- नेटफ्लिक्स

रिलीज डेट- 13 नवंबर

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की जोड़ी शादी के बाद पहली बार बड़े पर्दे फिल्म 'रणबाली' के जरिए नजर आए. फिल्म को दर्शकों से अच्छा खासा रिस्पांस भी मिला. क्रिटिक्स ने भी दोनों की जोड़ी काफी पसंद किया लेकिन फिल्म कमर्शियली खास कमाल हीं दिखा पाई. इसमें 1870s के दशक के ब्रिटिश इंडिया की कहानी देखने के लिए मिली थी. ये सच्ची घटना से प्रेरित फिल्म है. ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने के बाद अब ये ओटीटी पर आ रही है.

पुष्पक विमानम

ओटीटी- जियो हॉटस्टार

रिलीज डेट- 12 नवंबर

तेलुगु फिल्म 'पुष्पक विमानम' भी थिएटर के बाद अब ओटीटी पर आने वाली है. इसे जियो हॉटस्टार पर रिलीज किया जाएगा. इसमें एक स्कूल टीचर की कहानी देखने के लिए मिलने वाली है, जिसकी पत्नी भाग जाती है और वो इस शर्मिंदगी से बचने के लिए एक चाल चलता है. ये तेलुगु की कॉमेडी और इनवेस्टिगेटिव फिल्म है.

द थर्ड मर्डर

ओटीटी- मनोरमामैक्स

रिलीज डेट- 13 नवंबर

इसके साथ ही अगर आप क्राइम थ्रिलर के साथ मर्डर मिस्ट्री देखने के शौकीन हैं तो आप मलयालम फिल्म 'द थर्ड मर्डर' देख सकते हैं. इसमें एक ऐसे वकील की कहानी देखने के लिए मिलने वाली है, जो ऐसे हत्यारे का केस लेता है, जो पहले से ही अपना जुर्म कुबूल कर चुका है. उसे मौत की सजा मिल सकती है. लेकिन वकील की एंट्री के बाद कई ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं.



बांद्रा

ओटीटी- जी5

रिलीज डेट- 13 नवंबर

मलयालम फिल्म 'बांद्रा' में एक ऐसी कहानी देखने के लिए मिलती है, जिसमें एक उभरता हुआ फिल्म निर्माता, 1990 के दशक में बॉलीवुड सुपरस्टार तारा जानकी की दुखद मौत की जांच करते हुए, आला नाम के एक ताकतवर और रहस्यमयी बिजनेसमैन के साथ उनके तूफानी रोमांस का खुलासा करता है. इस फिल्म में दिलीप और तमन्ना भाटिया लीड रोल में हैं.

क्रेजी कल्याणम

ओटीटी- आहा

रिलीज डेट- 13 नवंबर

तेलुगू कॉमेडी-फैमिली ड्रामा फिल्म 'क्रेजी कल्याणम' भी इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज होने वाली है. इसमें अनुपमा परमेश्वरन, तरुण भाष्कर और नरेश जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. इसमें एक पिता बेटी की कहानी दिखाई है, जिसमें पिता बेटी की शादी को लेकर उलझनों में फंसा होता है.