ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'जेलर 2' से 'रणबाली' तक, इस हफ्ते OTT पर साउथ की 6 फिल्में, एक्शन-मर्डर मिस्ट्री का लगेगा तड़का

'जेलर 2' से 'रणबाली' तक, इस हफ्ते OTT पर साउथ की 6 फिल्में, एक्शन-मर्डर मिस्ट्री का लगेगा तड़का

South OTT Release: इस हफ्ते ओटीटी पर साउथ की धमाकेदार फिल्में रिलीज होने वाली हैं, जिसमें 'जेलर 2' समेत 'रणबाली' जैसे कई धमाकेदार फिल्मों के नाम शामिल हैं. देखिए लिस्ट.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 09 Nov 2026 07:35 PM (IST)
Preferred Sources

ओटीटी पर हर हफ्ते फिल्मों और धमाकेदार सीरीज देखने के लिए मिलती है. इसमें हिंदी से लेकर साउथ और हॉलीवुड तक शामिल होती हैं. सिनेमा प्रेमियों को भी हर हफ्ते नए शोज और फिल्मों का इंतजार होता है. ऐसे में अब पोस्ट दिवाली और छठ पर्व वीक पर रिलीज होने वाली साउथ की धमाकेदार फिल्मों के बारे में बता रहे हैं. इस वीक साउथ में एक्शन से लेकर मर्डर मिस्ट्री तक का तड़का लगने वाला है.

इस हफ्ते ओटीटी पर 'जेलर 2' और 'रणबाली' समेत साउथ की 6 धमाकेदार फिल्में रिलीज होने वाली हैं, जिसमें एक्शन से लेकर मर्डर मिस्ट्री और रोमांटिक थ्रिलर तक कई बेहतरीन फिल्में शामिल हैं. देखिए लिस्ट...

रिलेटेड स्टोरी >>

ओटीटी
दिवाली पर परिवार के साथ देख डालें ये फिल्में-सीरीज, घर बैठे मिलेगा सिनेमाघर जैसा मजा!
दिवाली पर परिवार के साथ देख डालें ये फिल्में-सीरीज, घर बैठे मिलेगा सिनेमाघर जैसा मजा!
ओटीटी
इन फिल्मों में है भरपूर सस्पेंस और ट्विस्ट, क्लाइमेक्स देखकर उड़ जाएंगे होश
इन फिल्मों में है भरपूर सस्पेंस और ट्विस्ट, क्लाइमेक्स देखकर उड़ जाएंगे होश
ओटीटी
फिर पर्दे पर लौटेगी महाभारत की कहानी, 'एक धर्मयुद्ध' सीजन 2 का टीजर जारी, 24 नवंबर से शुरू होगा महासंग्राम
फिर पर्दे पर लौटेगी महाभारत की कहानी, 'एक धर्मयुद्ध' सीजन 2 का टीजर जारी
ओटीटी
'हनुमान अंश' की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म, जानें कहां देख पाएंगे फिल्म
'हनुमान अंश' की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म, जानें कहां देख पाएंगे फिल्म

जेलर 2
ओटीटी प्लेटफॉर्म- अमेजन प्राइम वीडियो
रिलीज डेट- 12 नवंबर

रजनीकांत और तमिल की पहली 800 करोड़ कमाने वाली फिल्म 'जेलर 2' भी इसी हफ्ते ओटीटी पर रिलीज होने वाली है. ये 2023 में आई फिल्म 'जेलर' का सीक्वल है, जिसमें रजनीकांत के साथ विद्या बालन, मिथुन चक्रवर्ती जैसे कलाकारों की टोली है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा दी थी. ऐसे में अब ये एक्शन से भरपूर रजनीकांत स्टारर फिल्म ओटीटी पर भी आने वाली है.

यह भी पढ़ें: 'रामायण' ने तोड़ा सलमान खान-अजय देवगन का दिवाली रिकॉर्ड, बनी नंबर 1 ओपनिंग वीकेंड फिल्म

रणबाली
ओटीटी- नेटफ्लिक्स
रिलीज डेट- 13 नवंबर

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की जोड़ी शादी के बाद पहली बार बड़े पर्दे फिल्म 'रणबाली' के जरिए नजर आए. फिल्म को दर्शकों से अच्छा खासा रिस्पांस भी मिला. क्रिटिक्स ने भी दोनों की जोड़ी काफी पसंद किया लेकिन फिल्म कमर्शियली खास कमाल हीं दिखा पाई. इसमें 1870s के दशक के ब्रिटिश इंडिया की कहानी देखने के लिए मिली थी. ये सच्ची घटना से प्रेरित फिल्म है. ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने के बाद अब ये ओटीटी पर आ रही है. 

जेलर 2' से 'रणबाली' तक, इस हफ्ते OTT पर साउथ की 6 फिल्में, एक्शन-मर्डर मिस्ट्री का लगेगा तड़का

पुष्पक विमानम
ओटीटी- जियो हॉटस्टार
रिलीज डेट- 12 नवंबर

तेलुगु फिल्म 'पुष्पक विमानम' भी थिएटर के बाद अब ओटीटी पर आने वाली है. इसे जियो हॉटस्टार पर रिलीज किया जाएगा. इसमें एक स्कूल टीचर की कहानी देखने के लिए मिलने वाली है, जिसकी पत्नी भाग जाती है और वो इस शर्मिंदगी से बचने के लिए एक चाल चलता है. ये तेलुगु की कॉमेडी और इनवेस्टिगेटिव फिल्म है.

द थर्ड मर्डर
ओटीटी- मनोरमामैक्स
रिलीज डेट- 13 नवंबर

इसके साथ ही अगर आप क्राइम थ्रिलर के साथ मर्डर मिस्ट्री देखने के शौकीन हैं तो आप मलयालम फिल्म 'द थर्ड मर्डर' देख सकते हैं. इसमें एक ऐसे वकील की कहानी देखने के लिए मिलने वाली है, जो ऐसे हत्यारे का केस लेता है, जो पहले से ही अपना जुर्म कुबूल कर चुका है. उसे मौत की सजा मिल सकती है. लेकिन वकील की एंट्री के बाद कई ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं. 
 
बांद्रा
ओटीटी- जी5
रिलीज डेट- 13 नवंबर

मलयालम फिल्म 'बांद्रा' में एक ऐसी कहानी देखने के लिए मिलती है, जिसमें एक उभरता हुआ फिल्म निर्माता, 1990 के दशक में बॉलीवुड सुपरस्टार तारा जानकी की दुखद मौत की जांच करते हुए, आला नाम के एक ताकतवर और रहस्यमयी बिजनेसमैन के साथ उनके तूफानी रोमांस का खुलासा करता है. इस फिल्म में दिलीप और तमन्ना भाटिया लीड रोल में हैं.

क्रेजी कल्याणम
ओटीटी- आहा
रिलीज डेट- 13 नवंबर

तेलुगू कॉमेडी-फैमिली ड्रामा फिल्म 'क्रेजी कल्याणम' भी इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज होने वाली है. इसमें अनुपमा परमेश्वरन, तरुण भाष्कर और नरेश जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. इसमें एक पिता बेटी की कहानी दिखाई है, जिसमें पिता बेटी की शादी को लेकर उलझनों में फंसा होता है.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Live में सीनियर कॉपी एडिटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. उन्हें डिजिटल और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 साल से ज्यादा का अनुभव है. 
साउथ सिनेमा के साथ-साथ भोजपुरी सिनेमा पर उनकी मजबूत पकड़ और गहरी समझ है. वे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के ट्रेंड्स, फिल्मों और कलाकारों से जुड़ी खबरों की खास कवरेज करते हैं. एबीपी से पहले राहुल 'राजस्थान पत्रिका', 'दैनिक भास्कर', 'जनसत्ता' और 'न्यूज़18 हिंदी' जैसे प्रतिष्ठित मीडिया घरानों में काम कर चुके हैं. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से जनसंचार में एमए (MA in Mass Communication) किया है.
Read More
Published at : 09 Nov 2026 07:35 PM (IST)
Tags :
South Ott Release
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
दिवाली पर परिवार के साथ देख डालें ये फिल्में-सीरीज, घर बैठे मिलेगा सिनेमाघर जैसा मजा!
दिवाली पर परिवार के साथ देख डालें ये फिल्में-सीरीज, घर बैठे मिलेगा सिनेमाघर जैसा मजा!
ओटीटी
इन फिल्मों में है भरपूर सस्पेंस और ट्विस्ट, क्लाइमेक्स देखकर उड़ जाएंगे होश
इन फिल्मों में है भरपूर सस्पेंस और ट्विस्ट, क्लाइमेक्स देखकर उड़ जाएंगे होश
ओटीटी
फिर पर्दे पर लौटेगी महाभारत की कहानी, 'एक धर्मयुद्ध' सीजन 2 का टीजर जारी, 24 नवंबर से शुरू होगा महासंग्राम
फिर पर्दे पर लौटेगी महाभारत की कहानी, 'एक धर्मयुद्ध' सीजन 2 का टीजर जारी
ओटीटी
'हनुमान अंश' की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म, जानें कहां देख पाएंगे फिल्म
'हनुमान अंश' की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म, जानें कहां देख पाएंगे फिल्म
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिवाली को 'खुशियों की ईद' कहने पर खरगे पर भड़की VHP, कहा- जिहादी तुष्टीकरण...
दिवाली को 'खुशियों की ईद' कहने पर खरगे पर भड़की VHP, कहा- जिहादी तुष्टीकरण...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे पर आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले, 'समझ आ गया है कि...'
अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे पर आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले, 'पहले मथुरा जाएं'
क्रिकेट
पाकिस्तान के तेज गेंदबाज अली रजा की उम्र पर उठे सवाल, 3 साल में खेले 5 अंडर-19 टूर्नामेंट
पाकिस्तान के तेज गेंदबाज अली रजा की उम्र पर उठे सवाल, 3 साल में खेले 5 अंडर-19 टूर्नामेंट
बॉलीवुड
'रामायण' ने तोड़ा सलमान खान-अजय देवगन का दिवाली रिकॉर्ड, बनी नंबर 1 ओपनिंग वीकेंड फिल्म
'रामायण' ने तोड़ा सलमान खान-अजय देवगन का दिवाली रिकॉर्ड, बनी नंबर 1 ओपनिंग वीकेंड फिल्म
इंडिया
गोकुल डेयरी चुनाव विवाद पर अभिजीत दीपके का रिएक्शन, 'सोचिए ज्ञानेश कुमार की मदद से...'
गोकुल डेयरी चुनाव विवाद पर अभिजीत दीपके का रिएक्शन, 'सोचिए ज्ञानेश कुमार की मदद से...'
टेक्नोलॉजी
iPhone Update : 20 साल बाद iPhone में फिर होगा बड़ा बदलाव, इस बार बटन की बारी?
20 साल बाद iPhone में फिर होगा बड़ा बदलाव, इस बार बटन की बारी?
एग्रीकल्चर
Brinjal Farming: ये कीड़े कर देते हैं बैंगन में छेद, ऐसे बचाएं अपनी फसल
ये कीड़े कर देते हैं बैंगन में छेद, ऐसे बचाएं अपनी फसल
ट्रेंडिंग
दिवाली के बाद भी भारत के इस शहर का AQI 56, सामने आई वायरल तस्वीर
दिवाली के बाद भी भारत के इस शहर का AQI 56, सामने आई वायरल तस्वीर
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget