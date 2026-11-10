इस हफ्ते ओटीटी पर एक्शन थ्रिलर से लेकर फैंटेसी ड्रामा और कैंपस मिस्ट्री तक देखने को मिलेगी. दरअसल नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो से लेकर जियोहॉटस्टार तक तमाम ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 9 नवंबर से 15 नवंबर तक एक से एक धांसू फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं जो पूरे वीक आपको घर बैठे एंटरटेन करेंगी. चलिए यहां इस हफ्ते की ओटीटी लाइनअप जान लेते हैं.

दायरा

मेघना गुलज़ार की इस क्राइम ड्रामा फिल्म में पहली बार करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन एक साथ नज़र आए हैं. करीना ने डीसीपी अजूनी कोहली और पृथ्वीराज ने डीसीपी रमन कुमार का किरदार निभाया है, जो एक मुश्किल रेप केस में आमने-सामने आ जाते हैं. यह हिंदी फिल्म 18 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. वहीं अब ये नेटफ्लिक्स पर 13 नवंबर से स्ट्रीम होगी.

जेलर 2

सुपरस्टार रजनीकांत ने अपनी 2023 की ब्लॉकबस्टर फिल्म के मच अवेटेड सीक्वल में 'टाइगर मुथुवेल पांडियन' के रूप में कमबैक किया है. नेल्सन दिलीपकुमार द्वारा निर्देशित यह एक्शन-क्राइम ड्रामा एक रिटायर्ड जेलर की कहानी है, जो तब फिर से एक्शन में आ जाता है जब अपराधियों का एक ताकतवर गिरोह उसके परिवार को धमकी देता है. इसे अमेजन प्राइम वीडियो पर 12 नवंबर से देख सकेंगे.

रणबाली

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना स्टारर और राहुल सांकृत्यायन निर्देशित तेलुगु पीरियड एक्शन ड्रामा रणबाली ब्रिटिश शासन के दौर में सेट की गई है. फिल्म में विजय एक विद्रोही योद्धा की भूमिका में हैं, जबकि रश्मिका उनकी पत्नी जयम्मा की भूमिका में हैं. अर्नोल्ड वोस्लू ने विलेन का किरदार निभाया है. यह फिल्म 13 नवंबर से तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल होगी.

ब्लाइंड गेम

अर्जुन रामपाल और प्रियामणि स्टारर, ये एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन संगीत सिवन ने किया है. फिल्म की कहानी एक सस्पेंड किए गए पुलिस अफसर के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक खोई हुई दौलत का पता लगाने निकलता है. हालांकि, उसकी यह खोज जल्द ही उसे धोखे, लालच और ट्विस्ट के एक खतरनाक जाल में फंसा देती है.

स्टूडेंट ऑफ द ईयर: आफ्टर डार्क

शनाया कपूर इस थ्रिलर सीरीज के जरिए अपना ओटीटी डेब्यू कर रही हैं. सेंट टेरेसा स्कूल पर बेस्ड इस कहानी में अदिति मलिक की जर्नी दिखाई गई है, जो अपनी जुड़वां बहन आयशा की रहस्यमयी मौत की जांच करने के लिए स्कूल में अंडरकवर होकर जाती है. इसे जियोहॉटस्टार पर 13 नवंबर से देख सकते हैं.

बांद्रा

दिलीप और तमन्ना भाटिया स्टारर ये मलयालम एक्शन ड्रामा 'आला' की कहानी है. आला एक बिज़नेसमैन है, जिसका अतीत काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा हैय उसकी ज़िंदगी में तब एक मोड़ आता है, जब उसका सामना 90 के दशक की मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री तारा जानकी से होता है. इसे जी 5 पर 13 नवंबर, 2026 से देख सकते हैं.

मृगया 1.5: द हंट कंटिन्यूज

अभि रूप घोष के निर्देशन में बनी इस बंगाली एक्शन-क्राइम थ्रिलर में ऋत्विक चक्रवर्ती, कौशानी मुखर्जी, मीर अफसर अली और अर्पण घोषाल मुख्य भूमिकाओं में हैं. कहानी कोलकाता पुलिस अधिकारी देबंजन दत्ता और उनकी टीम के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक ऐसे भयानक अपराध की जांच करते हैं जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया है. इसे जी5 पर 13 नवंबर, 2026 से स्ट्रीम कर सकेंगे.

12 12 12

जेमी डॉर्नन और एंथनी मैकी स्टारर ये क्राइम थ्रिलर सीरीज ज्यूरिख में बैंक डकैती की एक बड़ी प्लानिंग के इर्द-गिर्द घूमती है. इसमें एक बदनाम एफबीआई एजेंट और एक अमेरिकी प्रोफेशनल अपराधी की कहानी है, जो पूरे यूरोप में एक खतरनाक 'चूहे-बिल्ली' के खेल में फंस जाते हैं. इसे एप्पल टीवी+ पर 13 नवंबर से देख सकते हैं.

द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स: द रिंग्स ऑफ पावर – सीजन 3

यह फैंटेसी ड्रामा सीरीज अपने मच अवेटेड तीसरे सीजन के साथ वापसी कर रही है. मिडिल-अर्थ के 'सेकंड एज' बेस्ट ये नया सीजन सॉरोन की कहानी को आगे बढ़ाता है, जिसमें वह सत्ता हासिल करने और 'वन रिंग' बनाने की कोशिश करता है. इस सीरीज में मॉर्फिड क्लार्क, चार्ली विकर्स और रॉबर्ट अरामायो सहित कई कलाकार शामिल हैं. इसे 11 नवंबर से अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम कर सकते हैं.

द एम्प्रेस सीजन 3

ऐतिहासिक ड्रामा 'द एम्प्रेस' के तीसरे सीजन में देव्रीम लिंगनाउ एलिजाबेथ के किरदार में वापसी कर रही हैं. इस बार, उनकी शादीशुदा जिंदगी और साम्राज्य को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उन्हें ऐसे फैसले लेने पड़ रहे हैं जो उनकी ज़िंदगी और यूरोप के भविष्य को बदल सकते हैं. नया सीज़न 12 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर आ रहा है.

हार्टलैंड

अगर आप कुछ हल्का-फुल्का देखना चाहते हैं, तो कनाडाई पारिवारिक ड्रामा 'हार्टलैंड' को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें. रेंच (फार्म) लाइफ पर बेस्ड ये सीरीज एक ऐसे परिवार की कहानी है, जो अपने रिश्तों, निजी संघर्षों और रेंच चलाने की चुनौतियों का सामना करता है. यह शो 13 नवंबर से नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो जैसे प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम कर सकते हैं.