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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीएनिमेटेड फिल्मों के हैं शौकीन, तो मिस न करें ये 5 चाइनीज फिल्में, OTT पर हैं मौजूद

एनिमेटेड फिल्मों के हैं शौकीन, तो मिस न करें ये 5 चाइनीज फिल्में, OTT पर हैं मौजूद

अगर आपको एनिमेटेड फिल्में देखना पसंद है, तो चीनी सिनेमा की ये फिल्में आपको जरूर पसंद आएंगी. इन फिल्मों में शानदार एनीमेशन के साथ दिलचस्प कहानियां भी देखने को मिलेंगी.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 10 Nov 2026 06:02 PM (IST)
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अगर आपको एनिमेटेड फिल्में देखना पसंद है, तो सिर्फ हॉलीवुड ही नहीं, चीनी फिल्मों को भी एक बार जरूर देखना चाहिए. इनकी कहानियों में जादू, फैंटेसी और एडवेंचर का जबरदस्त मेल देखने को मिलता है.  

आइए जानते हैं ऐसी ही 5 चीनी एनिमेटेड फिल्मों के बारे में, जिन्हें आप घर बैठे आराम से ओटीटी पर देख सकते हैं.

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'ग्रीन स्नेक'
'ग्रीन स्नेक' एक फैंटेसी फिल्म है, जो चीन की मशहूर 'व्हाइट स्नेक' की पौराणिक कहानी से प्रेरित है. इसकी कहानी शियाओ छिंग के इर्द-गिर्द घूमती है, जो भिक्षु फाहाई के साथ टकराव के बाद अपनी बहन शियाओ बाई से बिछड़ जाती है. अपनी बहन को बचाने की कोशिश में वो एक ऐसी रहस्यमयी और तबाह शहर में फंस जाती है. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.

'न्यू गॉड्स: नेझा रीबॉर्न'
'न्यू गॉड्स: नेझा रीबॉर्न' साल 2021 में रिलीज हुई एक चीनी 3D एनिमेटेड फैंटेसी एक्शन फिल्म है. ये फिल्म  चीन की पुरानी लोक-कथाओं के मशहूर जादू-ईश्वर 'नेझा' के किरदार पर बनी है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

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'विश ड्रैगन'
'विश ड्रैगन' एक एनिमेटेड फैंटेसी-कॉमेडी फिल्म है. ये एक आम लड़के 'दीन' और एक जादुई ड्रैगन 'लॉन्ग' की कहानी है, जो तीन इच्छाओं के जरिए दीन की बचपन की सहेली को ढूंढने और सच्चे रिश्तों की कीमत समझने के सफर पर निकलते हैं. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.

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'द मंकी किंग'
'द मंकी किंग' एक दिव्य पत्थर से जन्मे अमर बंदर 'सन वुकॉन्ग' की कहानी है, जो अपनी असाधारण शक्तियों के घमंड में स्वर्ग के देवताओं से लड़ जाता है और अंत में बुद्ध द्वारा पांच सौ साल के लिए एक पहाड़ के नीचे कैद कर दिया जाता है. ये नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल है.

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'जियांग जिया' 
'जियांग जिया' एक फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है. ये कहानी एक महान योद्धा 'जियांग जिया' की है, जो एक मासूम बच्ची की जान बचाने के लिए देवताओं के आदेश के खिलाफ जाता है और स्वर्ग से निकाल दिए जाने के बाद खुद को साबित करने और असली सच खोजने के सफर पर निकलता है. ये फिल्म राकुटेन विकी पर है.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एबीपी लाइव में बतौर कंसल्टेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. वे मुख्य रूप से ओटीटी, फैशन और लाइफस्टाइल बीट पर ट्रेंडिंग व तथ्यपरक खबरें लिखती हैं. 
इसके साथ ही वे डिजिटल पॉडकास्ट कंटेंट को कवर करने में गहरी रुचि रखती हैं. पूर्व में एबीपी न्यूज़ में ही एक साल की संपादकीय इंटर्नशिप कर चुकीं मयूरी ने 
इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन (BJMC) किया है.
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Published at : 10 Nov 2026 06:02 PM (IST)
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