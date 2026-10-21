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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडदलेर मेहंदी के खिलाफ इंडस्ट्री से उठी आवाज, सोना महापात्रा बोलीं- 'दिल्ली में भी गा नहीं पा रहे थे, ये रवैया गलत'

दलेर मेहंदी के खिलाफ इंडस्ट्री से उठी आवाज, सोना महापात्रा बोलीं- 'दिल्ली में भी गा नहीं पा रहे थे, ये रवैया गलत'

उत्तराखंड में दलेर मेहंदी की परफॉर्मेंस पर हुए विवाद के बीच अब सोना महापात्रा ने अपनी बात रखी है. उन्होंने दिल्ली के एक सूफी फेस्टिवल का अनुभव शेयर किया है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 21 Oct 2026 12:50 PM (IST)
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सिंगर दलेर मेहंदी इन दिनों उत्तराखंड में एक कार्यक्रम के दौरान अपनी परफॉर्मेंस को लेकर चर्चा में हैं. उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने स्टेज पर ही उनकी परफॉर्मेंस पर नाराजगी जताई थी. मंत्री ने सिंगर पर शराब पीकर आने और लिप-सिंकिंग करने के आरोप भी लगाए. इसके बाद मीका सिंह और बादशाह समेत कई कलाकार दलेर मेहंदी के समर्थन में सामने आए.

अब सिंगर सोना महापात्रा ने भी इस मामले पर अपनी बात रखी है. उन्होंने दिल्ली के एक सूफी फेस्टिवल में दलेर मेहंदी की परफॉर्मेंस का अनुभव शेयर किया. सोना ने सवाल उठाया कि क्या किसी कलाकार के सम्मान के नाम पर दर्शकों की उम्मीदों को नजरअंदाज करना सही है?

दलेर मेहंदी की परफॉर्मेंस देखकर निराश हुई थीं सोना महापात्रा 

सोना महापात्रा ने मंगलवार को इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया. इसमें उन्होंने दिल्ली में हुए दूसरे सूफी हेरिटेज फेस्टिवल में दलेर मेहंदी की परफॉर्मेंस का जिक्र किया. सोना ने बताया कि वो और उनकी टीम दलेर की परफॉर्मेंस देखने के लिए दिल्ली में रुके थे. फेस्टिवल के आयोजकों ने उनसे एक रात और रुकने का अनुरोध किया था, क्योंकि वो दलेर को सूफी संगीत के एक अलग अंदाज में सुनना चाहते थे.

हालांकि, सोना का अनुभव निराशाजनक रहा. उन्होंने दावा किया कि दलेर मेहंदी उन्हें असहज और भटके हुए लग रहे थे. उन्हें सुर पकड़ने में भी परेशानी हो रही थी और वो बार-बार एक ही म्यूजिकल लाइन दोहरा रहे थे.

 
 
 
 
 
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सोना महापात्रा ने क्या लिखा?

सोना ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'कलाकार आमतौर पर अपना शो खत्म होने के बाद नहीं रुकते. हम अक्सर अगली फ्लाइट से निकल जाते हैं. लेकिन सूफी हेरिटेज फेस्टिवल की आयोजक यास्मीन और हिमांशु की टीम ने हमें एक रात और रुकने की सुविधा दी. हम एक दिग्गज कलाकार को एक अलग तरह का सूफी संगीत पेश करते हुए सुनने के लिए उत्साहित थे. लेकिन जो हुआ, वो दिल तोड़ने वाला था. जहां से हम देख रहे थे, वहां से दलेर जी थोड़े असहज और भटके हुए लग रहे थे. उन्हें सुर पकड़ने में परेशानी हो रही थी और वो बार-बार एक ही म्यूजिकल लाइन दोहरा रहे थे. पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था भी निराशाजनक थी. हमने देखा कि धीरे-धीरे दर्शक वहां से जाने लगे. ये वो लोग थे, जिन्होंने टिकट के लिए अच्छे पैसे दिए थे और काफी उम्मीदों के साथ आए थे.'

सोना ने बताया कि उनकी टीम भी यह सब देखकर हैरान थी. उन्हें आयोजकों के लिए बुरा लग रहा था. उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें नहीं पता कि दलेर मेहंदी के मैनेजमेंट या परिवार को उनकी किसी परेशानी के बारे में जानकारी थी या नहीं.

'क्या चुप रहना सच में सम्मान था?'

सोना ने आगे लिखा, 'इसके बावजूद हममें से किसी ने कुछ नहीं कहा. न मेरी टीम ने और न मैंने. हम वहां खड़े रहे, असहज और दुखी थे, लेकिन चुप रहे. सम्मान की वजह से. लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या यह सच में सम्मान था? या फिर हमारी चुप्पी ऐसी चीज को बढ़ावा दे रही थी, जिस पर सवाल उठने चाहिए थे?'

'दर्शकों को भी ईमानदार परफॉर्मेंस का हक है'

सोना महापात्रा ने लिखा, 'दो बातें एक साथ सच हो सकती हैं. एक सीनियर कलाकार अपने जीवनभर के योगदान के लिए सम्मान, सहानुभूति और आभार का हकदार है. वहीं, दर्शकों को भी एक ईमानदार परफॉर्मेंस का हक है. अगर ऐसा संभव नहीं है, तो कम से कम उन्हें सच बताया जाना चाहिए. अगर कोई बीमार है, तो उसके साथ संवेदनशीलता बरतनी चाहिए और स्थिति को जिम्मेदारी से संभालना चाहिए. लेकिन ये स्वीकार नहीं किया जा सकता कि दर्शक और आयोजक बार-बार इसका खामियाजा भुगतें और कलाकार के आसपास मौजूद लोग इस ओर ध्यान ही न दें.'

'उम्र और शोहरत जवाबदेही से ऊपर नहीं'

सोना ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'मैं ये बात एक साथी कलाकार के तौर पर कह रही हूं और मुझे पता है कि इसके लिए मेरी आलोचना हो सकती है. सम्मान एकतरफा हक नहीं है, बल्कि ये दोनों तरफ से होना चाहिए. उम्र, विरासत और बड़ा नाम सम्मान के हकदार हैं, लेकिन ये चीजें हममें से किसी को भी अपनी पेशेवर जिम्मेदारी से छूट नहीं देतीं. उस शाम चुप रहने वालों में मैं भी शामिल थी. हम सभी को सोचना चाहिए कि क्या हमारे इरादे अच्छे होने के बावजूद चुप रहने से किसी को फायदा हुआ? मैं ये बात दुख के साथ कह रही हूं, किसी के प्रति बुरी भावना से नहीं. दलेर मेहंदी जी की शानदार विरासत के लिए मेरे मन में सच्चा सम्मान है. लेकिन क्या हमें अपने दर्शकों का भी सम्मान नहीं करना चाहिए?'

उत्तराखंड में क्या हुआ था?

ये विवाद रविवार को उत्तराखंड के नई टिहरी में आयोजित सिद्धपीठ मां कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले में दलेर मेहंदी की परफॉर्मेंस के दौरान शुरू हुआ. कार्यक्रम में मौजूद कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने स्टेज पर ही सिंगर को टोक दिया और उनके गाने पर सवाल उठाए.

मंत्री को वीडियो में ये कहते हुए सुना गया, 'आप बोल भी नहीं पा रहे हैं, तो गाएंगे कैसे? हमने आपको इसलिए बुलाया था, ताकि हमारे लोगों का मनोरंजन हो सके. आप हमारा मजाक बना रहे हैं. यह गलत है. यह बिल्कुल गलत है. आपका बड़ा नाम है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए. आपको इसलिए बुलाया गया था, क्योंकि आपका बड़ा नाम है.'

मीका सिंह और बादशाह समेत कई कलाकारों ने किया समर्थन

विवाद के बाद मीका सिंह, बादशाह, हर्षदीप कौर, शिल्पा शेट्टी, नील नितिन मुकेश और शान समेत कई कलाकार दलेर मेहंदी के समर्थन में सामने आए. वहीं, सुबोध उनियाल ने बाद में समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में दावा किया कि दलेर मेहंदी अपने गानों पर लिप-सिंक कर रहे थे.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 21 Oct 2026 12:50 PM (IST)
Tags :
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