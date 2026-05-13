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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'इंस्पेक्टर अविनाश' के कैरेक्टर को लेकर रणदीप हुड्डा ने किया रिएक्ट, बोले- जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी, तो रोल समझ ही नहीं आया था

'इंस्पेक्टर अविनाश' के कैरेक्टर को लेकर रणदीप हुड्डा ने किया रिएक्ट, बोले- जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी, तो रोल समझ ही नहीं आया था

Randeep Hooda News: रणदीप हुड्डा ने कहा कि असली इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा से मिलने के बाद उन्हें अपने किरदार को बेहतर तरीके से समझने और रियलिस्टिक के साथ निभाने में मदद मिली.

By : आईएएनएस | Edited By: अर्पित | Updated at : 13 May 2026 10:11 PM (IST)
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फिल्म और सीरीज में जब कोई किरदार किसी असली इंसान पर आधारित होता है, तो एक्टर के लिए उसे निभाना और भी चैलेंजिंग हो जाता है. इन दिनों 'इंस्पेक्टर अविनाश 2' सीरीज काफी चर्चाओं में है. इसमें एक्टर रणदीप हुड्डा पुलिस इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा के किरदार में हैं.

अपने किरदार को लेकर रणदीप हुड्डा ने कहा, 'जब मैंने पहली बार इस सीरीज की स्क्रिप्ट पढ़ी थी, तो रोल मुझे समझ नहीं आया था. पता ही नहीं चल पा रहा था कि इस किरदार को कैसे निभाना है. शुरुआत में उन्हें इस रोल की इमोशन और सोच समझने में दिक्कत हुई. लेकिन मेरी सोच तब पूरी तरह बदल गई, जब मेरी मुलाकात असली इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा से हुई. इस मुलाकात ने मेरे किरदार की पूरी तस्वीर साफ कर दी. मुझे समझ आ गया कि इस रोल को कैसे पर्दे पर उतारना है.'

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असली इंस्पेक्टर से मिलकर बदली 

रणदीप ने कहा, 'असली इंस्पेक्टर से मिलने के बाद मुझे उनके पर्सनालिटी को करीब से जानने का मौका मिला. मैंने उनके बोलने का तरीका, लोगों से बातचीत करने का अंदाज, उनकी सोच और हालातों से निपटने का तरीका ध्यान से देखा. इन सभी बातों ने मुझे ये समझने में मदद की कि एक पुलिस अधिकारी की जिंदगी में कितना दबाव और संघर्ष होता है. इसी एक्सपीरियंस ने मेरे एक्टिंग को और ज्यादा रियलिस्टिक बना दिया.'

शूटिंग के दौरान भी साथ रहे इंस्पेक्टर अविनाश

उन्होंने आगे कहा, 'इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा शूटिंग के दौरान भी इस प्रोजेक्ट से जुड़े रहे. वे कई बार लखनऊ और मुंबई के सेट पर कई बार आए और शूटिंग की प्रोसेस को करीब से देखा. इस दौरान हमारे बीच लगातार बातचीत होती रहती थी, जिससे मुझे किरदार को और गहराई से समझने में मदद मिली. मैं अक्सर उनके साथ समय बिताता था और उनके व्यवहार को बिना किसी एक्टिंग के, रियलिस्टिक रूप में समझने की कोशिश करता था.'

परिवार और दोस्तों ने की एक्टिंग की तारीफ

रणदीप हुड्डा ने कहा, 'असली इंस्पेक्टर के परिवार और दोस्तों ने कई बार मुझको बताया कि उन्हें मेरा एक्टिंग इतना सटीक लगा कि कई बार ये पहचानना मुश्किल हो जाता था कि असली इंस्पेक्टर कौन है. ये मेरे लिए एक बड़ी सम्मान की बात है.'

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असली जिंदगी को समझना भी है जरूरी

एक्टर ने कहा, 'अगर मुझे असली इंस्पेक्टर के एक्सपीरियंस, उनकी कहानियां और उनका गाइडेंस नहीं मिलता, तो इस किरदार में इतनी गहराई लाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है. किसी भी रियल लाइफ कैरेक्टर को निभाने के लिए सिर्फ स्क्रिप्ट काफी नहीं होती बल्कि उस इंसान की असल जिंदगी को समझना भी उतना ही जरूरी होता है.'

बता दें कि 'इंस्पेक्टर अविनाश' का दूसरा सीजन 15 मई 2026 को जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगा.

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Published at : 13 May 2026 10:11 PM (IST)
Tags :
Randeep Hooda Avinash Mishra Inspector Avinash 2
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