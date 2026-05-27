जेआरडी टाटा के किरदार में नजर आएंगे नसीरुद्दीन शाह, एक्टर ने कही ये बात

नसीरुद्दीन शाह की नई वेब सीरीज 'मेड इन इंडिया- ए टाइटन स्टोरी' जल्द रिलीज होने वाली है, जिसे लेकर दर्शकों के बीच अच्छी खासी चर्चा बनी हुई है. ये सीरीज एक मशहूर भारतीय ब्रांड की शुरुआत से लेकर उसकी बड़ी पहचान बनने तक का सफर दिखाएगी. खास बात ये है कि इसमें सिर्फ सफलता नहीं, बल्कि उसके पीछे जुड़े लोगों की मेहनत, भरोसा और बड़े सपनों की झलक भी देखने को मिलेगी. आइए जानते हैं इस सीरीज में कौन-कौन से कलाकार नजर आने वाले हैं.

जेआरडी टाटा के किरदार में नजर आएंगे नसीरुद्दीन शाह

भारतीय सिनेमा में कई बार ऐसी कहानियां देखने को मिलती हैं, जो मनोरंजन के साथ-साथ लोगों को इंस्पायर भी कर देती हैं. इन दिनों एक नई वेब सीरीज 'मेड इन इंडिया- ए टाइटन स्टोरी' चर्चा में है, जो भारत के सबसे मशहूर और भरोसेमंद ब्रांड्स में से एक 'टाइटन' की इंस्पिरेशन कहानी दिखाने जा रही है. इस सीरीज में दिग्गज एक्टर नसीरुद्दीन शाह देश के मशहूर उद्योगपति जेआरडी टाटा का किरदार निभाते नजर आएंगे.

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ट्रेलर में दिखी एक सपने की शुरुआत

हाल ही में सीरीज का ट्रेलर जारी किया गया. इस दौरान नसीरुद्दीन शाह ने शो और अपने किरदार को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि जेआरडी टाटा की सबसे खास बात उनका शांत आत्मविश्वास था, जिससे वो लोगों को बड़े सपने देखने के लिए इंस्पायर करते थे.

मंगलवार को रिलीज हुए ट्रेलर की शुरुआत एक भारतीय घड़ी ब्रांड बनाने के विचार से होती है और धीरे-धीरे एक बड़े और सफल ब्रांड बनने तक पहुंचती है. ये सीरीज लेखक विनय कामथ की चर्चित किताब 'टाइटन - इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल कंज्यूमर ब्रांड' पर आधारित है. सीरीज दिखाती है कि किस तरह एक सपना और उस पर किया गया भरोसा इतिहास बदल सकता है.

इन कलाकारों की भी दिखेगी अहम किरदार

इस सीरीज में जहां नसीरुद्दीन शाह जेआरडी टाटा की किरदार निभा रहे हैं, वहीं जिम सर्भ मशहूर बिजनेसमैन जेरक्सेस देसाई के किरदार में नजर आएंगे. इसके अलावा वैभव तत्ववादी, नमिता दुबे, लक्षवीर सरन और कावेरी सेठ भी अहम किरदारों में दिखाई देंगे.

नसीरुद्दीन शाह ने कही दिल की बात

नसीरुद्दीन शाह ने सीरीज के बारे में बात करते हुए कहा, 'मुझे जेआरडी टाटा का व्यक्तित्व बेहद खास लगा. वो ऐसे इंसान थे जो लोगों की काबिलियत को समझते थे और उन्हें आगे बढ़ने का मौका देते थे. आज के समय में ऐसा विश्वास और धैर्य बहुत कम देखने को मिलता है. जेआरडी टाटा लोगों को ये एहसास दिलाते थे कि वो अपनी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा कर सकते हैं.'

नसीरुद्दीन शाह ने आगे कहा, ''मेड इन इंडिया- ए टाइटन स्टोरी' सिर्फ एक कंपनी या ब्रांड की कहानी नहीं है. ये इंसानी भरोसे, मेहनत और साहस की कहानी है. कई बार लोग किसी नए विचार पर भरोसा करने से डरते हैं, क्योंकि उस समय सफलता दिखाई नहीं देती, लेकिन ये कहानी दिखाती है कि अगर किसी विचार पर विश्वास किया जाए और मेहनत जारी रखी जाए तो वो बड़ी सफलता में बदल सकता है. जेआरडी टाटा का किरदार निभाना मेरे लिए बेहद संतोष देने वाला अनुभव रहा.'

जिम सर्भ ने भी शेयर किया एक्सपीरिएंस

वहीं, एक्टर जिम सर्भ ने भी अपने किरदार और सीरीज को लेकर अपनी राय शेयर की. उन्होंने कहा, 'जेरक्सेस देसाई ऐसे इंसान थे, जो परंपराओं से हटकर सोचने की हिम्मत रखते थे. वो उन चीजों की कल्पना करते थे, जिनके बारे में उस समय शायद कोई सोच भी नहीं सकता था. मुझे इस शो की सबसे खास बात ये लगी कि ये सिर्फ बिजनेस और सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि ये इंसानी इमोशंस और संघर्षों को भी बहुत खूबसूरती से दिखाती है.'

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जिम सर्भ ने कहा, 'ये कहानी धैर्य, मेहनत और अपने सपनों पर भरोसा रखने की ताकत को दिखाती है. इस तरह की इंस्पिरेशनल और कई परतों वाली कहानी का हिस्सा बनना मेरे लिए बेहद खास एक्सपीरिएंस रहा. मुझे उम्मीद है कि दर्शक भी इस कहानी से खुद को जोड़ पाएंगे.'

सीरीज को करण व्यास ने लिखा है और इसका निर्देशन रॉबी ग्रेवाल ने किया है. इसे ऑलमाइटी मोशन पिक्टर्स ने प्रोड्यूस किया है. यह 3 जून 2026 से अमेजन एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम होगी.