अक्षय कुमार की पिछली कई फिल्में लगातार फ्लॉप रहीं. लेकिन इस साल एक्टर को एक अदद हिट मिल गई है. दरअसल अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' बॉक्स ऑफिस पर सफल रही है. एक्टर की पिछली बड़ी फिल्मों की तुलना में कम बजट होने के बावजूद, यह हॉरर-कॉमेडी फिल्म दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर आसानी से मुनाफा कमाने में कामयाब रही.

इस बीच इसने पिछले 8 सालों में आमिर खान की एकमात्र सफल फिल्म के लाइफटाइम कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है.

26 दिनों में 'भूत बंगला' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कितन रहा?

अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी सालों बाद साथ आईं और इन्होंने अपनी हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' से दर्शकों को एक बार फिर एंटरटेन किया. इसी के साथ इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर डाली है. वहीं अब ये रिलीज के पांचवें हफ्ते में है और इसने कोई मोई के आंकड़ों के मुताबिक रिलीज के पांचवें मंगलवार, यानी 26वें दिन 1.6 करोड़ रुपये कमाए. 25वें दिन के 1.35 करोड़ रुपये के मुकाबले इसमें 18.51% की वृद्धि हुई, जिसका कारण टिकटों पर मिली छूट (ब्लॉकबस्टर मंगलवार ऑफर) रही. इसी के साथ कुल मिलाकर, फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 178.66 करोड़ रुपये की नेट कमाई कर ली है. वहीं इसका ग्रॉस कलेक्शन 210.81 करोड़ रुपये है.

वहीं ओवरसीज में फिल्म का 26 दिनोंल का कुल कलेक्शन 57 करोड़ रुपये हैय भारतीय और विदेशी कमाई को मिलाकर, 'भूत बंगला' ने रिलीज के 26 दिनों में ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 267.81 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.

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‘भूत बंगला’ ने आमिर खान की फिल्म को दी मात

267.81 करोड़ रुपये के वर्ल्डवाइड कलेक्शन के साथ, ‘भूत बंगला’ ने आसानी से 2025 में रिलीज़ हुई आमिर खान की फिल्म 'सितारे ज़मीन पर' (266.06 करोड़ रुपये) के लाइफटाइम कलेक्शन को पार कर लिया है. गौरतलब है कि ये पिछले 8 सालों में आमिर खान की एकमात्र सफल फिल्म है, क्योंकि 'सितारे ज़मीन पर' से पहले आमिर की आखिरी सफल फिल्म 'सुपरस्टार' (2017) थी. अब बहुत जल्द, अक्षय कुमार स्टारर फिल्म सलमान खान की 'रेस 3' (270.76 करोड़ रुपये) को भी पीछे छोड़ देगी.

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'भूत बंगला' के बारे में

'भूत बंगला' में अक्षय कुमार ने लीड रोल प्ले किया है. वहीं अन्य कलाकारों में परेश रावल, जिस्सू सेनगुप्ता, राजपाल यादव, तब्बू और वामिका गब्बी शामिल हैं. इस हॉरर कॉमेडी का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया है, जो अक्षय कुमार के साथ 15 साल बाद उनका रीयूनियर है. इस जोड़ी की आखिरी फिल्म 'खट्टा मीठा' (2010)थी. इसी के साथ ये भी बता देंकि 'भूत बंगला' 120 करोड़ रुपये के बजट में बनी है और अक्षय कुमार, शोभा कपूर और एकता कपूर ने केप ऑफ गुड फिल्म्स और बालाजी मोशन पिक्चर्स के बैनर तले इसका निर्माण किया गयाहै.