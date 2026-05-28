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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'कर्तव्य' के 14 साल के युधवीर अहलावत ने ऐश्वर्या राय समेत इन बड़े सितारों को पछाड़ा, IMDb इंडिया पर बने नंबर 1

'कर्तव्य' के 14 साल के युधवीर अहलावत ने ऐश्वर्या राय समेत इन बड़े सितारों को पछाड़ा, IMDb इंडिया पर बने नंबर 1

Yudhvir Ahlawat: 'कर्तव्य' में अपनी एक्टिंग से युधवीर अहलावत इंटरनेट सेंसेशन बने हुए हैं. IMDb इंडिया की नई लिस्ट में युधवीर ने ऐश्वर्या राय बच्चन और विजय जैसे सितारों को पीछे छोड़ दिया हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 28 May 2026 07:32 PM (IST)
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इन दिनों सोशल मीडिया और इंटरनेट पर एक्टर युधवीर अहलावत की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है. हाल ही में रिलीज हुई नेटफ्लिक्स फिल्म 'कर्तव्य' से उन्होंने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. फिल्म में उनकी दमदार एक्टिंग को दर्शकों और फिल्म समीक्षकों से शानदार प्रतिक्रिया मिली. यही वजह है कि इस हफ्ते आईएमडीबी इंडिया की पॉपुलैरिटी लिस्ट में युधवीर नंबर 1 पर पहुंच गए हैं.

कैसी है फिल्म की कहानी?

युधवीर हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म 'कर्तव्य' में नजर आए हैं. इस फिल्म में बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान लीड रोल में हैं. फिल्म की कहानी एक 14 साल के लड़के के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक खतरनाक अपराध और सुपारी किलिंग के मामले में फंस जाता है. इस लड़के का किरदार युधवीर ने निभाया है. वहीं सैफ अली खान एक पुलिस अधिकारी के रोल में दिखाई देते हैं, जो उसे बचाने की कोशिश करता है. ये फिल्म 15 मई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी. रिलीज के बाद से ही दर्शकों ने युधवीर की एक्टिंग की जमकर तारीफ की.

 
 
 
 
 
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इन सितारों को छोड़ा पीछे

फिल्म की सफलता के बाद युधवीर अब IMDb India की नई रैंकिंग में सबसे ऊपर पहुंच गए हैं. ये लिस्ट दुनियाभर के सेलिब्रिटी के बारे में बताया है, जिसे लोग सबसे ज्यादा देखते हैं. IMDb के मुताबिक, हर महीने करीब 25 करोड़ लोग इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं. इस बार ऐश्वर्या राय बच्चन अपने कान्स फिल्म फेस्टिवल लुक्स की वजह से चर्चा में थीं और एक्टर विजय अपनी राजनीतिक खबरों को लेकर बने हुए थे. इसके बावजूद युधवीर अहलावत ने नंबर 1 की पोजिशन हासिल कर ली हैं.

युधवीर का करियर

बता दें कि युधवीर अहलावत हरियाणा से हैं और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2019 में फिल्म 'सांढ की आंख' से की थी. इसके बाद वो 'लव हॉस्टल' और वेब सीरीज 'Co-Ed' जैसे प्रोजेक्ट्स में भी नजर आए. हालांकि उन्हें असली पहचान 'कर्तव्य' से मिली है. आज सोशल मीडिया पर लोग उनकी मेहनत और एक्टिंग की तारीफ कर रहे हैं. 

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Published at : 28 May 2026 07:32 PM (IST)
Tags :
Yudhvir Ahlawat IMDb India
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