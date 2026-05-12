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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सPBKS vs DC: आईपीएल के मैच में ऐसा क्या हुआ कि रणदीप हुड्डा बोले- ‘मेरी जॉब खतरे में है

PBKS vs DC: आईपीएल के मैच में ऐसा क्या हुआ कि रणदीप हुड्डा बोले- ‘मेरी जॉब खतरे में है

PBKS vs DC मैच के दौरान रणदीप हुड्डा ने मजाकिया अंदाज में कहा कि क्रिकेटर्स अब एक्टर्स जैसे हो गए हैं. उनकी फिटनेस और कैमरा प्रेजेंस देखकर उन्हें अपनी जॉब खतरे में लग रही है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 12 May 2026 11:56 AM (IST)
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IPL 2026 सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इस टूर्नामेंट के दौरान मनोरंजन और खेल की दुनिया का अनोखा मेल भी देखने को मिल रहा है. पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए हाईस्कोरिंग मुकाबले के दौरान बॉलीवुड अभिनेता रणदीप हुड्डा स्टार स्पोर्ट्स के स्टूडियो पहुंचे. यहां उन्होंने अपनी आने वाली वेब सीरीज ‘इंस्पेक्टर अविनाश’ के दूसरे सीजन का प्रमोशन किया, लेकिन बातचीत के दौरान उन्होंने ऐसा बयान दिया जिसने सभी का ध्यान खींच लिया.

क्रिकेटर्स को देखकर क्यों डर गए रणदीप हुड्डा?

स्टूडियो में रणदीप हुड्डा के साथ पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान और मोहम्मद कैफ भी मौजूद थे. चर्चा IPL 2026 में खिलाड़ियों की फिटनेस और फील्डिंग पर हो रही थी. इसी दौरान रणदीप ने मोहम्मद कैफ से सवाल पूछा कि आखिर इस सीजन इतने ज्यादा कैच क्यों छूट रहे हैं.

इस सवाल का जवाब देते हुए कैफ ने कहा कि बल्लेबाजी और गेंदबाजी के मुकाबले फील्डिंग में लगातार एक जैसी ऊर्जा बनाए रखना मुश्किल होता है. कई बार खिलाड़ियों की इंटेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से आसान कैच भी छूट जाते हैं.

कैफ का जवाब सुनने के बाद रणदीप हुड्डा ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अब क्रिकेटर्स और एक्टर्स के बीच ज्यादा फर्क नहीं बचा है. उन्होंने कहा कि आज के खिलाड़ी कैमरे के सामने बेहद कॉन्फिडेंट नजर आते हैं और उन्हें अच्छे से पता होता है कि किस कैमरे की तरफ कब देखना है. रणदीप ने हंसते हुए कहा कि ऐसे में उन्हें अपनी जॉब खतरे में लगने लगी है.

PBKS vs DC मैच में भी दिखी खराब फील्डिंग

दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच खेले गए मुकाबले में भी फील्डिंग बड़ी चर्चा का विषय रही. पंजाब की टीम ने मैच के दौरान दो अहम कैच छोड़े, जिसका नुकसान उन्हें हार के रूप में भुगतना पड़ा.

दिल्ली की पारी के दौरान पहले अर्शदीप सिंह ने ट्रिस्टन स्टब्स का कैच छोड़ा, जबकि बाद में शेडगे अक्षर पटेल का आसान मौका पकड़ने में नाकाम रहे. दोनों बल्लेबाजों ने इन मौकों का फायदा उठाया और दिल्ली को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया.

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दिल्ली कैपिटल्स ने दर्ज की शानदार जीत

मैच की बात करें तो पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 210 रन बनाए. जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए लक्ष्य को एक ओवर बाकी रहते हासिल कर लिया.

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दिल्ली की जीत में कप्तान अक्षर पटेल और डेविड मिलर की शानदार पारियों ने अहम भूमिका निभाई. इस जीत के साथ दिल्ली ने टूर्नामेंट में अपनी स्थिति मजबूत कर ली, जबकि पंजाब को खराब फील्डिंग की कीमत चुकानी पड़ी.

Published at : 12 May 2026 11:56 AM (IST)
Tags :
Delhi Capitals Randeep Hooda PBKS Vs DC IPL 2026 PUNJAB KINGS Cricket Fitness
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