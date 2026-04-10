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Randeep Hooda ने दिखाया बेटी का चेहरा, रिवील किया नाम, जानिए क्या है मतलब

Randeep Hooda Daughter Name: रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम ने अपनी बेटी का नाम न्योमिका हुड्डा रखा है. आइए उनकी बेटी के नाम का मतलब बताते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 10 Apr 2026 12:05 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा और उनकी पत्नी लिन लैशराम इस समय न्यू पेरेंटिंग फेज को एंजॉय कर रहे हैं. लिन लैशराम ने ठीक 1 महीने पहले यानी 10 मार्च को एक प्यारी सी नन्ही परी को जन्म दिया था, जिसके बाद से ही रणदीप के परिवार में जश्न का माहौल है. रणदीप और लिन की बेटी एक महीने की हो चुकी है. ऐसे में एक्टर ने फैंस को अपनी बेटी का चेहरा दिखाया है. इसके साथ उन्होंने अपनी लाडली का नाम भी रिवील कर दिया है. 

न्योमिका है रणदीप हुड्डा की बेटी का नाम
रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम ने अपनी बेटी का नाम न्योमिका हुड्डा रखा है. एक्टर ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें लैशराम अपनी लाडली को सिने से लगाए निहारती हुई नजर आ रही हैं. इस पोस्ट में दोनों अपनी बेटी का नाम ले रहे हैं. दूसरी फोटो में लिन लैशराम हंसते हुए न्योमिका को देख रही हैं. उन्होंने उसे गोद में उठाया हुआ है.

 
 
 
 
 
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क्या है न्योमिका का मतलब?
रणदीप ने पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'हमारी दुनिया का एक नया केंद्र. न्योमिका हुड्डा.' रणदीप ने बताया कि न्योमिका का मतलब है- भगवान की कृपा, स्वतंत्रता और आसमान की तरह असीम.

रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम ने 2023 में की थी शादी
रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम ने साल 2023 में शादी की थी. उन्होंने मणिपुर के इंफाल में पारंपरिक मैतेई रीति-रिवाज से शादी रचाई. उनकी शादी रिवाजों के वजह से भी काफी सुर्खियों में रही थी. इस कपल की वेडिंग फोटोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं.

रणदीप हुड्डा की अपकमिंग फिल्म
रणदीप के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो जल्द ही फिल्म 'मैचबॉक्स: द मूवी' में नजर आएंगे, जिसकी शूटिंग पहले ही पूरी हो चुकी है. इस फिल्म में जॉन सीना, जेसिका बील, सैम रिचर्डसन और तेयोना पैरिस जैसे एक्टर्स भी नजर आएंगे. ये फिल्म 9 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. 

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Published at : 10 Apr 2026 12:05 PM (IST)
Tags :
Randeep Hooda Lin Laishram Randeep Hooda Daughter
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