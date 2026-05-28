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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडFriday OTT & Theatre Release: मई के आखिरी फ्राइडे थिएटर से ओटीटी पर धुआंधार एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रही ये जबरदस्त 13 फिल्में-सीरीज

Friday OTT & Theatre Release: मई के आखिरी फ्राइडे थिएटर से ओटीटी पर धुआंधार एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रही ये जबरदस्त 13 फिल्में-सीरीज

Friday OTT & Theatre Release 29Th May: इस फ्राइडे को ओटीटी से थिएटर तक तमाम नई फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं जो आपको फुल एंटरेटन करेंगी. यहां पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं.

By : निशा शर्मा | Updated at : 28 May 2026 12:46 PM (IST)
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 मई महीने का आखिरी फ्राइडे ओटीटी लवर्स और सिनेमा लवर्स के लिए धमाकेदार होने वाला है. दरअसल 29 मई को थिएटर से ओटीटी तक कई नई फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं जो आपको फुल एंटरटेन करेंगीं. यानी वीकेंड पर आपके ऑप्शन लिस्ट में काफी कुछ रहने वाला है. चलिए यहां फ्राइडे को डिजिटल प्लेटफ़र्म और थिएटर में दस्तक दे रहीं सभी फिल्मों और सीरीज की पूरी लिस्ट जान लेते हैं.

फ्राइडे 29 मई को ओटीटी पर रिलीज होंगी ये 7 फिल्में-सीरीज

कजिन्स एंड कल्याणम्स
कजिन्स एंड कल्याणम्स एक ह्यूमर से भीरी ड्रामा सीरीज़ है जो छह कजिन भाई-बहनों की जिंदगी के सफर और फैमिली बॉन्ड पर बेस्ड है. इसका पहला एपिसोड 29 मई से जियो ह़ट स्टार पर प्रीमियर होगा. इस शो में 60 एपिसोड हैं, जिनमें से चार एपिसोड हर शुक्रवार को टेलीकास्ट होंगे.

द फोर सीजन्स 2
आठ एपिसोड की ये सीरीज1981 में बनी एलन एल्डा की फिल्म 'द फोर सीजन्स' का एडेप्टेशन हैं. सभी दोस्त चार नए सीजनल गेट टू गेदर के लिए फिर से मिलते हैं, जहां वे एक पर्सनल लॉस से उबरने और अधेड़ उम्र के पछतावे और नए सिरे से लाइफ को एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं. नए सीज़न का प्रीमियर 28 मई से नेटफ्लिक्स पर हो गया है.

मर्डर माइंडफुली 2
आठ एपिसोड की इस जर्मन डार्क कॉमेडी सीरीज़ में टॉम शिलिंग ब्योर्न डिमेल का किरदार निभा रहे हैं, जो एक माफिया वकील है और तनाव भरी ज़िंदगी और आपराधिक गतिविधियों को संभालने के लिए माइंडफुलनेस की अनकंवेनशल टीचिंज का इस्तेमाल करता है. नए एपिसोड 28 मई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने शुरू हो गए हैं.

राफा: सीज़न 1
राफा एक चार-भाग वाली डॉक्यूमेंट्री सीरीज है जो टेनिस के दिग्गज राफेल नडाल के करियर के फाइनल चैप्टर की इंटीमेट झलक पेश करती है. ऑस्कर-नॉमिनेटेड फिल्म मेकर ज़ैक हाइनज़रलिंग द्वारा निर्देशित यह फिल्म 22 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन के कोर्ट के अंदर और बाहर के शानदार सफर को दिखाती है. इसका प्रीमियर 29 मई से नेटिफ्लिक्स पर शुरू होगा.

ब्राज़ील '70: द थर्ड स्टार
1970 में, पेले, जारज़िन्हो और कार्लोस अल्बर्टो जैसे फुटबॉल दिग्गजों सहित ब्राज़ील की राष्ट्रीय टीम ने मैदान में उतरकर विश्व कप में ब्राज़ील को जीत दिलाने की मुहिम को लीड किया था. ये सीरीज 29 मई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.

कैलाबास कॉन्फिडेंशियल
साउथ कैलिफोर्निया के बैकड्रॉप पर बेस्ड  कैलाबास कॉन्फिडेंशियल एक आठ-भाग वाली रियलिटी सीरीज़ है जो अमीर दोस्तों, एक्स लवर्स और पुराने कंप्टीटर के एक समूह की कहानी बताती है, जो कॉलेज के बाद अपने होमटाउन में फिर से मिलते हैं. फिर से इनके पुराने सीक्रेट खुलते हैं और काफी उथल—पुथल मच जाती है. इसे 29 मई, फ्राइडे से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं.

29 मई शुक्रवार को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्में

श्री बाबा नीब करोली महाराज
श्री बाबा नीब करोली महाराज 29 मई, 2026 को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. यह फिल्म लक्ष्मण नारायण शर्मा की स्प्रिचुअल जर्नी को दिखाती है, जिसमें वे पूज्य संत नीम करोली बाबा के रूप में ट्रांसफॉर्म होते हैं और आइकॉनिक कैंची धाम आश्रम की स्थापना करते हैं. सुबोध भावे ने महाराज-जी की भूमिका निभाई है, जबकि मोहित जी गुप्ता ने उनके युवा का रोल किया है. सपोर्टिंग कलाकारों में हितेन तेजवानी, स्मिता तांबे, हेमंत पांडे, राजेश शर्मा और मिलिंद गुनाजी शामिल हैं. शरद सिंह ठाकुर ने इस फिल्म का निर्देशन किया है.

द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो
द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो - एलियंस का आगमन एक एंटरटेनिंग फैमिली फिल्म है जो 29 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है, मनीष सैनी द्वारा निर्देशित, यह कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो एक रहस्य के कारण जगह-जगह भटकता रहता है. बाद में उसे पता चलता है कि उसके दादा, जिनका किरदार जैकी श्रॉफ ने निभाया है, के पास स्पेशल सुपर पावर हैं. जब एलियंस पृथ्वी पर हमला करते हैं, तो दादा को अपनी शक्तियों का उपयोग करके सभी को बचाना पड़ता है. फिल्म में कॉमेडी, इमोशंस और दादा-पोते के बीच का प्यारा रिश्ता बेहतरीन ढंग से दिखाया गया है. इसमें प्रतीक बब्बर और भाग्यश्री भी मुख्य भूमिका में हैं.

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रजनी की बारात
रजनी की बारात एक हिंदी कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन आदित्य अमन ने किया है और इसमें उल्का गुप्ता मुख्य भूमिका में हैं. बिहार के दरभंगा में फिल्माई गई यह फिल्म रजनी की कहानी है, जो एक कॉलेज टीचर है और अपने बॉयफ्रेंड के पिता द्वारा उनकी शादी का विरोध किए जाने पर सामाजिक नियमों को चुनौती देती है. फिल्म में कनिष्क विजय, अश्वथ भट्ट, सुनीता राजवार और ज़रीना वहाब भी हैं. फिल्म का निर्माण तनाया अडारकर प्रभु और तेज एच. अडारकर ने किया है. ये फिल्म भी 29 मई शुक्रवार को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है. 

नव्या गुंजारा
ये एक हिंदी भाषा की साइकोलॉजी फैंटेसी क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जो 29 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. अमित दीक्षित द्वारा निर्देशित और रोहित एस. यादव द्वारा लिखित यह फिल्म पुलिस अधिकारी कृष्णन श्रीनिवासन की कहानी है, जो सिलसिलेवार हत्याओं की जांच करते हैं, फिल्म में जितेंद्र बोहरा, तुषार कावले, जेसिका यादव, क्षितिज पवार और कई अन्य कलाकार शामिल हैं.

इनके अलावा थिएटर में ईशा सिंह की साइकोलॉजिकल एक्शन थ्रिलर ऑब्सेस, म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म जीना दिल से और स्पोर्स्ट ड्रामा कृष्णा और चिट्ठी भी रिलीज हो रही हैं. यानी थिएटर से ओटीटी तक  कई फिल्में-सीरीज आपके एंटरटेनमेंट के लिए मौजूद हैं जिन्हें आप वीकेंड पर बिंच वॉच कर सकते हैं.

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Published at : 28 May 2026 12:02 PM (IST)
Tags :
The Great Grand Superhero Friday OTT & Theatre Release Rajni Ki Barat Obsess Murder Mindfully Season 2
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