नेटफ्लिक्स पर इन दिनों एक के बाद एक फिल्में रिलीज होते ही धमाका मचा रही हैं और इसी कड़ी में 1 घंटे 23 मिनट की एक सर्वाइवल थ्रिलर ने आते ही ग्लोबल लेवल पर तहलका मचा दिया है. सिर्फ कुछ ही दिनों में इस फिल्म ने टॉप 10 ट्रेडिंग में अपनी जगह बना ली है. आइए जानते हैं कौन सी है ये फिल्म?

नेटफ्लिक्स पर रिलीज होते ही छाई ये फिल्म

दरअसल हम बात कर रहे हैं फिल्म 'थ्रैश' की. जिनसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज होते ही धमाल मचा दिया है. फिल्म 10 अप्रैल को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है और टॉप 10 की ट्रेडिंग लिस्ट में नंबर 1 पर है.

फिल्म को दर्शकों से काफी शानदार रिस्पॉन्स मिला है. सिर्फ कुछ ही दिनों में इस फिल्म ने 37.7 मिलियन व्यूज़ हासिल कर लिए हैं और 93 देशों में ट्रेंड कर रही है. फिल्म 'थ्रैश' की आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को आईएमडीबी पर 10 में से 5.2 की रेटिंग मिली है.

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बता दें, ये एक अमेरिकी सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है, जिसे टॉमी विर्कोला ने लिखा और निर्देशित किया है. इसमें फीबी डायनेवर, व्हिटनी पीक और जिमन हौंसौ मुख्य भूमिकाओं में हैं.

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फिल्म की कहानी

साउथ कैरोलिना के एनिले शहर की है, जहां 'हेनरी' नाम का एक बेहद शक्तिशाली (Category 5) तूफान आता है. इस तूफान के कारण शहर के तटबंध (levees) टूट जाते हैं और पूरा शहर देखते ही देखते पानी में डूब जाता है.

बाढ़ के पानी के साथ समुद्र की खतरनाक बुल शार्क (Bull Sharks) भी घरों में घुस जाती हैं. जिससे लोगों को और भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. फंसे हुए लोगों को न केवल बढ़ते पानी से बचना है, बल्कि इन खून के प्यासे शिकारियों से भी खुद को बचाना है.