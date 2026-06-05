ओटीटी पर धमाकेदार है ये फ्राइडे, रिलीज हुई 'धुरंधर 2' से 'गुल्लक 5' तक 10 नई फिल्में-सीरीज

ओटीटी लवर्स के लिए फ्राइडे, 5 जून काफी खास बन गया है.दरअस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म कॉमेडी, थ्रिलर, फैमिली ड्रामा और डॉक्यूमेंट्री फिल्मों की बाढ़ आ गई है. जहां माधुरी दीक्षित डार्क कॉमेडी में कमबैक कर रही हैं तो वहीं मिश्रा परिवार एक बार फिर स्क्रीन पर लौट आया है. वहीं करिश्मा कपूर ने भी अपनी मच अवेटेज ओटीटी वापसी की है. यानी ये वीकेंड बिंज-वॉचर्स के लिए सबसे बिजी रहने वाला है. चलिए यहां फ्राइडे को ओटीटी पर रिलीज हुई सभी फिल्मों और सीरीज की पूरी लिस्ट जान लेटे हैं ताकि आप इस गर्मी में घर बैठे ही वीकेंड का लुत्फ उठा सकें.

धुरंधर: द रिवेंज

सिनेमाघरों में अपनी रिलीज़ पूरी करने के बाद ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर: द रिवेंज' ने ओटीटी पर अपना मच अवेटेड डेब्यू कर लिया है. इसका डिजिटल प्रीमियर 4 जून को शाम 7 बजे जियो हॉटस्टार पर हुआ था. वहीं 5 जून से ये रेग्यूलर सब्सक्राइबर्स के लिए अवेलेबल है. बॉलीवुड़ की सबसे बड़ी इस फिल्म में रणवीर सिंह ने लीड रोल प्ले किया है. अन्य कलाकारों में संजय़ दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और राकेश बेदी सहित कई स्टार्स शामिल हैं.





मां बहन

सुरेश त्रिवेनी द्वारा निर्देशित 'मां बहन' में माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी धरना दुर्गा ने लीड रोल प्ल किया है. ये फिल्म एक मां और उसकी दो बेटियों के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनकी उलझी हुई जिंदगी में तब उथल-पुथल मच जाती है जब उनके घर में एक लाश मिलती है. इस डार्क कॉमेडी में रवि किशन, गीतांजलि कुलकर्णी, अरुणोदय सिंह और शार्दुल भारद्वाज भी सपोर्टिंग रोल में हैं.ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर 4 जून से स्ट्रीम हो गई है.





गुल्लक 5

टीवीएफ की पॉपुलर सीरीज़ गुल्लक 5 मिश्रा परिवार की कहानी में एक नया चैप्टर लेकर लौटी है. मिश्रा निवास में बदलाव की आहट के बीच, शांति का भाई पिंकी मिलने आता है, जिससे घर का माहौल बदल जाता है. सीरीज में जमील खान, गीतांजलि कुलकर्णी और हर्ष मयार ने अपनी-अपनी भूमिकाओं में वापसी की है. वहीं अनंत जोशी अन्नू मिश्रा के किरदार में नज़र आएंगे. इसे सोनी लिव पर 5 जून, शुक्रवार यानी आज से स्ट्रीम कर सकते हैं.





'ब्राउन

'ब्राउन' से करिश्मा कपूर ने एक्टिंग में कमबैक किया है. यह क्राइम थ्रिलर कोलकाता में सेट है और अभेक बरुआ के उपन्यास 'सिटी ऑफ़ डेथ' पर बेस्ट है. करिश्मा कपूर पुलिस अधिकारी रीता ब्राउन की भूमिका निभा रही हैं, जो अपने डिप्टी (सूर्य शर्मा द्वारा स्टारर) के साथ मिलकर एक पावरफुल फैमिली की युवती की क्रूर हत्या को सुलझाने की कोशिश करती हैं. अभिनय देव द्वारा निर्देशित यह सीरीज़ एक रहस्यमय और रोमांचक कहानी पेश करने के लिए तैयार है. इसे जी5 पर 5 जून यानी आज से स्ट्रीम कर सकते हैं.





‘पैट्रियट’

मलयालम सिनेमा के दो सबसे बड़े नाम, ममूटी और मोहनलाल, जासूसी थ्रिलर 'पैट्रियट' में एक साथ नज़र आएंगे. खुफिया अभियानों और राष्ट्रीय सुरक्षा की दुनिया पर आधारित यह फिल्म एक्शन, सस्पेंस और जासूसी का जबकदस्त ब्लेंड हैं. इसे 5 जून से जी5 पर स्ट्रीम हो गई है.





'ऑफिस रोमांस'

ओल पार्कर द्वारा निर्देशित इस रोमांटिक कॉमेडी में जेनिफर लोपेज़ एक सीईओ की भूमिका में हैं, जिन्हें अपनी कंपनी के वकील (ब्रेट गोल्डस्टीन द्वारा स्टारर) से प्यार हो जाता है. दोनों अपने रिलेशनशिप को प्रोफेशनल बनाए रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वर्कप्लेस के अंदर और बाहर दोनों जगह उनकी केमिस्ट्री बेकाबू हो जाती है.ये नेटफ्लिक्स पर 5 जून, फ्राइडे से स्ट्रीम होना शुरू हो गई है.





केप फियर

मार्टिन स्कोर्सेसी और स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्मित 'केप फियर' के नए एडेप्टेशन में जेवियर बार्डेम मैक्स कैडी की भूमिका में हैं, जो जेल से छूटा हुआ कैदी है और वह उसे जेल भेजने वाले वकील कपल से बदला लेना चाहता है. निक एंटोस्का द्वारा क्रिएट इस लीमिटेड सीरीज में पैट्रिक विल्सन और एमी एडम्स टॉम और अन्ना बॉडेन की भूमिकाओं में हैं. इसे एप्पल टीवी+ पर 5 जून, फ्राइडे से स्ट्रीम कर सकते हैं.





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'नॉट सूटेबल फॉर वर्क'

'नॉट सूटेबल फॉर वर्क' मिंडी कालिंग द्वारा निर्मित एक वर्कप्लेस कॉमेडी है जो मॉर्डन ऑफिस लाइफ के क्योस, ह्यूमर और अजीबोगरीब सिचुएशन पर बेस्ड है. इस सीरीज़ में अवंतिका, ने अहम रोल प्ले किया है. ये जियोहॉटस्टार पर 2 जून से स्ट्रीम हो रही है.





'मेड इन इंडिया - अ टाइटन स्टोरी'

'मेड इन इंडिया - अ टाइटन स्टोरी' में नसीरुद्दीन शाह ने जेआरडी टाटा और जिम सर्भ ने ज़ेरक्स देसाई की भूमिका निभाई है. ये सीरीज टाइटन के शुरुआती दिनों से लेकर भारत के सबसे सफल घड़ी ब्रांडों में से एक बनने तक के शानदार सफर को दिखाती है. यह सीरीज ब्रांड के उदय के पीछे की चुनौतियों और सफलताओं को भी हाईलाइट करत है. ये अमेज़न एमएक्स प्लेयर पर 3 जून से स्ट्रीम हो चुकी है.





'माइकल जैक्सन: द वर्डिक्ट'

'माइकल जैक्सन: द वर्डिक्ट' नेटफ्लिक्स पर एक लिमिटेड डॉक्यूमेंट्री सीरीज है जो दिवंगत पॉप आइकन माइकल जैक्सन से जुड़े 2005 के फेमस मुकदमे पर बेस्ड है. ये सीरीज सिंगर की लाइफ और करियर के सबसे विवादास्पद पलों को दिखाती है. ये 3 जून से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है.

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