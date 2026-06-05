'ऑफ कैंपस' से 'गॉसिप गर्ल' तक, ओटीटी पर एंजॉय करें ये बेहतरीन कॉलेज रोमांस शोज और फिल्में

'द समर आई टर्न्ड प्रिटी' सीरीज बेली नाम की लड़की और दो भाइयों के बीच लव ट्रायंगल की कहानी दिखाती है. कहानी की शुरुआत गर्मियों की छुट्टियों और बीच पर बिताए खूबसूरत पलों से होती है, लेकिन जैसे-जैसे किरदार बड़े होते हैं, उनकी जिंदगी में प्यार, रिश्तों और कॉलेज लाइफ की नई चुनौतियां भी सामने आने लगती हैं. इसमें लोला टंग, क्रिस्टोफर ब्राइनी, गैविन कैसालेग्नो, जैकी चुंग और रेचल ब्लैंचर्ड है. ये प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है.