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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटी'ऑफ कैंपस' से 'गॉसिप गर्ल' तक, ओटीटी पर एंजॉय करें ये बेहतरीन कॉलेज रोमांस शोज और फिल्में

'ऑफ कैंपस' से 'गॉसिप गर्ल' तक, ओटीटी पर एंजॉय करें ये बेहतरीन कॉलेज रोमांस शोज और फिल्में

Collage Romance Series And Film: आज हम आपके लिए कुछ बेहतरीन फिल्में और सीरीज की लिस्ट लेकर आए हैं जिनसे रोमांस, सस्पेंस और ट्विस्ट भरा पड़ा है. ये सारे कंटेंट ओटीटी पर देखने के लिए अवेलेबल है.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 05 Jun 2026 03:51 PM (IST)
Collage Romance Series And Film: आज हम आपके लिए कुछ बेहतरीन फिल्में और सीरीज की लिस्ट लेकर आए हैं जिनसे रोमांस, सस्पेंस और ट्विस्ट भरा पड़ा है. ये सारे कंटेंट ओटीटी पर देखने के लिए अवेलेबल है.

अगर आपको कॉलेज रोमांस, दोस्ती और दिलचस्प लव से जुड़ी कहानियां पसंद हैं, तो ओटीटी पर ऐसी कई फिल्में और सीरीज मौजूद हैं जो आपको शुरू से लास्ट तक बांधे रखेंगी. इन्हें अपनी वॉचलिस्ट में शामिल कर सकते हैं. आइए देखते हैं लिस्ट.

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'ऑफ कैंपस' सीरीज कॉलेज लाइफ, दोस्ती और प्यार की कहानी दिखाती है. इसकी कहानी ब्रायर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के आसपास घूमती है. पहले सीजन में हन्ना वेल्स और गैरेट ग्राहम एक-दूसरे की मदद के लिए फेक डेटिंग शुरू करते हैं, लेकिन धीरे-धीरे दोनों के बीच असली प्यार हो जाता है. इसमें एला ब्राइट, बेलमोंट कैमेली, मिका अब्दल्ला जैसे कई कलाकार हैं. इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
'ऑफ कैंपस' सीरीज कॉलेज लाइफ, दोस्ती और प्यार की कहानी दिखाती है. इसकी कहानी ब्रायर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के आसपास घूमती है. पहले सीजन में हन्ना वेल्स और गैरेट ग्राहम एक-दूसरे की मदद के लिए फेक डेटिंग शुरू करते हैं, लेकिन धीरे-धीरे दोनों के बीच असली प्यार हो जाता है. इसमें एला ब्राइट, बेलमोंट कैमेली, मिका अब्दल्ला जैसे कई कलाकार हैं. इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
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'द समर आई टर्न्ड प्रिटी' सीरीज बेली नाम की लड़की और दो भाइयों के बीच लव ट्रायंगल की कहानी दिखाती है. कहानी की शुरुआत गर्मियों की छुट्टियों और बीच पर बिताए खूबसूरत पलों से होती है, लेकिन जैसे-जैसे किरदार बड़े होते हैं, उनकी जिंदगी में प्यार, रिश्तों और कॉलेज लाइफ की नई चुनौतियां भी सामने आने लगती हैं. इसमें लोला टंग, क्रिस्टोफर ब्राइनी, गैविन कैसालेग्नो, जैकी चुंग और रेचल ब्लैंचर्ड है. ये प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है.
'द समर आई टर्न्ड प्रिटी' सीरीज बेली नाम की लड़की और दो भाइयों के बीच लव ट्रायंगल की कहानी दिखाती है. कहानी की शुरुआत गर्मियों की छुट्टियों और बीच पर बिताए खूबसूरत पलों से होती है, लेकिन जैसे-जैसे किरदार बड़े होते हैं, उनकी जिंदगी में प्यार, रिश्तों और कॉलेज लाइफ की नई चुनौतियां भी सामने आने लगती हैं. इसमें लोला टंग, क्रिस्टोफर ब्राइनी, गैविन कैसालेग्नो, जैकी चुंग और रेचल ब्लैंचर्ड है. ये प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है.
Published at : 05 Jun 2026 03:51 PM (IST)
Tags :
Gossip Girl One Tree Hill Off Campus

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