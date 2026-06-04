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जून में नेटफ्लिक्स पर मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज, जब रिलीज होंगी ये 8 शानदार डॉक्यूमेंट्री
Netflix Documentary Release: जून में नेटफ्लिक्स अपने दर्शकों के लिए 8 नई और दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री लेकर आ रहा है. अगर आप रियल लाइफ स्टोरीज और नॉन-फिक्शन कंटेंट पसंद करते हैं, तो ये लिस्ट आपके लिए है.
इस महीने दर्शकों के मनोरंजन के लिए नेटफ्लिक्स पर कई डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने वाली है. इन डॉक्यूमेंट्री में आपको स्पोर्ट्स से लेकर क्राइम तक और हिस्टोरिकल से लेकर कई बड़े नामों पर बनी कहानियां देखने को मिलेंगी. इसी बीच आइए इस लिस्ट को देखते हैं और अपने वॉच लिस्ट में शामिल करते हैं.
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Published at : 04 Jun 2026 10:50 PM (IST)
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डॉ. अरुणाभा घोष
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