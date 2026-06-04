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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीजून में नेटफ्लिक्स पर मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज, जब रिलीज होंगी ये 8 शानदार डॉक्यूमेंट्री

जून में नेटफ्लिक्स पर मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज, जब रिलीज होंगी ये 8 शानदार डॉक्यूमेंट्री

Netflix Documentary Release: जून में नेटफ्लिक्स अपने दर्शकों के लिए 8 नई और दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री लेकर आ रहा है. अगर आप रियल लाइफ स्टोरीज और नॉन-फिक्शन कंटेंट पसंद करते हैं, तो ये लिस्ट आपके लिए है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 04 Jun 2026 10:50 PM (IST)
Netflix Documentary Release: जून में नेटफ्लिक्स अपने दर्शकों के लिए 8 नई और दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री लेकर आ रहा है. अगर आप रियल लाइफ स्टोरीज और नॉन-फिक्शन कंटेंट पसंद करते हैं, तो ये लिस्ट आपके लिए है.

इस महीने दर्शकों के मनोरंजन के लिए नेटफ्लिक्स पर कई डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने वाली है. इन डॉक्यूमेंट्री में आपको स्पोर्ट्स से लेकर क्राइम तक और हिस्टोरिकल से लेकर कई बड़े नामों पर बनी कहानियां देखने को मिलेंगी. इसी बीच आइए इस लिस्ट को देखते हैं और अपने वॉच लिस्ट में शामिल करते हैं.

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द मर्डर ऑफ रचेल निकेल (4 जून) - ये कहानी 1992 में विंबलडन कॉमन में हुए रचेल निकेल के मर्डर पर हैं, जिसका कैसे कई सालों तक चला. साथ ही पुलिस जांच, वीडियो फुटेज, बयान और फोरेंसिक रिपोर्ट्स में हुई गलतियों ने एक निर्दोष को जेल भेज दिया था.
द मर्डर ऑफ रचेल निकेल (4 जून) - ये कहानी 1992 में विंबलडन कॉमन में हुए रचेल निकेल के मर्डर पर हैं, जिसका कैसे कई सालों तक चला. साथ ही पुलिस जांच, वीडियो फुटेज, बयान और फोरेंसिक रिपोर्ट्स में हुई गलतियों ने एक निर्दोष को जेल भेज दिया था.
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यूएसए 94: ब्राजील रिटर्न टू ग्लोरी (7 जून) - ये एक स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री है, जिसमें ब्राजील के वर्ल्ड कप की यात्रा को दिखाया गया हैं. फुटबॉल में किस तरह ब्राजील ने जीत हासिल की, वो सब इसमें देखने को मिलेगा.
यूएसए 94: ब्राजील रिटर्न टू ग्लोरी (7 जून) - ये एक स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री है, जिसमें ब्राजील के वर्ल्ड कप की यात्रा को दिखाया गया हैं. फुटबॉल में किस तरह ब्राजील ने जीत हासिल की, वो सब इसमें देखने को मिलेगा.
Published at : 04 Jun 2026 10:50 PM (IST)
Tags :
Netflix Michael Jackson: The Verdict Plodi

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