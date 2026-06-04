जून में नेटफ्लिक्स पर मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज, जब रिलीज होंगी ये 8 शानदार डॉक्यूमेंट्री

द मर्डर ऑफ रचेल निकेल (4 जून) - ये कहानी 1992 में विंबलडन कॉमन में हुए रचेल निकेल के मर्डर पर हैं, जिसका कैसे कई सालों तक चला. साथ ही पुलिस जांच, वीडियो फुटेज, बयान और फोरेंसिक रिपोर्ट्स में हुई गलतियों ने एक निर्दोष को जेल भेज दिया था.