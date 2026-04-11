'मामला लीगल है 2' से लेकर 'सिंगल पापा' तक, नेटफ्लिक्स पर धमाल मचा रहे हैं ये शोज, देखें टॉप की 10 लिस्ट

नेटफ्लिक्स की ट्रेंडिंग लिस्ट में इस समय नंबर 1 पर ‘मामला लीगल है’ सीजन 2 है. इस शो में रवि किशन, निधि बिष्ट और कुशा कपिला मुख्य भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं. कोर्टरूम ड्रामा और मजेदार कहानी की वजह से यह शो दर्शकों के बीच काफी पसंद किया जा रहा है.