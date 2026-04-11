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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटी'मामला लीगल है 2' से लेकर 'सिंगल पापा' तक, नेटफ्लिक्स पर धमाल मचा रहे हैं ये शोज, देखें टॉप की 10 लिस्ट

'मामला लीगल है 2' से लेकर 'सिंगल पापा' तक, नेटफ्लिक्स पर धमाल मचा रहे हैं ये शोज, देखें टॉप की 10 लिस्ट

Netflicx Trending Top 10 List: आज हम आपको इंडिया में नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड करने वाले टॉप 10 शोज के बारे में बताने जा रहे हैं. आइए देखते हैं इस लिस्ट में कौन से शोज शामिल हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 11 Apr 2026 02:55 PM (IST)
Netflicx Trending Top 10 List: आज हम आपको इंडिया में नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड करने वाले टॉप 10 शोज के बारे में बताने जा रहे हैं. आइए देखते हैं इस लिस्ट में कौन से शोज शामिल हैं.

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इस टाइम इंडिया में कई शोज ट्रेंड कर रहे हैं. इनमें इंडियन, कोरियन और यूएस कई शोज शामिल हैं. वहीं आइए जानते हैं की टॉप 10 की लिस्ट में कौन सबसे आगे है.

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नेटफ्लिक्स की ट्रेंडिंग लिस्ट में इस समय नंबर 1 पर ‘मामला लीगल है’ सीजन 2 है. इस शो में रवि किशन, निधि बिष्ट और कुशा कपिला मुख्य भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं. कोर्टरूम ड्रामा और मजेदार कहानी की वजह से यह शो दर्शकों के बीच काफी पसंद किया जा रहा है.
नेटफ्लिक्स की ट्रेंडिंग लिस्ट में इस समय नंबर 1 पर ‘मामला लीगल है’ सीजन 2 है. इस शो में रवि किशन, निधि बिष्ट और कुशा कपिला मुख्य भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं. कोर्टरूम ड्रामा और मजेदार कहानी की वजह से यह शो दर्शकों के बीच काफी पसंद किया जा रहा है.
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ट्रेंडिंग लिस्ट में दूसरे नंबर पर ‘किटी’ सीजन 3 है. इस शो में एक टीनेज लव स्टोरी दिखाई गई है, जो दर्शकों को काफी पसंद आ रही है.सीजन 3 होने के कारण इसका क्रेज और भी बढ़ गया है और यह लगातार ट्रेंड में बना हुआ है.
ट्रेंडिंग लिस्ट में दूसरे नंबर पर ‘किटी’ सीजन 3 है. इस शो में एक टीनेज लव स्टोरी दिखाई गई है, जो दर्शकों को काफी पसंद आ रही है.सीजन 3 होने के कारण इसका क्रेज और भी बढ़ गया है और यह लगातार ट्रेंड में बना हुआ है.
Published at : 11 Apr 2026 02:55 PM (IST)
Tags :
OTT Single Papa Taskaree Maamla Legal Hai Season 2

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