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'मामला लीगल है 2' से लेकर 'सिंगल पापा' तक, नेटफ्लिक्स पर धमाल मचा रहे हैं ये शोज, देखें टॉप की 10 लिस्ट
Netflicx Trending Top 10 List: आज हम आपको इंडिया में नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड करने वाले टॉप 10 शोज के बारे में बताने जा रहे हैं. आइए देखते हैं इस लिस्ट में कौन से शोज शामिल हैं.
ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इस टाइम इंडिया में कई शोज ट्रेंड कर रहे हैं. इनमें इंडियन, कोरियन और यूएस कई शोज शामिल हैं. वहीं आइए जानते हैं की टॉप 10 की लिस्ट में कौन सबसे आगे है.
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Published at : 11 Apr 2026 02:55 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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