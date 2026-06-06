डिंपल यादव के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, बोले- '12 सालों में आत्मनिर्भरता की...'

उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पीएम नरेंद्र मोदी का सबसे लंबा कार्यकाल होने का रिकॉर्ड बनने पर समाजवादी पार्टी की नेता और मैनपुरी सांसद डिंपल यादव के बयान पर पलटवार किया है. डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा पीएम मोदी का 12 साल का सफलतम कार्यकाल है, इन 12 सालों में देश आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ा है.

केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम जो वस्तुएं विदेशों से खरीदते थे, आज वह वस्तुएं भारत में बन रही हैं. भारत में वस्तुओं का निर्माण होने से जो भारत के विरोधी लोग हैं जो दलाली करते थे, उनका कारनामा सब लोग जानते हैं. डिप्टी सीएम ने कहा बेरोजगारी बढ़ी है, क्योंकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, तृणमूल कांग्रेस सत्ता से बेदखल होने के बाद बेरोजगार हो गई है. जो दल बेरोजगार हो गए हैं, वही सरकार पर सवाल उठाते हैं.

UP News: अमेठी में आधी रात दर्दनाक हादसा, सोते परिवार पर टूटी जर्जर दीवार; मां और बेटी की मौत

देश और यूपी में हुआ पारदर्शी ढंग से विकास

उन्होंने कहा कि देश में 12 साल में और यूपी में 9 साल में जो विकास कार्य हुआ है वह पारदर्शी ढंग से हुआ है. केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से युवा खुश हैं और आगे भी युवाओं के भविष्य के लिए सरकार की ओर से अच्छे कदम उठाए जाते रहेंगे.

अखिलेश और डिंपल गाय के नाम पर कर रहे ढकोसला

ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से सपा मुखिया अखिलेश यादव और सांसद डिंपल यादव की मुलाकात पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 'देश नहीं बेचने देंगे, गाय नहीं कटने देंगे' का नारा लगाने वाले हम लोग हैं. अखिलेश यादव और डिंपल यादव गाय को लेकर ढकोसला कर रहे हैं

केशव प्रसाद मौर्य ने सपा और कांग्रेस को कहा अवसरवादी

उन्होंने कहा कि यह सब लोग जानते हैं जिनकी सरकार में निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलाई गईं. जिनके शासनकाल में गौ हत्या और गौ तस्करी होती थी क्या वह संतों का सम्मान करेंगे. उन्होंने कांग्रेस और सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि यह गौ रक्षा करने वाले नहीं बल्कि अवसरवादी लोग हैं.

2027 में यूपी और 2029 में केंद्र में सरकार बनाने का दावा

डिप्टी सीएम ने एक बार फिर से कहा है कि 2047 तक ना तो सपा यूपी की सत्ता में और ना ही कांग्रेस देश की सत्ता में वापस आएगी. भाजपा ही वर्तमान है और भाजपा ही भविष्य है. डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि 2027 में यूपी में बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाएगी और 2029 में केंद्र में भी बीजेपी की सरकार बनेगी. बीजेपी आत्मनिर्भर भारत बनाएगी और दुनिया में भारत देश का नाम बुलंद करने का काम करेगी.

">

सपा सांसद डिंपल यादव द्वारा सीएम योगी को सनातनी नहीं बल्कि राजनीतिक हिंदू बताए जाने को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य घटिया बयान करार दिया है. डिप्टी सीएम ने कहा है कि सपा सांसद डिंपल यादव ऐसे बयान नहीं देती थी, उनके पार्टी के कुछ घटिया मानसिकता के लोग इस तरह के बयान बाजी किया करते थे. डिप्टी सीएम ने कहा है कि अगर डिंपल यादव अमर्यादित भाषा बोल रही हैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें सद्बुद्धि दें.

'पश्चिम बंगाल के बाद अब यूपी विजय की तैयारी'

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी द्वारा पार्टी कार्यकर्ताओं से 2027 चुनाव के लिए जुटने के आह्वान पर कहा है कि कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश है. पश्चिम बंगाल विजय के बाद यूपी विजय की तैयारी है, पंजाब, गोवा, हिमाचल और उत्तराखंड विजय की भी तैयारी है. उन्होंने कहा कि यूपी में भी कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार है और तीसरी बार यूपी में कमल खिलकर रहेगा.

नोएडा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा, 10 जून तक आएंगी 35 नई ई-बसें, बनेंगे 45 चार्जिंग स्टेशन