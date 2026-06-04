हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीएक्शन फिल्मों के हैं शौकीन? तो ओटीटी पर देखें ये शानदार फिल्में, IMDb पर भी मिली जबरदस्त रेटिंग

एक्शन फिल्मों के हैं शौकीन? तो ओटीटी पर देखें ये शानदार फिल्में, IMDb पर भी मिली जबरदस्त रेटिंग

Action Movies on OTT: अगर आप एक्शन फिल्में देखना पसंद करते हैं और ओटीटी पर फिल्म डिसाइड करने में मुश्किल आ रही हैं, तो एक बार इस लिस्ट को जरूर देखें. इन फिल्मों को IMDb पर भी अच्छी रेटिंग मिली हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 04 Jun 2026 02:59 PM (IST)
Action Movies on OTT: अगर आप एक्शन फिल्में देखना पसंद करते हैं और ओटीटी पर फिल्म डिसाइड करने में मुश्किल आ रही हैं, तो एक बार इस लिस्ट को जरूर देखें. इन फिल्मों को IMDb पर भी अच्छी रेटिंग मिली हैं.

ओटीटी पर हर हफ्ते कई शानदार फिल्में और सीरीज रिलीज होती है. हालांकि कई दर्शक पुराने फिल्मों को देखना पसंद करते हैं. खासकर जब बात एक्शन फिल्मों की होती है, तो इसमें आपको कई ऑप्शंस मिलते है. लेकिन कोई एक अच्छी फिल्म ढूंढना बहुत मुश्किल लगता हैं. इसी बीच हम आपके लिए लेकर आए हैं ओटीटी की बेस्ट एक्शन फिल्मों की लिस्ट, जो सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई के साथ आईएमडीबी में भी जबरदस्त रेटिंग हासिल कर चुकी हैं.

1/7
उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक (जी5) - विक्की कौशल की ये फिल्म सच्ची घटना पर बनाई गई हैं, जिसका हर एक मिनट आपको स्क्रीन से हटने नहीं देगा. साथ ही इसकी कहानी आपको अंदर तक हिला देगी.
उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक (जी5) - विक्की कौशल की ये फिल्म सच्ची घटना पर बनाई गई हैं, जिसका हर एक मिनट आपको स्क्रीन से हटने नहीं देगा. साथ ही इसकी कहानी आपको अंदर तक हिला देगी.
2/7
सरफरोश (अमेजन प्राइम वीडियो और एमएक्स प्लेयर) - साल 1999 में आई आमिर खान और नसीरुद्दीन शाह की ये फिल्म एक बेस्ट एक्शन थ्रिलर साबित ही सकती हैं. 8.1 रेटिंग हासिल कर चुकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार कमाई कर चुकी हैं.
सरफरोश (अमेजन प्राइम वीडियो और एमएक्स प्लेयर) - साल 1999 में आई आमिर खान और नसीरुद्दीन शाह की ये फिल्म एक बेस्ट एक्शन थ्रिलर साबित ही सकती हैं. 8.1 रेटिंग हासिल कर चुकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार कमाई कर चुकी हैं.
Published at : 04 Jun 2026 02:59 PM (IST)
Tags :
Uri The Surgical Strike Shershaah KGF Chapter-2

ओटीटी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
'ये खबरें सच हैं', गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग शादी को आमिर खान ने किया कंफर्म, वेडिंग डेट भी बताई, कहा- 'हम एक दूसरे को लेकर सीरियस हैं'
'ये खबरें सच हैं', गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग शादी को आमिर खान ने कर दिया कंफर्म, वेडिंग डेट भी बताई
मनोरंजन
Maa Behen Review: बहुत बढ़िया प्योर एंटरटेनर है ये फिल्म, माधुरी, तृप्ति और धारणा ने कमाल ही कर दिया
मां बहन रिव्यू: बहुत बढ़िया प्योर एंटरटेनर है ये फिल्म, माधुरी, तृप्ति और धारणा ने किया कमाल
मनोरंजन
'लक्ष्मी और गणेश दोनों घर आए हैं...', भोजपुरी एक्ट्रेस संभावना सेठ 45 की उम्र में जुड़वां बच्चों की मां बनीं
'लक्ष्मी और गणेश दोनों घर आए हैं...', संभावना सेठ 45 की उम्र में जुड़वां बच्चों की बनीं मां
मनोरंजन
जैकी भगनानी ने झेला बॉडी शेमिंग का दर्द, 150 किलो वजन की वजह से उड़ा मजाक
कभी 150 किलो के थे जैकी भगनानी, बॉडी शेमिंग का झेला दर्द
Advertisement

वीडियोज

स्कूल बंक से लेकर एक्सीडेंट तक, Triptii Dimri और Dharna Durga ने सुनाए बचपन के मजेदार 'कांड'
Madhuri Dixit ने बताया अपनी ग्लोइंग स्किन का राज, बोलीं- सिर्फ क्रीम नहीं, लाइफस्टाइल भी है जरूरी
Rukaiya Begum की पहचान से आगे बढ़ना चाहती हैं Lavina Tandon, बोलीं- दूसरे किरदारों को भी मिले प्यार
Sansani | Crime News | Malviya Nagar Fire:होटल नहीं, 'गैस चेंबर' में तड़पकर मरे 21 लोग!
Malviya Nagar Fire | Fire Incident | Delhi News | Janhit: मालवीय नगर का खौफनाक सच!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

डॉ. अरुणाभा घोष
डॉ. अरुणाभा घोष
भीषण गर्मी को कैसे मात दे भारत, कौन चुका रहा इसकी सबसे ज्यादा कीमत?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Uttrakhand Election 2027: बीजेपी के पहले इलेक्शन मोड में कांग्रेस, फोन से अल्मोड़ा रैली को संबोधित कर राहुल गांधी ने फूंका 2027 चुनाव का बिगुल
बीजेपी के पहले इलेक्शन मोड में कांग्रेस, फोन से अल्मोड़ा रैली को संबोधित कर राहुल गांधी ने फूंका 2027 चुनाव का बिगुल
बिहार
अब खान सर की मुश्किलें बढ़ीं? हिरासत में लिए गए उनके 2 बॉडीगार्ड, जानिए क्या है पूरा मामला
अब खान सर की मुश्किलें बढ़ीं? हिरासत में लिए गए उनके 2 बॉडीगार्ड, जानिए क्या है पूरा मामला
इंडिया
'मैंने पैंट में पेशाब कर दिया...', अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का जिक्र कर क्या बोल गए ललित मोदी?
'मैंने पैंट में पेशाब कर दिया...', अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का जिक्र कर क्या बोल गए ललित मोदी?
स्पोर्ट्स
9 या 10 नहीं एक हफ्ते में इतने करोड़ खर्च कर देते हैं ललित मोदी, बताया कहां से होती है कमाई
9 या 10 नहीं एक हफ्ते में इतने करोड़ खर्च कर देते हैं ललित मोदी, बताया कहां से होती है कमाई
साउथ सिनेमा
Peddi Box Office: 350 करोड़ के बजट में बनी है 'पेद्दी', जानें- सेफ जोन में आने के लिए राम चरण की फिल्म को कितना कमाना होगा?
350 करोड़ के बजट में बनी है 'पेद्दी', जानें- सेफ जोन में आने के लिए फिल्म को कितना कमाना होगा?
इंडिया
Explained: सोनिया गांधी जेल में मिलने पहुंची, कांग्रेस के 'ट्रबलशूटर' कहलाए! भारत के सबसे अमीर CM बने शिवकुमार के सामने चुनौतियां क्या?
भारत के सबसे अमीर CM बने शिवकुमार के सामने चुनौतियां क्या? कैसे कांग्रेस के 'ट्रबलशूटर' कहलाए
ट्रेंडिंग
Video: ये हिंदू धर्म नहीं सिखाता! सरस्वती नदी में श्रद्धा के नाम पर कूड़ा फेंकते श्रद्धालु- यूजर्स का खौला खून
ये हिंदू धर्म नहीं सिखाता! सरस्वती नदी में श्रद्धा के नाम पर कूड़ा फेंकते श्रद्धालु- यूजर्स का खौला खून
हेल्थ
Visceral Fat: क्या बाहर से दुबला-पतला दिख रहा शख्स अंदर से हो सकता है मोटा? जानें इसका कारण
क्या बाहर से दुबला-पतला दिख रहा शख्स अंदर से हो सकता है मोटा? जानें इसका कारण
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
ENT LIVE
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
Embed widget