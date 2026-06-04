एक्सप्लोरर
एक्शन फिल्मों के हैं शौकीन? तो ओटीटी पर देखें ये शानदार फिल्में, IMDb पर भी मिली जबरदस्त रेटिंग
Action Movies on OTT: अगर आप एक्शन फिल्में देखना पसंद करते हैं और ओटीटी पर फिल्म डिसाइड करने में मुश्किल आ रही हैं, तो एक बार इस लिस्ट को जरूर देखें. इन फिल्मों को IMDb पर भी अच्छी रेटिंग मिली हैं.
ओटीटी पर हर हफ्ते कई शानदार फिल्में और सीरीज रिलीज होती है. हालांकि कई दर्शक पुराने फिल्मों को देखना पसंद करते हैं. खासकर जब बात एक्शन फिल्मों की होती है, तो इसमें आपको कई ऑप्शंस मिलते है. लेकिन कोई एक अच्छी फिल्म ढूंढना बहुत मुश्किल लगता हैं. इसी बीच हम आपके लिए लेकर आए हैं ओटीटी की बेस्ट एक्शन फिल्मों की लिस्ट, जो सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई के साथ आईएमडीबी में भी जबरदस्त रेटिंग हासिल कर चुकी हैं.
1/7
2/7
Published at : 04 Jun 2026 02:59 PM (IST)
ओटीटी
7 Photos
एक्शन फिल्मों के हैं शौकीन? तो ओटीटी पर देखें ये शानदार फिल्में, IMDb पर भी मिली जबरदस्त रेटिंग
ओटीटी
7 Photos
हॉलीवुड लवर्स के लिए ये हफ्ता होगा खास, थिएटर और ओटीटी पर रिलीज होंगी ये धांसू फिल्में
ओटीटी
6 Photos
बायोपिक फिल्मों के हैं शौकीन? तो जियो हॉटस्टार पर देखना न भूलें, IMDb रेटिंग भी है धांसू
ओटीटी
7 Photos
बॉक्स ऑफिस पर हुई फ्लॉप, लेकिन ओटीटी पर ट्रेंड कर रही ये फिल्म, IMDb पर मिली है 7.9 रेटिंग
ओटीटी
7 Photos
सोनाक्षी सिन्हा की 'सिस्टम' से लेकर अदिवी शेष की 'डकैत' तक, अमेजन प्राइम वीडियो पर ट्रेंड कर रही ये 7 फिल्में
ओटीटी
7 Photos
'जय भीम' से 'महाराजा' तक, ये हैं साउथ की बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर फिल्में, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखें
ओटीटी
7 Photos
'स्केलेटन क्रू' से 'द वाइट लोटस' तक, हिंदी में देखें ये 7 बेहतरीन सीरीज, सारी जियो हॉटस्टार पर हैं मौजूद
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
'ये खबरें सच हैं', गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग शादी को आमिर खान ने कर दिया कंफर्म, वेडिंग डेट भी बताई
मनोरंजन
मां बहन रिव्यू: बहुत बढ़िया प्योर एंटरटेनर है ये फिल्म, माधुरी, तृप्ति और धारणा ने किया कमाल
मनोरंजन
'लक्ष्मी और गणेश दोनों घर आए हैं...', संभावना सेठ 45 की उम्र में जुड़वां बच्चों की बनीं मां
मनोरंजन
कभी 150 किलो के थे जैकी भगनानी, बॉडी शेमिंग का झेला दर्द
Advertisement
ओटीटी
7 Photos
एक्शन फिल्मों के हैं शौकीन? तो ओटीटी पर देखें ये शानदार फिल्में, IMDb पर भी मिली जबरदस्त रेटिंग
ओटीटी
7 Photos
हॉलीवुड लवर्स के लिए ये हफ्ता होगा खास, थिएटर और ओटीटी पर रिलीज होंगी ये धांसू फिल्में
डॉ. अरुणाभा घोष
Opinion