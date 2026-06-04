एक्शन फिल्मों के हैं शौकीन? तो ओटीटी पर देखें ये शानदार फिल्में, IMDb पर भी मिली जबरदस्त रेटिंग

सरफरोश (अमेजन प्राइम वीडियो और एमएक्स प्लेयर) - साल 1999 में आई आमिर खान और नसीरुद्दीन शाह की ये फिल्म एक बेस्ट एक्शन थ्रिलर साबित ही सकती हैं. 8.1 रेटिंग हासिल कर चुकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार कमाई कर चुकी हैं.