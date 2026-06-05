ओटीटी पर आते ही छाई 'पैट्रियट', जानें कहां स्ट्रीम हो रही ममूटी और मोहनलाल स्टारर फिल्म

ममूटी और मोहनलाल स्टारर फिल्म ‘पैट्रियट’ सिनेमाघर के बाद अब ओटीटी पर धमाल मचा रही है. महेश नारायणन के निर्देशन में बनी ये स्पाई-एक्शन ड्रामा फिल्म थिएटर्स में शानदार प्रदर्शन करने के बाद अब ओटीटी पर भी रिलीज हो गई है. आइए जानते हैं कि ये फिल्म कहां स्ट्रीम हो रही है.

ओटीटी पर आते ही छाई 'पैट्रियट'

‘पैट्रियट’ 1 मई को थिएटर में रिलीज हुई थी. वहीं एक महीने के बाद अब इसे ओटीटी पर भी रिलीज कर दिया गया है. फिल्म 'पैट्रियट' 5 जून ये ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर स्ट्रीम हो रही है. इसे आप आसानी से हिंदी में भी देख सकते हैं. फिल्म को आईएमडीबी पर 10 में से 6.6 की रेटिंग मिली है. अगर आप स्पाई-एक्शन ड्रामा के शौकीन हैं तो इसे अपनी वॉच लिस्ट में जरूर शामिल करें.

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फिल्म की कहानी

फिल्म की कहानी ‘पेरिस्कोप’ नाम के एक सर्विलांस सॉफ्टवेयर के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे स्पाईवेयर की तरह इस्तेमाल किया जाता है. इसमें एक राजनेता और उसका बेटा सत्ता पाने और अपने विरोधियों पर नजर रखने के लिए इस तकनीक का गलत इस्तेमाल करते हैं. जब यह साजिश बढ़ती है, तो जासूसों और नेशनल डिफेंस के अधिकारियों की एक टीम इसे रोकने के मिशन पर निकलती है. ये सभी लोग समय के खिलाफ दौड़ लगाते हुए इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने और उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं.

फिल्म की कास्ट

फिल्म में मलयालम सिनेमा के दिग्गज ममूटी और मोहनलाल एक साथ नज़र आए हैं. इसके अलावा फहद फासिल, कुंचाको बोबन, नयनतारा और रेवती भी अहम भूमिकाओं में हैं.

सैकनिल्क के मुताबिक, पैट्रियट ने पहले दिन 10 करोड़ की कमाई की थी. वहीं दुनियाभर में इसकी कमाई 79.98 करोड़ है और भारत में इसने 39.67 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है.

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