हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीओटीटी पर आते ही छाई 'पैट्रियट', जानें कहां स्ट्रीम हो रही ममूटी और मोहनलाल स्टारर फिल्म

ओटीटी पर आते ही छाई 'पैट्रियट', जानें कहां स्ट्रीम हो रही ममूटी और मोहनलाल स्टारर फिल्म

साउथ के दिग्गज स्टार ममूटी और मोहनलाल की फिल्म 'पैट्रियट' ओटीटी पर धमाल मचा रही है. फिल्म के दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं. आइए जानते हैं ये ओटीटी कहां स्ट्रीम हो रही है.

By : मयूरी सिंह | Updated at : 05 Jun 2026 07:04 PM (IST)
Preferred Sources

ममूटी और मोहनलाल स्टारर फिल्म ‘पैट्रियट’ सिनेमाघर के बाद अब ओटीटी पर धमाल मचा रही है. महेश नारायणन के निर्देशन में बनी ये स्पाई-एक्शन ड्रामा फिल्म थिएटर्स में शानदार प्रदर्शन करने के बाद अब ओटीटी पर भी रिलीज हो गई है. आइए जानते हैं कि ये फिल्म कहां स्ट्रीम हो रही है. 

ओटीटी पर आते ही छाई 'पैट्रियट'
‘पैट्रियट’ 1 मई को थिएटर में रिलीज हुई थी. वहीं एक महीने के बाद अब इसे ओटीटी पर भी रिलीज कर दिया गया है. फिल्म 'पैट्रियट' 5 जून ये ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर स्ट्रीम हो रही है. इसे आप आसानी से हिंदी में भी देख सकते हैं. फिल्म को आईएमडीबी पर 10 में से 6.6 की रेटिंग मिली है. अगर आप स्पाई-एक्शन ड्रामा के शौकीन हैं तो इसे अपनी वॉच लिस्ट में जरूर शामिल करें.

ये भी पढ़ेंः 'ऑफ कैंपस' से 'गॉसिप गर्ल' तक, ओटीटी पर एंजॉय करें ये बेहतरीन कॉलेज रोमांस शोज और फिल्में

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ZEE5 (@zee5)

फिल्म की कहानी
फिल्म की कहानी ‘पेरिस्कोप’ नाम के एक सर्विलांस सॉफ्टवेयर के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे स्पाईवेयर की तरह इस्तेमाल किया जाता है. इसमें एक राजनेता और उसका बेटा सत्ता पाने और अपने विरोधियों पर नजर रखने के लिए इस तकनीक का गलत इस्तेमाल करते हैं. जब यह साजिश बढ़ती है, तो जासूसों और नेशनल डिफेंस के अधिकारियों की एक टीम इसे रोकने के मिशन पर निकलती है. ये सभी लोग समय के खिलाफ दौड़ लगाते हुए इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने और उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं.

फिल्म की कास्ट
फिल्म में मलयालम सिनेमा के दिग्गज ममूटी और मोहनलाल एक साथ नज़र आए हैं. इसके अलावा फहद फासिल, कुंचाको बोबन, नयनतारा  और रेवती भी अहम भूमिकाओं में हैं. 

सैकनिल्क के मुताबिक, पैट्रियट ने पहले दिन 10 करोड़ की कमाई की थी.  वहीं दुनियाभर में इसकी कमाई 79.98 करोड़ है और भारत में इसने 39.67 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है.

ये भी पढ़ेंः Peddi BO Day 1 Worldwide: राम चरण की 'पेद्दी का बॉक्स ऑफिस गदर, ओपनिंग डे पर वर्ल्डवाइड 100 करोड़ के हुई पार, बना डाला ये बड़ा रिकॉर्ड

और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
Read More
Published at : 05 Jun 2026 07:04 PM (IST)
Tags :
Mohanlal Mammootty Patriot
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
ओटीटी पर आते ही छाई 'पैट्रियट', जानें कहां स्ट्रीम हो रही ममूटी और मोहनलाल स्टारर फिल्म
ओटीटी पर आते ही छाई 'पैट्रियट', जानें कहां स्ट्रीम हो रही ममूटी और मोहनलाल स्टारर फिल्म
ओटीटी
नेटफ्लिक्स पर आते ही छा गई ये कॉमेडी-थ्रिलर फिल्म, 'कारा' जैसी बड़ी फिल्मों को पछाड़ नंबर 1 पर जमाया कब्जा
2 घंटे की इस फिल्म ने नेटफ्लिक्स पर काटा गदर, रिलीज होते ही बनी नंबर 1
ओटीटी
Friday OTT Release: ये फ्राइडे है ओटीटी पर धमाकेदार, रिलीज हुई 'धुरंधर 2' से 'गुल्लक 5' तक 10 नई फिल्में-सीरीज, वीकेंड पर करें बिंज वॉच
ओटीटी पर धमाकेदार है ये फ्राइडे, रिलीज हुई 'धुरंधर 2' से 'गुल्लक 5' तक 10 नई फिल्में-सीरीज
ओटीटी
Gullak 5 Review: पहले की तरह तो नहीं लेकिन इस बार भी दिल छूएगी रिश्तों की ये 'गुल्लक', अन्नू भैया का सिर्फ चेहरा बदला, अंदाज नहीं
गुल्लक 5 रिव्यू: इस बार भी दिल छूएगी रिश्तों की ये 'गुल्लक', अन्नू भैया का सिर्फ चेहरा बदला, अंदाज नहीं
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: आमिर खान ने गौरी स्प्रैट संग शादी की पुष्टि की, 5 जुलाई को लेंगे सात फेरे (05.06.26)
Laxmi Niwas:😯Radhika को हुआ Veer पर शक, क्या सामने आएगा मंगलसूत्र का सच? #sbs
Cannes में भारत का प्रतिनिधित्व कर भावुक हुईं Nidhi Kumar Malhotra, बताया खास अनुभव
'Peddi' में Ram Charan का शानदार प्रदर्शन, क्लाइमैक्स ने छोड़ी गहरी छाप
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Monsoon Alert: केरल पहुंचा मानसून! IMD ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट, जानिए यूपी-बिहार और दिल्ली में कब होगी एंट्री?
केरल पहुंचा मानसून! IMD ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट, जानिए यूपी-बिहार और दिल्ली में कब होगी एंट्री?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
2017 से पहले सपा के गुंडे लोगों का राशन खा जाते थे..., बलरामपुर में बोले CM योगी आदित्यनाथ
2017 से पहले सपा के गुंडे लोगों का राशन खा जाते थे..., बलरामपुर में बोले CM योगी आदित्यनाथ
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप में डेब्यू करेंगी ये 4 टीमों, कतर को भी मिला पहला मौका
फीफा वर्ल्ड कप में डेब्यू करेंगी ये 4 टीमों, कतर को भी मिला पहला मौका
साउथ सिनेमा
500 करोड़ी 'जन नायकन' पर मंडराया बड़ा खतरा, थलापति विजय ने डिस्ट्रीब्यूटर्स को तुरंत पैसे लौटाने का दिया आदेश
थलापति विजय का बड़ा फैसला, 'जन नायकन' के डिस्ट्रीब्यूटर्स को रिफंड होंगे पैसे
विश्व
जिस समय खामनेई पर हुआ था अटैक, मैं वहीं था..., ईरान के विदेश मंत्री ने सुनाया वो खौफनाक मंजर
जिस समय खामनेई पर हुआ था अटैक, मैं वहीं था..., ईरान के विदेश मंत्री ने सुनाया वो खौफनाक मंजर
इंडिया
6 जून से दिल्ली में मचेगा सियासी घमासान! दलित-मुस्लिम गठबंधन के लिए कांग्रेस का सबसे बड़ा दांव
6 जून से दिल्ली में मचेगा सियासी घमासान! दलित-मुस्लिम गठबंधन के लिए कांग्रेस का सबसे बड़ा दांव
शिक्षा
Explained: पेपर लीक का लंबा इतिहास लेकिन सजा सीमित क्यों? कैसे कुछ ही आरोपी पहुंचते कटघरे और ज्यादातर बच निकलते
पेपर लीक का लंबा इतिहास लेकिन सजा सीमित क्यों? कैसे कुछ आरोपी पहुंचते कटघरे और ज्यादातर बच जाते
इंडिया
'मां-पापा माफ कर देना, दोबारा...', सुसाइड के कुछ दिन बाद मिला NEET अभ्यर्थी का रुला देने वाला नोट
'माफ करना, दोबारा..., सुसाइड के कुछ दिन बाद मिला NEET अभ्यर्थी का रुला देने वाला नोट
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget