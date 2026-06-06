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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'मेरा इरादा कभी किसी की नकल करना नहीं', वैभव राज को 'गुल्लक 5' में रिप्लेस करने पर बोले अनंत वी जोशी

'मेरा इरादा कभी किसी की नकल करना नहीं', वैभव राज को 'गुल्लक 5' में रिप्लेस करने पर बोले अनंत वी जोशी

Gullak 5: गुल्लक के सीजन 5 में अन्नू मिश्रा के किरदार को वैभव राज गुप्ता की जगह इस बार अनंत वी जोशी ने निभाया है. वहीं अनंत ने इस भूमिका को लेकर बात की है.

By : निशा शर्मा | Updated at : 06 Jun 2026 09:01 AM (IST)
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‘गुल्लक’ का पांचवा सीजन ऑफिशियली ओटीटी पर रिलीज हो गया है, जो लगभग पांच साल से मिडिल क्लास मिश्रा फैमिली की जिंदगी को दिखाया गया है. इस पॉपुलर सीरीज़ की वापसी के साथ ही, इस नए चैप्टर को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है सबसे बड़े बेटे, अन्नू मिश्रा के किरदार में बदलाव. वैभव राज गुप्ता द्वारा चार सीज़न तक यह भूमिका निभाने के बाद, पांचवे सीजन में अनंत वी जोशी ने इस किरदार को संभाला है. वहीं अनंत वी जोशी ने अपने इस किरदार को निभाने पर बात की है.

दिलों में गहराई से बसे किरदार में ढलना आसान काम नहीं
हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में अनंत वी जोशी ने वैभव राज गुप्ता को गुल्लक 5 में रिप्लेस करने पर कहा कि दर्शकों के दिलों में गहराई से बसे एक किरदार में ढलना कोई आसान काम नहीं है. 12वीं फेल और मामला लीगल है में शानदार एक्टिंग करने वाले अनंत वी जोशी ने स्वीकार किया कि हालांकि कुछ आशंकाएं थीं, लेकिन टीम ने शूटिंग शुरू होने से बहुत पहले ही कड़ी तैयारी की थी. अनंत ने बदलाव को लेकर  कहा, "यह पहले दिन नहीं हुआ. दरअसल, सेट पर कदम रखने से पहले ही हमने एक पूरी प्रक्रिया अपनाई थी. हमने कई दौर की रीडिंग की और फिर मेकर्स के साथ चर्चा की, तब जाकर हम दोनों इस बात को लेकर पूरी तरह श्योप हो पाए कि हम इतना बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं."

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किसी की नकल करना नहीं इरादा
उन्होंने बताया, "मेरा इरादा कभी किसी की नकल करना या किसी किरदार को उसी तरह निभाना नहीं था जैसे किसी और ने निभाया हो. क्योंकि किरदार की गहराई राइटिंग में ही निहित होती है." उन्होंने आगे कहा, "सीजन 5 के लिए अनु का सफर बिल्कुल अलग है, अब वह बाहर निकल रहा है, 'जंगली दुनिया' में कदम रख रहा है, उसे खोज रहा है और वहां की चुनौतियों का सामना कर रहा है. लेकिन जब भी वह घर पर होता है, मैंने यह सुनिश्चित किया कि जो लोग अनु को उसके पुराने रूप में प्यार करते हैं, मैं उन्हें वैसा ही महसूस कराऊं."

अनंत, जो इसी तरह के पारिवारिक माहौल में पले-बढ़े हैं, उन्होंने बताया कि इस शो से जुड़ना किसी घबराहट भरी चुनौती से ज़्यादा घर वापसी जैसा लगा. उन्होंने कहा, "यह पहले गुल्लक की तरह ही खाने की मेज पर होने वाली आम बातचीत हुआ करती थी." उन्होंने आगे कहा, "इस शो के लिए इतने महत्वपूर्ण किरदार को निभाने का मौका मिलना, मुझे घबराहट से ज़्यादा रोमांच का एक्सपीरियंस था."

बता दें कि गुल्लक का पांचवा सीजन अब सोनी लिव पर स्ट्रीम हो रहा है.

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Published at : 06 Jun 2026 09:01 AM (IST)
Tags :
Anant V Joshi Vaibhav Raj Gupta Gullak 5
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