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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटी'कॉकटेल 2' से पहले ओटीटी पर देख डालें ये रोमांस से भरी फिल्में, IMDb रेटिंग भी है शानदार

'कॉकटेल 2' से पहले ओटीटी पर देख डालें ये रोमांस से भरी फिल्में, IMDb रेटिंग भी है शानदार

Bollywood Romantic Films: 'कॉकटेल 2' जल्द रिलीज होने वाली है, और अगर आप इससे पहले कुछ दिल छू लेने वाली रोमांटिक फिल्मों का मजा लेना चाहते हैं, तो ओटीटी पर कई शानदार ऑप्शन मौजूद हैं.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 14 Apr 2026 12:46 PM (IST)
Bollywood Romantic Films: 'कॉकटेल 2' जल्द रिलीज होने वाली है, और अगर आप इससे पहले कुछ दिल छू लेने वाली रोमांटिक फिल्मों का मजा लेना चाहते हैं, तो ओटीटी पर कई शानदार ऑप्शन मौजूद हैं.

'कॉकटेल 2' जल्द ही रिलीज होने वाली है, जिसमें शाहिद कपूर, कृति सैनन और रश्मिका मंदाना एक साथ नजर आएंगे. फिल्म को लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट है. ऐसे में अगर आप इसकी रिलीज़ से पहले कुछ शानदार रोमांटिक फिल्मों का मजा लेना चाहते हैं, तो ओटीटी पर कई बेहतरीन ऑप्शन मौजूद हैं, जो प्यार, इमोशन और रिश्तों की खूबसूरत कहानियों से भरी हैं.

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'तमाशा' रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की फिल्म है, जो प्यार के साथ-साथ खुद को समझने की कहानी भी दिखाती है. ये जी5 पर अवेलेबल है और इसकी IMDb रेटिंग 7.4 है.
'तमाशा' रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की फिल्म है, जो प्यार के साथ-साथ खुद को समझने की कहानी भी दिखाती है. ये जी5 पर अवेलेबल है और इसकी IMDb रेटिंग 7.4 है.
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'कॉकटेल' दोस्ती, प्यार और लव ट्रायंगल पर बनी फिल्म है, जिसमें सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी नजर आते हैं. ये जी5 पर है और IMDb रेटिंग 6.3 है.
'कॉकटेल' दोस्ती, प्यार और लव ट्रायंगल पर बनी फिल्म है, जिसमें सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी नजर आते हैं. ये जी5 पर है और IMDb रेटिंग 6.3 है.
Published at : 14 Apr 2026 12:46 PM (IST)
Tags :
Ae Dil Hai Mushkil Cocktail Sanam Teri Kasam Cocktail 2

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