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'कॉकटेल 2' से पहले ओटीटी पर देख डालें ये रोमांस से भरी फिल्में, IMDb रेटिंग भी है शानदार
Bollywood Romantic Films: 'कॉकटेल 2' जल्द रिलीज होने वाली है, और अगर आप इससे पहले कुछ दिल छू लेने वाली रोमांटिक फिल्मों का मजा लेना चाहते हैं, तो ओटीटी पर कई शानदार ऑप्शन मौजूद हैं.
'कॉकटेल 2' जल्द ही रिलीज होने वाली है, जिसमें शाहिद कपूर, कृति सैनन और रश्मिका मंदाना एक साथ नजर आएंगे. फिल्म को लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट है. ऐसे में अगर आप इसकी रिलीज़ से पहले कुछ शानदार रोमांटिक फिल्मों का मजा लेना चाहते हैं, तो ओटीटी पर कई बेहतरीन ऑप्शन मौजूद हैं, जो प्यार, इमोशन और रिश्तों की खूबसूरत कहानियों से भरी हैं.
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Published at : 14 Apr 2026 12:46 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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